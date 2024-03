Italian Fashion & Design Summit impulsará a creadores de México e Italia

En un encuentro sin precedentes, destacadas personalidades italianas y mexicanas se reunieron para dar vida a un evento que no solo promovió la excelencia del Made In Italy, sino que también marcó el inicio de una emocionante colaboración entre dos potencias en el mundo de la moda y el estilo.

El objetivo fue claro desde el principio: celebrar la rica herencia italiana en la industria de la moda mientras se exploraban nuevas oportunidades de colaboración con el vibrante panorama creativo de México.

En un ambiente de intercambio de ideas y experiencias, el Il saper fare bene italiano, con su enfoque en la calidad y la innovación, se encontró con la pasión y la creatividad de los ponentes y marcas participantes en este encuentro.

Italia es una referencia en la industria de la moda. (Dreamstime)

La importancia del encuentro

Faribah Gallardo, directora de la cámara de comercio italiana en México, expresó con entusiasmo la importancia de este encuentro histórico: “la intención de esta primera edición es acercar a los empresarios mexicanos, tener un diálogo entre Italia y México y de ahí, evaluar la posibilidad de hacer sinergias y colaboraciones. Tenemos muchas similitudes culturales. En México hay mucha creatividad y diseñadores, mientras que Italia lo que puede aportar es ese conocimiento expertise de Il saper fare bene, es decir como una marca se puede posicionar a nivel internacional y no solamente quedarse en casa, respetando todo lo que tiene que ver con la calidad y el medio ambiente”.

Faribah Gallardo, directora de la cámara de comercio italiana en México. (Erika Padrón / Publimetro)

Conmemorando 150 años de sólidas relaciones económicas entre ambos países, el Italian Fashion & Design Summit llegó en un momento clave, impulsado por el creciente interés en las marcas italianas en territorio mexicano.

En esta primera edición se dieron cita marcas con presencia en México como Bvlgari, Zegna, Ferragamo, MaxMara, Alfa Romeo, Natuzzi, Alfaparf, DSV, Ferrero, Vogue, Pinterest, AMICA, La Trattoria Palacio,, Hotel Sofitel, Campari, Lamborghini Wines, Air France, Cannizzo y Marceletti que se unieron a una lista impresionante de participantes, destacando la relevancia y el potencial de esta alianza estratégica.

Geovanne Nieto, marketing & communication de Bvlgari (Erika Padrón / Publimetro)

El evento no solo fue una exhibición de lujo y estilo, sino también una plataforma para el intercambio de conocimientos y la identificación de oportunidades de crecimiento.

Desde el diseño hasta la comercialización, el summit abordó todos los aspectos clave de la industria, delineando un camino provisorio hacia el futuro de la moda internacional.

Grandes representantes

Entre los invitados a este foro estuvieron Alessandro Modiano, embajador de Italia en México; Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México; Zaira Marino, directora Fashion Group; Orietta Pelizzari, global creative advisory cross cultural business; Tobia Beretta, vicepresidente de Antonioli Holding; Pedro Colorado, México and LATAM Marketing & Communications director en Ferragamo; Geovanne Nieto, marketing & communication de Bvlgari: Áurea Ocampo, Sr. Community Growth Manager - Pinterest Latinoamérica; entre otros.

Los ponentes dieron sus puntos de vistas de cómo llevar a cabo dichas colaboraciones. (Cortesía)

De esta forma, Italian Fashion & Design Summit trascendió las expectativas, estableciendo un precedente para futuras colaboraciones y consolidando aún más los lazos entre Italia y México.

“Con un enfoque en la innovación y la excelencia, este evento llegó para quedarse”, concluyó Gallardo, marcando así el inicio de una nueva era de creatividad y cooperación en el mundo de la moda.

Los foros de discusión:

En dicho encuentro se tocaron diversos temas especialmente relevantes para la industria de la moda y lujo, a través de diferentes ponencias en las cuales destacaron:

• La marca Made in Italy y su metodología de il saper fare.

Moderado por Farah Liz Pallaro y Emilio Penhos discutió la definición del Made in Italy en el sector de la moda y el lujo, y el impacto que tiene en México transmitir esta metodología para crear productos de calidad a través de la maestría italiana.

“Para mi el Made in Italy es una maestría apasionada, volverte maestro de lo que sabes hacer a través de las experiencias y el aprendizaje que te llevan a mejorar cada vez más” citó Pedro Colorado.

Muchos mexicanos adoran las marcas italianas. (Dreamstime)

• Acuerdos comerciales entre México e Italia en el sector del lujo.

En este foro fue moderado por Arturo Huerta, líder de comercio exterior de la CANAIVE. Luca Antonini resaltó que México se ha convertido en un destino importante para Italia en materia de importaciones y exportaciones.

Los acuerdos comerciales entre ambos países han sido muy eficientes ya que el intercambio unilateral ha tenido un crecimiento importante durante el último año, posicionando a México como líder absoluto en Latinoamérica, donde el sector de la moda y el textil representan el 6% del intercambio comercial entre México e Italia.

• Tecnologías para apoyar la sostenibilidad en el sector del lujo. Invertir en el futuro y agenda 2030.

El panel moderado por Roberto Cerda -Member of Mexico ́s National Committee for UnitedMireille Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development, abordó las tendencias, estrategias y tecnologías en el sector de la industria de la moda que ayudan a cumplir la responsabilidad corporativa y la política de circularidad.

“Estamos trabajando en un plan estratégico para 2030 con el objetivo de reducir la huella de carbono, no solo en nuestros autos que ya cuentan con tecnologías que ayudan a la reducción, sino también en implementar estas estrategias en nuestra compañía”, señaló Jesús Gallo Villafranca, Head of Chrysler, Fiat, Dodge & Alfa Romeo Stellantis México, S.A. de C.V.

• La nueva era de la comunicación y el mundo editorial

Luisa Simonetto (Directora de la revista AMICA del grupo RCS), Áurea Ocampo (Sr. Community Growth Manager - Pinterest Latinoamérica) y Luz García (Culture Writer Mexico & Latin America), destacaron la transformación importante del mundo editorial a nivel global, así como, su evolución y su adaptación a la actualidad.

• IA, digital y el mundo virtual en paralelo con la moda sensorial / artesanal

Grandes personajes de la industria tecnológica como Orietta Pelizzari (Global Creative Advisory Cross Cultural Business), Nadia Carta (AI & Data Transformation Sales at Google), Analí Díaz Infante (expresidenta de la Asociación Nacional del Internet) y Christoff León (Country Manager Mexico Connectif Artificial Intelligence), discutieron los aspectos más relevantes de la aplicación de la inteligencia artificial en la moda y el lujo.

La IA, la transformación digital y el mundo virtual, abre un mundo de posibilidades creativas y experiencias innovadoras que pueden transformar la industria de la moda y la forma en que la misma se relaciona.