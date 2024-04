¡Por una niñez feliz! Dona un libro y contribuye con una iniciativa solidaria

De acuerdo con Aldeas Infantiles, más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues. Además, cerca de 5 millones de infancias mexicanas están en riesgo de perder el cuidado de sus familias debido a la pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

En general, el escenario de la niñez en situación de calle a nivel mundial es grave. Unicef señala que existen 100 millones de niños y niñas abandonados, 40 millones de ellos pertenecen a América Latina, en edades de 10 y 14 años de edad.

Con este panorama, Neverías Frody busca en este mes de abril que sus amigos volteen a ver a este sector vulnerable de la población a través de su Caravana de la Felicidad.

Según UNICEF, hay dos grupos: las infancias en la calle, quienes trabajan en las calles, pero tienen vínculos con sus familias y luego las infancias de la calle, quienes viven sin hogar y por las condiciones de violencia que vivieron con sus vínculos familiares, decidieron vivir en las calles, señaló Beatriz Rodríguez, directora general de Neverias Frody.

El plan de la nevería para conmemorar a las infancias es llevar más de mil helados y una donación de libros infantiles lista para ser distribuida entre Fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, I.A.P., Yolia Construyendo Juntos el Futuro.

El Caracol A.C., AFECCI, Ministerios de Amor Cuernavaca y Nuestros Pequeños Hermanos México, Casa Buen Señor Cuernavaca con el objetivo de dar un momento de felicidad a infancias que han atravesado por situaciones complicadas, mismas que los han llevado a estar bajo resguardo de estos albergues.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en México 94 % de las niñas y los niños de 6 a 14 años asisten a la escuela. En los últimos 50 años, el porcentaje de personas que asisten al colegio ha ido en aumento.

Para nosotros es necesario que esta fecha no solo sea una efeméride más en el calendario. Estas cifras de educación son buenas, porque nos muestran que hay buenas oportunidades para quienes no están en una condición de vulnerabilidad. Debemos tener cuidado porque eso no significa que olvidemos a quienes viven en la calle.

— Beatriz Rodríguez, directora general de Neverías Frody.