Espacio renovado, mismo corazón para preparar las delicias del mar

Adentrarse en El Corazón del Mar, en la sucursal de Nápoles, es sumergirse en un viaje culinario que promete deleitar todos tus sentidos, en el que la pasión por la buena comida se fusiona con un ambiente acogedor y una atención esmerada.

El fin de semana lo visitamos de nueva cuenta, para conocer la ampliación que le hicieron, que ya era justa y necesaria porque era común ver los fines de semana una larga fila esperando a que le asignaran mesa. Su propietario, Arturo Moreno, aprovechó la oportunidad que dos locales contiguos estaban disponibles para ampliarse.

El interior está muy bien decorado y con varios detalles agradables. (Publimetro/Ignacio Campos)

El espacio quedó muy bonito porque prevalece el color blanco, recurre a muchas plantas interiores colocadas estratégicamente para dotar de frescura el interior, un par de pantallas para los eventos deportivos y, siguiendo la tendencia, un lugar especial para tomarse la selfie y presumirla en las redes sociales.

No olvides tomarte la foto y compartirla con todos tus contactos. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Y el menú Apá?

Por supuesto, su carta sigue estando tan deliciosa como siempre, con generosas porciones y precios mucho más accesibles si se compara con restaurantes de categoría similar en otras ubicaciones, además de la atención del personal que se preocupa por consentirte y no que eleves la cuenta con recomendaciones caras.

El pulpo zarandeado es un platillo que sí o sí debes probar. (Publimetro/Ignacio Campos)

Aquí no hay excusas para no darte gusto, pues cuenta con más de 200 platillos, incluidos carnes y aves para aquellos que no comen mariscos, y mi recomendación es que elijas algo del apartado “Delicias del Patrón” con varias opciones como la Gran torre de mariscos, o el Molcajete de mariscos, ambos para dos personas, que lleva camarones, pulpo, pescado, calamar, bañados en salsa de chiltepín tatemado, piña, cebolla, pepino y aguacate acompañado de tostadas ¿A poco no se te antoja?

¿Qué probamos?

Mi acompañante y yo, que ya lo hemos visitado en algunas ocasiones, pedimos para compartir un Plato de tostaditas, son cinco de tamaño mini: de atún, camarón, ceviche de pescado, jaiba y pulpo al ajillo que son un excelente comienzo; unos ostiones rasurados y una orden de tres Tacos Tritón, una exquisita combinación de camarón, pulpo y calamar, marcado como uno de los 5 consentidos del Patrón, por lo que es garantía de que te van a encantar, tal como a nosotros.

Media docena de ostiones rasurados y la bebida de tu preferencia, serán el preámbulo del festín gastronómico que te espera. (Publimetro/Ignacio Campos)

De plato fuerte pedimos pulpo zarandeado y mojarra a la talla, que estuvieron a la altura de las expectativas, como todo lo que hemos probado en varias visitas que hemos hecho porque realmente tienen buen sazón y una amplia variedad.

Esta es la orden de Tacos Tritón que te va a encantar por su deliciosa preparación. (Publimetro/Ignacio Campos)

Conclusiones

Si aún no lo has visitado, lánzate ya a conocerlo en cualquiera de sus dos sucursales, Nápoles y Roma, donde te aseguramos se va a convertir en tu favorito por su deliciosa sazón, buen ambiente, esmerada atención, instalaciones agradables y, como un plus, la atención de su propietario que siempre está al pendiente de que todo marche bien para consentirte como te mereces.

El Corazón del Mar

Georgia 52, Colonia Nápoles, Benito Juárez

IG: @elcorazondelmar.mx