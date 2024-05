Premian a sala Lounge VIP del AIFA por innovar en sus servicios

Uno de los servicios más valorados por los viajeros frecuentes son las salas VIP de aeropuertos, ya que estas ofrecen diversas experiencias en un espacio de relajación alejado del bullicio de las terminales de salida.

Y una de las salas que puedes conocer en tu próximo viaje es la llamada Hacienda Santa Lucía, de la marca The Grand Lounge Elite, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que recientemente fue galardonada con el premio Pioneers of the Year por su innovación en los servicios que ofrece.

Con la inauguración de la sala Hacienda Santa Lucía, Rodolfo Salgado Leiva, director general de The Grand Lounge Elite, y su equipo han elevado los estándares de la experiencia en aeropuertos, así que para saber más de lo que involucra este reconocimiento, Publimetro platicó con el directivo, quien nos contó cómo lograron redifinir la experiencia de sus invitados en una sala que lleva poco tiempo operando.

(Pubimetro/Ignacio Campos)

Rodolfo cuéntenos, qué es lo que festejan hoy?

— El día de hoy estamos de gala porque nos entregan un premio muy importante que se llama premio Pioneros del Año o Pioneers of the Year y lo entrega una empresa muy importante a nivel mundial, que se dedica a la hospitalidad en aeropuertos, llamada Priority Pass.

Se trata del operador y socio más grande del mundo de salones Lounge VIP en aeropuertos, tienen más de 3 mil asociados alrededor del mundo. Se entregan solamente siete premios de las 3 mil salas concursantes y que México se lleve uno de estos siete premios a nivel internacional, a la altura de otros países como Estados Unidos Turquía o Argentina pues es un gran orgullo y motivo para celebrarse.

¿Qué considera que influyó para que obtuvieran este reconocimiento?

— Es un premio a la innovación, ellos están evaluando permanentemente diferentes temas que tienen que ver con la calidad de los servicios, de las instalaciones, las tecnologías que usan o se usen en los diferentes recintos alrededor del mundo y en todos estos ámbitos nosotros hemos innovado.

The Grand Lounge Elite obtuvo el premio Pioneer of the Year. (Pubimetro/Ignacio Campos)

En este caso, innovamos con esta hermosa sala que se llama Hacienda Santa Lucía by The Grand Lounge Elite, que es la marca madre. Llevamos ya operando un par de años en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde que inició básicamente, y hemos estado invirtiendo mucho en la infraestructura, en alimentos, en bebidas, en toda la oferta de valor, la oferta gastronómica, y en tecnología.

Contamos con elementos como robots que dan servicio al huésped junto con nuestros anfitriones, cafés con impresiones láser donde aparecen las imágenes de los rostros de nuestros viajeros y otras tantas cosas que crean una buena experiencia en nuestros visitantes.

¿Cómo observa el flujo de visitantes versus el AICM?

— El aeropuerto de Santa Lucía ha crecido importantemente a principios de este año, en el último trimestre reportaron cerca de un millón de pasajeros tanto de llegadas, como de salidas, que de continuar esta tendencia llevaría al aeropuerto a cerrar el año en más de 4 millones de pasajeros, que ya es un avance muy importante y lo coloca como uno de los aeropuertos más importantes del país.

Por supuesto que todavía falta, porque el aeropuerto de la Ciudad de México lleva más de 60 u 80 años operando y este apenas lleva dos, pero ya alcanza los más de 4 millones de pasajeros y estamos muy contentos por este logro.

¿Cuáles son los diferenciadores de esta sala?

— Empezando por la infraestructura, esta es una sala de más de mil metros cuadrados, que probablemente la hace una de las más grandes de México en lo individual.

Ofrece servicios de alimentos y bebidas durante su horario de operaciones. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Por otro lado, contamos con una oferta gastronómica de alimentos y bebidas todo en cortesía; en muchos otros lugares o salones cobran por cada uno de los alimentos, bebidas y demás servicios consumidos, pero aquí, todo es de cortesía.

También tenemos servicio de estética, de masajes, que también son todos de cortesía y bueno, si a esto le sumamos la tecnología de la que hablamos, los robots que dan servicio, las tecnologías láser para impresiones de café, impresiones de uñas láser para damas, pues nos da un portafolio de servicio completo, muy diferenciado y, en muy buena medida, es el motivo del premio que vamos a recibir el día de hoy.

¿Cómo se puede acceder a una sala Lounge VIP Elite?

— Hay muchas formas de acceder y todas permiten de una manera u otra que nos puedan visitar. Tenemos membresías como es la de Priority Pass que incluye a diferentes membresías afiliadas, como es Lounge, como es Diners Club, todas estas dan acceso a nuestras salas.

Tarjetas Visa Infinite, Visa Platinum y Signature emitidas por un banco nacional tienen derecho acceso a nuestras salas. También tenemos convenios con algunas aerolíneas que hacen elegible el acceso y por si fuera poco, se puede comprar un pase que se llama Daypass para tener acceso con todos los beneficios que ya mencioné, todo de cortesía.

(Pubimetro/Ignacio Campos)

¿Algo más que desee agregar para concluir esta entrevista?

— Agradecer al periódico Publimetro y a usted su gentil presencia en este evento y por otro lado, pues hacer una invitación para decir que en México tenemos servicios e infraestructura de clase mundial y queda demostrado ahora en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que tiene un crecimiento importante de unos meses para acá.

Por otro lado, que en sus infraestructuras y con sus operadores somos capaces juntos de lograr premios que en muchas latitudes de otras partes del mundo no se han logrado, hay países muy importantes en otras regiones de Europa, Asia, Latinoamérica, África u Oceanía y, sin embargo, México fue uno de sólo siete galardonados con este gran premio de más de 3 mil salas que concursaron alrededor del mundo.