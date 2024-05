Celebra la diversidad en este festival que combina lo mejor de la música y los vinos

Los próximos 18 y 19 de mayo se llevará a cabo la onceava edición del Wine Colors, un encuentro que mezcla lo mejor de la industria vinícola mexicana y la música, con el fin de celebrar todos los tipos de expresión de amor en el país.

El evento, traído por Viñedos La Redonda, conmemora la amplia gama de los colores del vino y la sociedad, a través de la gran pluralidad de géneros musicales que se reúnen en un mismo espacio, logrando integrar un año más en este evento a destacados exponentes de la música electrónica, reggaetón, rock, pop, ska, folk, entre otros ritmos que harán vibrar a todos los participantes.

El festival se compromete cada año con los nuevos talentos nacionales, a quienes les brinda la oportunidad de presentarse en diversos escenarios profesionales, compartiendo su música con artistas ya reconocidos.

El evento busca promover la coparticipación social y abre un espacio de exposición mediática. (Dreamstime)

¿Qué artistas estarán presentes?

Baddies Only y Eran Hersh serán los headliners del sábado 18 de mayo. Durante el primer día de actividades también se podrá disfrutar de las actuaciones de artistas nacionales como: Dasmit, Evoke, Arthur M. C, Milo CH, La Damajuana, Sonny Beckett, The Roses, All & Vant, Bennu, Iván Lachi, Bam Bam Atom, M2one, entre otros.

El domingo 19 de mayo, los headliners serán El Bogueto y Uzilieto Mix, importantes representantes del reggaetón mexicano, quienes pondrán a bailar a todos los asistentes en este encuentro de colores.

Otros de los artistas confirmados para el segundo día de actividades son: Cinthia Verwest, Andrea Lakshmi, Seanloui, Estéreo Waves, Navi, Yoshuaa, Viscaya, Rey Pánico, Yee!, Falkey, Dj Pastrana, Guihean, entre otros músicos que complementarán el line up del evento.

Catas y otras actividades

Los colores integrados en el festival representan las características y variedades de los vinos, siendo este encuentro un espacio de aprendizaje lúdico para todos los asistentes, ya que a través de la música y las actividades que se desarrollan se genera el fenómeno de la sinestesia.

Wine Colors Tendrás la oportunidad de probar las mejores etiquetas de la compañía. (Dreamstime)

Además, para profundizar más sobre esta bebida milenaria, los asistentes podrán disfrutar de las catas que se tienen preparadas con vinos de propios de la vinícola mexicana.

Algunas de las tonalidades de los vinos, se representan mediante los polvos de colores: morado por las uvas, verde en relación con los viñedos, azul por el cielo, naranja referente a los rayos del sol y rojo por el amor que expresamos por esta bebida milenaria.

Un evento en pro de la comunidad

El Wine Colors & Music Fest, más que un evento de entretenimiento, emerge como un catalizador social y medioambiental.

Enclavado en un viñedo, desafía las convenciones comerciales, priorizando la experiencia humana y la conexión con la naturaleza, pues se ha planteado construir un espacio libre de saturación de marcas.

Además, aboga por la inclusión, el respeto, el consumo responsable y la lucha contra el cambio climático. (Dreamstime)

Este festival, caracterizado por sus vibrantes colores, se erige como un espacio de aceptación y celebración de la diversidad, destacando especialmente la presencia y apoyo a la comunidad LGBTIQQ+.

Los boletos para el festival, así como las actividades extras, ya se encuentran disponibles a la venta en el sitio web de Viñedos La Redonda.