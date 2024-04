De espacios funcionales a oasis de confort

La arquitecta Raquel Lugo, con amplia experiencia en vivienda multifamiliar de lujo, platica con Publimetro sobre cómo en las últimas décadas la evolución en el diseño de interiores ha conseguido que los baños se transformen en una zona personal que ofrece confort, gracias al desarrollo en diseño, materiales, muebles y tecnología.

Actualmente tiene el cargo de City Manager CDMX en Grupo Cosentino y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de arquitectura y construcción.

Durante su trayectoria se ha especializado en acabados para edificios corporativos, turísticos e institucionales.

Raquel también se ha desempeñado en gerencia y supervisión de obras, así como en el manejo comercial. (Cortesía)

¿Cuáles son las características de este espacio y qué consideras que lo define?

— El baño es un espacio que desde hace algunos años ha ganado una importancia alta en la vivienda porque se ha establecido como una zona de relajación, además del aseo.

Aquí dentro llevas a cabo tus actividades de rutina de limpieza, como bañarte y a lo mejor quitarte el maquillaje. Se considera un lugar de disfrute en el que continuamente se agrega equipamiento de piezas sanitarias y tecnología.

Este sentimiento de confort en los baños se ha intentado replicar, incluso, en los proyectos hoteleros y de hospotality. (Cortesía)

Debe tener lo básico para nuestro aseo personal, como una cubierta, el lavabo debe tener piezas sanitarias clave, como una ducha o bañera y poco a poco iremos incluyendo equipos más tecnológicos cuando se requieran.

Algunas buenas ideas son: las cabinas de hidromasaje, un equipo de aromaterapia, tratamiento de spa, incluir un sauna, pero eso va a depender de la necesidad y del tipo de cliente.

¿Qué es lo esencial a tomar en cuenta a la hora de remodelarlo?

—Una persona sabe que necesita remodelar su baño en alguna de las siguientes situaciones: cuando siente que ha pasado de tendencia, se da cuenta que su nivel de equipamiento o piezas sanitarias ya son antiguas, quiere cambiar grifería, tener equipos más nuevos.

Sin embargo, uno de los motivos más recurrentes tiene que ver con los recubrimientos, porque antes utilizaban mosaicos y cerámicos con formatos muy pequeños y no existía tanta variedad de colores como hay en estos momentos.

Por lo que ahora quieren experimentar con algún material más atractivo, como incorporar formatos y piezas de gran tamaño, con colores que vayan a jugar un papel importante en el diseño.

En la época contemporánea lo diseños que se pueden incorporar a este espacio solamente se limitan por los deseos del usuario. (Cortesía)

También hay que realizar este proceso cuando una persona ya no se siente cómoda, se está bañando y no se siente a gusto, le empiezan a fallar las piezas sanitarias y ya ve que no están a la moda los detalles, porque ya son colores y piezas antiguas que se rompen o tienen filtraciones.

La gente pasa mucho más tiempo en casa, trabajan desde un sitio remoto o están en un hotel, entonces el baño viene a jugar un papel tan importante como el de una sala o el de una habitación, por lo que el usuario quiere sentirse en un espacio bonito, que sea funcional y que vaya a la vanguardia en colores, texturas y acabado.

Puede ser un proyecto de cambiar algunas cosas o hay personas que optan por una renovación completa.

¿Cuáles son las tendencias?

— En 2024 las tendencias están marcadas por diseños muy industriales que van en la gama de los grises, tipo cemento. También todo lo que tiene de inspiración la piedra tipo mármol.

El estilo industrial se compone de materiales que tienen una apariencia acabada y cuentan con colores más neutros. (Cortesía)

Nosotros hemos desarrollado colecciones específicas, que van con estos colores e incluyen equipamiento adecuado en esta línea como muebles suspendidos, piezas atemporales donde tenemos lavabos que no tienen pedestal, piezas sanitarias que son un poco elevadas. Ahora se separa mucho el área de la ducha del área del WC.

¿Por qué se han incorporado estas novedades?

—Porque ya nos atrevemos a incluir cosas nuevas en nuestros espacios. Antes era muy clásico pensar en un baño blanco o azul, pero ya no. Ahora se solicitan diseños más osados y tanto el usuario, los clientes como el diseñador han salido un poco de lo que se consideraba convencional.

Si se te antoja un baño de color arcilla lo puedes tener. Se trata de transportar el gusto y la esencia del usuario al acabado final. Esto se logra al trabajar con el apoyo y la asesoría de un profesional, quien es indispensable para llevar a cabo cualquier proyecto.

Cajoneras escondidas, muebles multifuncionales y tonos claros ayudan a crear un espacio más limpio. (Cortesía)

Hoy en día todo lo que es lo industrial se está llevando en cocina, baños y exteriores, lo único que hay que saber es cómo aterrizarlo. Algo que se utiliza mucho en este tiempo son los acabados pulidos, sobre todo los que están inspirados en piedras, pero también los tonos brillantes, oxidados o colores inspirados en gemas naturales.

En está época ya hemos entendido que los espacios nos tienen que gustar, es decir, el espacio le tiene que gustar al usuario y si quiere un baño verde esmeralda, porque es el color que más le gusta, se puede colocar.

¿Cuáles son los materiales más duraderos y cómo se puede evitar el exceso de humedad?

— En este espacio hay agua constantemente, por lo tanto se deben de utilizar materiales que soporten la humedad y el calor de igual manera. También tiene que ser antibacterial, antimoho y de fácil higiene.

Un material de calidad evita que con los años el diseño se levante o se despostille. (Cortesía)

Finalmente el usuario, independientemente quien sea, desde una ama de casa hasta la persona que se encarga de limpiar un hotel necesita materiales que no sean una tortura para poder limpiar y que no requieran un montón de productos, equipos o personales especializados.

Es importante mencionar que el agua no es igual en todos lados, pues en algunas zonas cuenta con una elevada proporción de calcio y esto lleva a que se forme moho y sarro, por esta razón es importante que se integre material antibacterial.

¿Cuáles son estos tipos de materiales?

— En Cosentino contamos con grandes materiales, uno de ellos es Silestone que es un material hecho a base de cuarzo con resina. Lo utilizamos para las cubiertas, es resistente a los impactos y a los arañazos, se puede encontrar en más de 70 colores.

La elegancia de este material se puede combinar con detalles verdes y colores crema. (Cortesía)

También tenemos otro tipo de material que se llama Dekton, está formado a partir de 20 minerales inorgánicos, goza de una composición ultra compacta y es de espesor muy pequeño, con esa aleación es posible forrar, incluso, diferentes tipos de mobiliario, se puede colocar en un muro, pared o piso.

Son materiales que resisten impactos, por ejemplo, si se te cae el secador de cabello, el piso no se rompe o si se cayó una afeitadora de acero inoxidable y es pesada, igualmente aguanta el impacto.

Buscamos brindar a nuestros clientes materiales que sean duraderos y estéticos porque tenemos una variedad de más de 120 colores. Incluso puedes buscar piezas en gran formato, estas permiten que no haya casi juntas entre materiales, así se logra cubrir espacios con poco material.

¿Qué se puede hacer para darle una perspectiva de amplitud?

— Eso va a depender de varios factores. Tiene que haber un profesional, puede ser un arquitecto o un interiorista porque son los que saben cómo jugar con el espacio.

Los grandes ventanales siempre son una buena opción para que la luz natural llene de vida tu baño. (Cortesía)

Podemos aprovechar al máximo la amplitud de nuestro baño con divisiones, ahorita se utilizan mucho las duchas sin puertas o con una puerta abierta. De esta manera el espacio se percibe un poco más grande.

Para lograr este diseño se deben alzar algunos muros o ubicar la ducha en puntos estratégicos de tal forma que no tengas que colocar una puerta. De igual forma puedes colocar el WC sin una puerta.

Un consejo muy importante para baños grandes o pequeños es jugar con los colores y la luz natural. Si tu baño es pequeño y quieres que se vea un poco más amplio, trabaja con tonos más claros e identifica muy bien la orientación de tu baño para que conozcas la mejor manera de aprovechar la luz.

También toma en cuenta cuántas piezas requieres. Si son una pareja y necesitan dos lavabos deben considerar si irán separados o unidos. Incluso se están utilizando mucho los platos de ducha.

Para evitar una sensación de encierro en espacios pequeños, considera adquirir piezas que se complementen. (Cortesía)

Cuando el baño es pequeño debes evitar que haya muchas divisiones, más bien debes de tratar de crear un lugar integrado, más abierto, donde no haya tantos muros, divisiones o puertas. Esto se puede lograr perfectamente con un profesional, nosotros tenemos una propuesta llamada C-Bath.

Consiste en hacer un baño integral, en el cual nosotros pensamos el proyecto como un espacio integrado y nos sentamos para ver específicamente baños, entonces nos reunimos con interioristas y clientes a ver sus baños y cómo podemos hacer para convertirlo en un espacio integrado.