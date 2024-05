México 60 % de las quemaduras en infantes son causadas por líquidos calientes

En México, aproximadamente el 60 por ciento de las quemaduras en pediatría son causadas por líquidos calientes. Se calcula que en el país son más frecuentes las quemaduras por flama en niños (72%), seguidas por explosiones de tanque de gas, fuegos artificiales o incendios en el hogar.

Cada año, cerca de 13 mil personas sufren algún tipo de quemadura, de las cuales más de dos mil son en población infantil, colocando a nuestro país en un nivel intermedio de ocurrencia.

Las lesiones pediátricas por quemaduras pueden ser difíciles de tratar, ya que implican angustia y dolor del infante, por lo que requieren atención médica especializada.

De acuerdo con Conrado Polanco Ortiz, gerente de relaciones médicas de Esteripharma, mantener una herida por quemadura limpia y aséptica es lo más importante para la pronta recuperación del tejido. Sin embargo, cuando se trata de niños, es importante un manejo hemático, integral y humano.

“El paciente pediátrico con quemaduras tiene características físicas y psicológicas diferentes, lo que los hace más susceptibles a presentar diferentes problemas”, explicó.

Son más frecuentes las quemaduras por flama en niños (Foto: Referente)

¿Cómo atender una lesión por quemadura?

El especialista en tratamiento de heridas recomienda el uso de antisépticos a base de soluciones electrolizadas de superoxidación (SES) con pH neutro como auxiliar en la atención y cuidado de quemaduras para prevenir infecciones.

“Debido a su amplio espectro, elimina bacterias y hongos de manera eficaz, manteniendo la higiene de la zona afectada. Su uso prolongado es seguro, ya que no se absorbe y no genera resistencia bacteriana, lo que lo hace ideal para un tratamiento efectivo. Además, en el caso de los niños, puede ser utilizado con facilidad, ya que no causa molestias ni ardor al momento de su aplicación”, detalló Polanco Ortiz.

Quemaduras es necesario acudir a una valoración médica para evaluar la situación.

Para evitar la reproducción y diseminación de microorganismos patógenos, es importante mantener la lesión limpia y seca. En la medida de lo posible, lavar con agua y jabón, además de permitir que respire para evitar la generación de humedad.

“Dependiendo del nivel de gravedad de la quemadura en cuestión, se puede atender en casa con la ayuda de un botiquín correctamente equipado, dando seguimiento y manteniéndola libre de toda infección. Si se trata de algo más grave, es necesario acudir a una valoración médica para evaluar la situación y determinar el mejor curso de acción que no retrase una recuperación adecuada”, puntualizó el especialista.