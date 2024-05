No te pierdas CCXP México, checa actividades y todo lo que debes saber

Mayo comienza con sorpresas para todos los chilangos aficionados a la cultura geek, pues durante los primeros días de este mes se llevara a cabo el festival CCXP México.

En este espacio las películas, cómics, series y videojuegos favoritos de todos cobran vida. Llega a México por primera vez y es la oportunidad perfecta para convivir con otras personas con las mismas aficiones por el entretenimiento.

Están disponibles tres tipos de boletos o badges entre los que puedes escoger según sean tus necesidades y día en que puedes asistir, pues todos cuentan con modalidades y beneficios únicos.

¡Es momento de hacer crecer tu colección!



Disney llega a #CCXPMexico con una increíble selección de productos de Marvel y Star Wars, incluyendo colaboraciones exclusivas que no te puedes perder



El #CCXPVerso te está esperando para vivir momentos épicos este 3, 4 y 5 de mayo pic.twitter.com/b4WbSTtSWN — CCXP México (@CCXPMexico) April 29, 2024

Cada entrada incluye un diseño exclusivo y coleccionable del artista brasileño Mateus Manhanini con temática de The Boys, elige entre tu favorito.

¿Qué incluye el badge?

Todos los asistentes de CCXP México tendrán oportunidad de entrar a las actividades, conferencias y paneles dentro de las diferentes zonas y escenarios.

Sin embargo es importante que recuerdes que cada escenario tiene un aforo limitado y que el acceso será para aquellos que lleguen primero a las filas designadas.

Las firmas de autógrafos y meet & greets podrían tener un costo adicional y están sujetas a disponibilidad.

Los autores de las series más destacadas de streaming estarán presentes con sus creaciones. (Cortesía)

Elige entre las tres opciones para obtener tu badge:

- 1 Day Pass

• Te deja entrar a CCXP México y todas sus actividades y paneles durante todo un día.

• Costo $1,342.00

- 3 Day Pass

• Este pase es ideal para que vivas tres días completos de aventuras geek.

• Costo $3,416.00

- Epic Experience

• Incluye todo lo anterior más el acceso a la Spoiler Night y un paquete de artículos coleccionables de CCXP México.

• Early access (1 hora antes)

• 2 pines exclusivos

• 2 pósters exclusivos

• Costo $6,405.00

Las mejores franquicias estarán presentes

Las mejores productoras y compañías de entretenimiento en cine y videojuegos estarán presentes para presentar sus creaciones y traer a sus estrellas, aquí te compartimos algunos de los que han confirmado hasta el momento. Sin embargo puedes estar atento a las redes sociales del festival ya que algunos artistas y creadores de contenido se siguen sumando a las filas de este evento.

Mortal Kombat y la casa de papel en Thunder Stage

México a lo largo de los años ha desarrollado una tradición muy especial alrededor de los juegos de pelea, que surgió orgánicamente desde los barrios -donde los juegos de pelea continúan siendo un punto de encuentro-, y que lo posicionó como un referente obligado de Latinoamérica cuando se habla de este tipo entretenimiento.

Ed Boon colaboró para crear Mortal Kombat, es director creativo de NetherRealm Studios y estará presente en CCXP México 2024. La sede contará con un panel dedicado a la icónica franquicia de fighting games que estará encabezado por el también programador y actor de voz.

Recientemente esta franquicia tuvo un reinicio para reconectar con sus fans. (Cortesía)

Ed será el protagonista del panel de Warner Bros Games y realizará un meet & greet, que tendrá lugar en el Thunder Stage, un espacio con capacidad para más de 2 mil personas y que contará con un host especial para la comunidad de América Latina que se anunciará más adelante. Esta activación se llevará a cabo el domingo 5 de mayo a las 2 PM.

La presentación tendrá una duración de media hora y en ella se hará un recorrido por diferentes temas, desde la importancia de Mortal Kombat para México en su escena de fighting games y el impacto de los fans en NetherRealm Studios y su vínculo con ellos, hasta el proceso que llevó a la creación de la skin especial de Sub-Zero por Día de Muertos que se lanzó juntó con Mortal Kombat 1, la más reciente entrega de la exitosa franquicia.

Estará presente en el evento con un espacio dedicado a sus diferentes frentes, y Warner Bros. Games llevará a cabo diversas actividades a lo largo de los tres días del festival.

El sábado 4 de mayo se realizará Klash de Kampeones, una activación centrada en Mortal Kombat 1 y en la escena de esports que se construyó alrededor del juego. Este showcase empezará a las 13:40 horas y se llevará a cabo en la Gaming Arena.

Klash de Kampeones va a reunir a los mejores exponentes mexicanos de Mortal Kombat para enfrentarse en un Top 8 invitacional, por lo que los fans podrán presenciar una competencia con el mejor nivel de Mortal Kombat 1 de México.

Además, Álvaro Morte tendrá un panel especial en el Thunder Stage. El actor encargado de dar vida al Profesor en La Casa de Papel y al Padre Sal Tedeschi en Inmaculada tendrá un panel especial en el 3 de mayo. Además, podrás conseguir su firma y foto con él este 3, 4 y 5 de mayo.

Nintendo se suma

Como parte del compromiso que tiene la creadora de Mario Bros con los fans y las familias en México, la compañía anuncia su presencia en la primera edición de CCXP México.

En los últimos años la compañía conquistado a las nuevas generaciones por igual. (Dreamstime)

Diversos juegos disponibles en la consola Switch estarán disponibles para jugar en el booth de la compañia japonesa. Las familias, los fans y entusiastas de la cultura pop que visiten su stand podrán jugar Princess Peach Showtime! recientemente lanzado, así como una demostración por primera vez en México del juego Endless Ocean Luminous, cuyo lanzamiento se celebra el 2 de mayo con la apertura del festival

Además, los fans de Mario podrán jugar a Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Mario vs Donkey Kong y Mario Party Superstars.

Para los fans de Pokémon un demo de Detective Pikachu Returns estará disponible en el Booth. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom también estará disponible para jugar, así como juegos clásicos de Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System y Game Boy como parte de Nintendo Switch Online.

Las opciones clásicas no pueden faltar en los eventos de Nintendo. (Dreamstime)

También contará con otras atracciones especiales, como la oportunidad de tomarse fotos con los personajes de Mario, Luigi y Donkey Kong. Y se ha instalado de una zona con piezas en 3D de Super Mario Bros. Wonder, así como un mural vivo de Endless Ocean Luminous para que todos los visitantes sean parte de su lanzamiento.

Para los fans del juego para móviles Pikmin Bloom, disponible en iOS y Android, contará con un accesorio especial y único en el juego.

My Nintendo Check in estará disponible durante el evento, todos los que tengan una cuenta de la compañia podrán conseguir un set oficial de figuras acrílicas de Super Mario Bros. Wonder.

Celebra el May the 4th como nunca antes

Esta fecha es conocida como el Día Internacional de Star Wars, por lo que alista tu sable de luz para vivir momentos épicos dentro del festival.

Ningún fanático de estas historias dejará pasar la oportunidad de reunirse para celebrar su saga favorita. (Dreamstime)

Basada en personajes creados por George Lucas, Star Wars es una icónica saga de 9 películas, 5 series de TV, 9 series animadas e incontables adaptaciones que ha marcado a miles de personas y generaciones, estas películas son consideradas las más vistas en mundo, de toda la historia del cine.

Por lo que el lugar ideal para disfrutar de esta fecha tan especial en compañía de fans como tú es este festival, pues estará lleno de Jedi, wookies, scoundrels y más celebrando con todas sus fuerzas.

La música se hará presente

Porque no existe una buena serie o película sin un buen soudtrack, en CCXP México se ha construido el Creators Stage, que presenta los mejores talentos musicales, listos para dar shows épicos que no se pueden perder.

Este es uno de los cinco escenarios del festival dedicado a los mejores creadores de contenido, música y stand up. En este escenario vibrante y lleno de energía, los límites entre la realidad y la creatividad se difuminan, dando paso a un universo donde la imaginación es la única regla.

Podrás reír a carcajadas con los sketches más ingeniosos, dejarte llevar por la emoción de conciertos épicos y descubrir talentos únicos que desafían lo convencional. En este escenario, cada momento es una oportunidad para sumergirte en un mar de emociones y descubrir nuevas pasiones.

Conciertos

El viernes 3 de mayo arranca con la presentación de Yugen, seguido de K-Mikaze Anime Music Band, un interesante proyecto mexicano, que traerá el ritmo para todos los amantes del anime, K-pop y J-pop.

Puedes disfrutar de las mejores bandas de tu contenido favorito. (Cortesía)

Anabanta, una agrupación de metal gótico originaria de la Ciudad de México, llega para poner toda la parte poderosa, oscura y surrealista a este primer día. Desde San Luis Potosí, llegan Los ADN que también se unen a este gran universo, con su ritmo tropical y su estilo muy pero muy geek.

Los dioses de la narración, Destripando la Historia, también están invitados para charlar con los asistentes sobre cómo se gestó el concepto que los ha hecho famosos, además de tener una firma de libros. ZTICMA, con todo su free styte y el electro funk de Siames no podían faltar en el line up del primer día.

El sábado 4 de mayo, Bakemono abre el día representando a la Ciudad de México para que disfrutes de su energía en el escenario, con las mejores canciones del anime.

Después Rol n’ Lol, el podcast de Diego Ruzzarin inspirado en Dungeons and Dragons, y Mediyama, con el bajo y voz de este artista español, elevarán la potencia y energía del escenario.

La Liga de los Supercuates introducirán al público en un torbellino de risas sin parar. El experimentado DJ, Maw BB, está listo para poner un gran ambiente y representar al género urbano, uniéndose de una forma muy divertida.

Los amantes de la cultura pop han encontrado en las redes sociales una oportunidad para hacer comunidad. (Cortesía)

Cosa Seria nos hará reír a carcajadas con todo su humor y para cerrar la jornada, llega Anamanaguchi; si te gustan los soundtracks de los videojuegos esta es tu banda, ellos realizaron las piezas de Scott Pilgrim.

Y para el domingo 5 de mayo, tendremos un excelente line up empezando con Miki, que nos mostrará que el punk y la cultura geek son una excelente combinación; ven a escucharlo y enamórate con sus rolas.

Los Shinigamis del Norte, los reyes del Nortaku, tocarán openings de animes que marcaron a toda una generación como Ranma ½, Dragon Ball, Saint Seiya y muchos más en versión regional mexicano.

Se me subió el muerto, llega con toda la irreverencia que los caracteriza y Kikuo, un DJ fuera de toda convención, nos pondrá el electropop para pulir la pista de baile.

El Bunker también se suma a la fiesta, y para cerrar con broche de oro, The Wookies llegarán desde una galaxia muy lejana, para poner el ambiente electrónico con sus increíbles beats que seguro harán bailar a todos en CCXP México.

Está banda experimenta con sonidos que pueden ser del gusto de cualquiera. (Cortesía)

Estos talentosos artistas sorprenderán a todos los asistentes con sus increíbles actuaciones y ritmos contagiosos durante todo el fin de semana en el Creators Stage.

Concurso de cosplay

El arte del cosplay tiene un lugar dedicado especialmente en el CCXPVerso, en el que todos los entusiastas de esta forma de expresión recibirán el trato que merecen y desde dónde podrán cambiarse, maquillarse y convivir con los cosplayers profesionales invitados.

Se ha organizado lo que se considera el concurso de cosplay más grande jamás visto en México. El escenario será para este evento será Thunder Stage, un espacio que cuenta con pantallas colosales y un sonido digno de un concierto de grandes proporciones.

Más de 300 cosplayers de todo el país se inscribieron para competir en este emocionante evento. Entre ellos, destacan cosplayers de todas las edades, propmakers, diseñadores, apasionados e incluso anteriores representantes mexicanos en el World Cosplay Summit de Japón, todos ellos talentosos y reconocidos por su increíble trabajo.

Está actividad presenta una excelente oportunidad para vivir por unos momentos en la piel de personajes memorables. (Dreamstime)

Además Kamui Cosplay, una leyenda viviente del mundo del cosplay que nunca había visitado México, estará presente para compartir su talento y experiencia con todos los asistentes. Acompañándola, también tendremos a Little Jem de Reino Unido, quien también visita nuestro país por primera vez.

Complementando el panel de jueces, tendremos a Nadyasonika, la reina indiscutible del cosplay en México y Twiin Cosplay, el dúo compuesto por Shema Arroyo y Juan Carlos Tolento, quienes han dado vida a los personajes de innumerables series y videojuegos de forma oficial.

Para los ganadores se han establecido los siguientes premios:

Cosplay Master (1er lugar): Un automóvil nuevo marca Haval, modelo Jolion ICE Luxury color Gris y un lugar en la mesa de jueces en Cosplay Master CCXP México 2025

Mejor confección (2º lugar): $40,000 (Cuarenta mil pesos)

Mejor actuación (3º lugar): $25,000 (Veinticinco mil pesos)

Mejor caracterización (4º lugar): $10,000 (Diez mil pesos)

Cosplay de impacto (5º lugar): $10,000.00 (Diez mil pesos)

Semifinalistas (6º a 9º lugar): Pase doble “Epic” de acceso al evento CCXP México 2025

Semifinalistas (10º a 12º lugar): Pase doble “3 Day Pass” de acceso al evento CCXP México 2025

Pasarelas

Si eres cosplayer y no conseguiste calificar en esta ocasión, CCXP México te da otra oportunidad. Visita Cosplay Universe, el área dedicada a los fanáticos de la cultura pop que llevan su pasión a la tela, la goma eva y el pegamento. En el escenario de Cosplay Universe habrá pasarelas diarias con diversos incentivos para todos los que decidan sumarse al CCXPVerso con su mejor atuendo.

Escenario

El escenario de Cosplay Universe by Old Spice, además de pasarelas y entrevistas con los cosplayers finalistas, será el espacio para talleres y presentaciones, sesiones de preguntas y respuestas con nuestros invitados de lujo y algunas sorpresas más.

Camerinos

En CCXP México, tú eres la estrella. Es por eso por lo que todos los cosplayers asistentes al evento podrán hacer uso de nuestros camerinos, en los que podrás cambiarte, arreglar tu maquillaje o dar los últimos toques a tu atuendo.

Cosplay Market

Como no podía ser de otra forma, CCXPMX tendrá un Cosplay Market con la crema y nata del cosplay nacional. En donde podrás conseguir mercancía exclusiva, tomarte fotos y conseguir sus autógrafos sin costo extra.

Dos Equis apuesta por la cultura geek

Conoce el videojuego MIXX Universe en CCXP. Con el objetivo de promover la autenticidad y conectar con nuevos consumidores, la cerveza se suma a la convención de cultura pop más grande de Latinoamérica.

La marca revelará en la convención un juego de Realidad Virtual ambientado en el espacio, donde podrás ganar una insignia personalizada y obtener merch de edición especial por medio de los puntos que consigas dentro.

Los ingenieros de la compañía han trabajado arduamente para presentar una experiencia divertida y dinámica. (Dreamstime)

Durante los 3 días del evento, con Dos Equis-ID, programa de lealtad, podrás personalizar un avatar, integrarte a un clan y sumergirte en la emocionante aventura espacial de MIXX Universe.

Con diferentes misiones y personajes que han viajado en el espacio y tiempo para encontrarse con aquellos que confían en su MIXX, el universo dentro del juego se ha conformado por 6 clanes: Mixx Titans, Neon Knights, XX Force, Mutant X, Mixx of Villains y X Guardians, quienes buscarán en CCXP a los nuevos integrantes de su tripulación.

Para conocer este lanzamiento, visita la MIXX Spaceship y enfréntate a diversos desafíos de Realidad Virtual para ganar puntos, demostrando que no hay obstáculo insuperable cuando se confía en unx mismx. Canjéalos por una insignia coleccionable hecha exclusivamente para ti, ¡y merch de edición especial disponible en el sitio web de la marca!

Además de estas increíbles actividades, la marca se suma a este evento tan relevante con el Omelete Stage, donde tendrás más cerca que nunca a tus héroes y estrellas favoritas.

Entre ellos se encuentran Tom Ellis, protagonista de la serie Lucifer; Giancarlo Esposito, conocido por su papel en Breaking Bad y The Boys, junto con Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara y Claudia Domit, quienes también estarán presentes en este escenario.