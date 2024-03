Dustin Yellin traslada su arte tridimensional a las botellas de tequila

En un emocionante encuentro entre el mundo del arte y la destilería, Tequila 1800 se une al artista Dustin Yellin para crear una colección de botellas que redefine la relación entre el tequila y el arte.

Así con la maestría de Yellin, seis botellas exclusivas cobran vida con nombres evocativos: Ring of Fire, The Theia Hypothesis, Navel of The World, Gravity´s Sungshot, UT Tensio SIC VIS y Daughter of The River.

Dustin Yellin apoya este tipo de colaboraciones que sirven para difundir el arte. (Erika Padrón / Publimetro)

Cada una con expresión única que muestra la calidad del tequila 1800, el cual nace de la selección de tequilas blancos madurados en un corto de tiempo, de donde obtiene sabores frescos y balanceados, con notas de cítricos, menta y miel de agave.

Esta colaboración no solo busca deleitar los sentidos, sino también inspirar a los espectadores a explorar la diversidad del mundo y las complejidades de la identidad.

Su arte es reconocido en todo el mundo. (Erika Padrón / Publimetro)

Un poco más del artista

Originario de Los Ángeles, California, Dustin Yellin es conocido por sus esculturas en vidrio y acrílico que desafían la percepción y cautivan el alma.

Su obra, a menudo descrita como “cine congelado”, refleja su compromiso con la exploración creativa. Además es fundador de Pioneer Works, un centro científico y cultural que funciona como museo, estudio y aulas para clases con el fin de inspirar al mundo a través del arte y la ciencia.

En el marco de Zona Maco compartió con sus seguidores mexicanos algunas experiencias. (Erika Padrón / Publimetro)

Su otra pieza

Estas botellas intervenidas fueron presentadas hace unas semanas en el marco de Zona Maco en el Four Seasons Hotel Mexico City donde también se exhibió 50% Banana una pieza que forma parte de la serie Psychogeography de Dustin, es decir una colección de figuras de aspecto humano realizadas con collage de papel y pintura acrílica, incrustadas entre láminas de vidrio y la cual podrá visitarse dentro de las instalaciones del hotel hasta el mes de julio de este año.

Para realizar sus obras configura miles de fotografías y recortes de libros, revistas y hasta diccionarios para crear una composición compleja. (Erika Padrón / Publimetro)

Dichas colaboraciones demuestran el compromiso de ofrecer experiencias únicas y exclusivas que cautivan los sentidos y enriquecen el alma en el corazón de la vibrante metrópoli mexicana.

