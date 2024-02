Reinventan el labial líquido para brindar 16 horas de duración

No es un secreto que la mayoría de las mujeres mexicanas son amantes del maquillaje, pues además de que las hace sentirse bien, encuentran en ello un medio de expresión que también califican como catalizador emocional.

Te puede interesar: Cinco consejos para comprar maquillaje sin gastar tanto

Tres de cuatro mujeres ve en el maquillaje un aliado en relación con la autenticidad ya que las hace sentirse orgullosas de cómo se ven, del color de su piel, por ello hacen uso de este recurso como potenciador de la imagen.

Un maquillaje que se adecue a la rutina de tu día y tu piel es lo mejor para lucir radiante. (Cortesía)

Un labial para todo el día

Conocedora de esta preferencia, la marca Avon, pionera en desarrollo e innovación en cosméticos, renueva Power Stay, su línea de labiales de larga duración que ahora tiene una fórmula mejorada con extractos de granada y aceite de oliva, que brinda color intenso y confort otorgando una sensación ligera, cómoda, que no es pegajosa. Además, cuenta con la tecnología color lock para lograr un color que luce como si se acabara de aplicar.

Con Power Stay entendemos lo que nuestras consumidoras buscan, nuestra línea de labiales de larga duración les da la posibilidad de expresar su poder, además de sentirse cómodas y más confiadas, esperan encontrar productos que sigan el ritmo de vida actual. Es así como pensamos en esta nueva fórmula más tecnológica y confortable para los labios, que no se corre ni se transfiere y lo mejor es que brinda un acabado mate de alto impacto con una duración de hasta 16 horas — Ana Menéndez, directora de marketing Avon

Ana Menéndez busca dar a conocer está innovación de la marca que beneficia a las mujeres modernas que requieren un maquillaje duradero. (Cortesía)

La innovación también incluye cuatro nuevos tonos intensos y duraderos: The Red One, Rosey Posey, Spicy Brown, All Fired Up, colores que van del nude al morado sin dejar atrás el icono o rojo de Avon, complementando una gama de 15 posibilidades que invitan a atreverse más y demostrar que es posible tener un labial que dure más de la mitad del día, con alta pigmentación y comodidad.

La marca vende en promedio tres labiales cada segundo en el mundo y con esta innovación se mantiene vigente en un mercado en el que destaca por su desarrollo tecnológico y respuesta a las necesidades del consumidor.

También te interesa: Prepárate para Semana Santa y los festivales de música con outfits cómodos