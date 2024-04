¿Tu smartphone puede con tus aventuras? Lo que debes saber sobre la protección IP54

Si alguna vez has dejado caer tu teléfono al suelo o lo has mojado accidentalmente, sabrás lo estresante que puede ser.

¿Te gustaría tener un dispositivo que soporte estos desafortunados momentos?

En este artículo, hablaremos sobre la protección IP54, una certificación presente en varios teléfonos, que permite conocer si tu dispositivo es resistente a la lluvia, al polvo y a caídas accidentales.

Actualmente, en el mercado, hay muchos smartphones que llevan la certificación IP54, IP58 o IP68, pero ¿qué significa esto?

El C67 es impulsado por un chipset Snapdragon de 6nm, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. (Cortesía)

La clasificación IP54 indica que tu smartphone tiene una sólida resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

El primer dígito (5) mide el nivel de protección contra partículas sólidas, como el polvo, mientras que el segundo dígito (4) indica la resistencia a la humedad.

En resumen, un teléfono con esta certificación puede soportar el contacto con polvo y salpicaduras, aunque no es completamente impermeable. Siempre es recomendable verificar las especificaciones del dispositivo antes de someterlo a situaciones extremas.

Sus cuatro estándares de campeón: cámara, rendimiento, diseño y experiencia. (Cortesía)

Con este conocimiento sobre las clasificaciones IP, si eres un aventurero que expone con frecuencia su smartphone a condiciones extremas, o te preocupa que se te caiga o se moje, toda esta información te servirá para tomar una decisión informada a la hora de adquirir tu próximo smartphone.

¿Cuáles teléfonos vienen con esta certificación?

En el mercado actual, varios modelos cuentan con esta certificación, como el OnePlus 11R, el Vivo Y27s, el Redmi Note 13 Pro 5G y el POCO X6 Pro 5G.

Por supuesto, hay modelos de gama alta que tienen certificaciones superiores, como IP68, que ofrece una protección total contra el polvo y el agua. Ejemplos de estos dispositivos premium incluyen el Samsung Galaxy S23, el iPhone 14 Pro y el iPhone 15.

Sin embargo, no es necesario gastar mucho para tener un dispositivo que combine elementos premium con funcionalidad. Por ello, nos centraremos en uno de los recientes lanzamientos que combina esta protección en una gama media, que está dando de qué hablar.

En comparación con el realme C55, el realme C67 ofrece un aumento del 15% en el rendimiento de la CPU y del 10% en el rendimiento de la GPU, junto con una impresionante frecuencia principal de 2.8 GHZ.

Se trata del realme C67, el cual es un fuerte contendiente en el segmento de smartphones económicos porque combina un diseño atractivo, pantalla resistente, buena cámara y rendimiento confiable. Además, se le ha denominado como un teléfono que no puedes matar fácilmente, gracias a su resistencia al agua y al polvo.

Si no estás familiarizado con la Serie C de realme, te diremos que es conocida como Essential Plus, porque ofrece productos de calidad sin invertir demasiado.

El C67 está llegando en dos colores, verde y negro y tiene el cuerpo más delgado con sólo 7.59 mm de espesor en el segmento. (Cortesía)

Esta serie está dirigida a los usuarios jóvenes de todo el mundo, y el C67 tiene características innovadoras diseñadas para ofrecer una buena experiencia móvil.

“La serie C ha ido evolucionando, ha dejado de ser ese teléfono de entrada y se ha convertido en un gama media por las prestaciones que ofrece. Recordemos sus antecesores, el C33 fue el primer teléfono en tener una cámara de 50 megapixeles en el segmento, cuando lanzamos el C35 tuvimos el primer de diseño de bisel de ángulo recto para darle un aspecto más premium, con el C53 tuvimos la primera carga rápida y así hemos ido evolucionando e incorporando funciones dinámicas para darle un aspecto más premium”. — Jesús Mejía, PR Manager on realme

El diseño del dispositivo está inspirado en un oasis, con un atractivo tono verde y un perfil delgado, que ofrece una sensación placentera al sostenerlo.

También está disponible en color negro, que destaca por su apariencia sofisticada. Además, es el primer teléfono en eliminar el soporte de plástico de la pantalla, lo que le da un aspecto aún más elegante y moderno.

Un buen reflejo de colores durante las tomas de día. (Cortesía)

Uno de los aspectos más destacados es su cámara de 108MP con un zoom digital de 3X, que permite capturar fotografías más nítidas y detalladas que muchos competidores.

Aunque no cuenta con un sensor telefoto para zoom óptico, este smartphone aprovecha la alta resolución del sensor de 108 megapíxeles para procesar imágenes, proporcionando un zoom 3X que permite ampliar objetos o paisajes sin perder claridad ni detalle.

El dispositivo utiliza el potente chipset Snapdragon 685, uno de los mejores en su segmento, facilitando el trabajo multitarea y permitiendo cambiar entre aplicaciones de manera fluida, además de optimizar la duración de la batería.

Las pruebas

Hablemos ahora de su resistencia, que se debe a la certificación IP54 mencionada anteriormente. Expusimos el C67 a varias situaciones de riesgo, según las recomendadas por el equipo global de producto.

Aguantó los chorros de agua. (Cortesía)

Este dispositivo resistió chorros de agua directos y sobrevivió a una caída accidental en una alberca de 1.50 metros por tres minutos.

En ambos casos, pudimos encenderlo sin problemas, incluso con las manos mojadas, gracias a las mejoras en el algoritmo táctil y al material de la pantalla LCD. Sin embargo, recuerda que no es sumergible.

También sobrevivió temperaturas de -3 grados. (Cortesía)

Otra prueba consistió en ponerlo apagado en un congelador durante cinco horas. El equipo resistió la temperatura y, tras ese tiempo, encendió correctamente, sin daño aparente en su sistema de sonido estéreo. Por último, soportó varias caídas al suelo, e incluso pudimos usarlo para abrir una nuez.

Factores esenciales

Aunque no cuenta con ciertas características de gama alta, como una cámara gran angular o conectividad 5G, el dispositivo ofrece un rendimiento sólido, una cámara de 108MP y protección IP54. Además, es uno de los smartphones de su rango de precios con más RAM y mayor capacidad de almacenamiento. En resumen, este dispositivo no lo puede tener todo, pero ofrece una experiencia funcional, asequible y duradera en un solo teléfono.