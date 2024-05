“Un mundo conmovedor”, la exposición que muestra la evolución de la fotografía móvil

La fotografía móvil ha evolucionado de manera extraordinaria en los últimos años y para mostrar ese desarrollo Huawei inauguró la exposición Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía, una exhibición que no solo celebra esta revolución visual, sino que también redefine la percepción de lo que es posible capturar con un simple teléfono inteligente.

Esta muestra es una cuidadosa selección de más de 300 imágenes, todas capturadas con smartphones.

Esta muestra fotográfica es la más grande en la historia de la marca. (Cortesía)

Las fotos, elegidas entre millones de instantáneas, capturan momentos de calidez, belleza natural y conexión humana, demostrando el poder transformador de la imagen en nuestras vidas.

Además, reflejan la filosofía innovadora de XMAGE, que busca no solo capturar la realidad, sino también encender la imaginación y la creatividad de los espectadores.

Temáticas

“Un mundo conmovedor” explora ocho temas, las cuales puedes recorrer en diferentes salas:

Los secretos de la madre naturaleza

Paisajes y espacios

Un diálogo con los animales

La historia de la vida

Tú y yo

La alegría del deporte

El poder de los momentos

El mundo de la juventud

Alix Durnhofer, PR manager en Huawei mencionó que la innovación ha sido parte fundamental para lograr estos avances en la telefonía móvil. (Cortesía)

Durante sus inicios y todo este tiempo, la compañía ha impulsado la evolución y el desarrollo de la tecnología de imágenes móviles innovando de forma continua.

Además, ha participado constantemente en actividades globales como concursos de fotografía, eventos comunitarios e informes de tendencias, promoviendo la difusión mundial de la cultura de la fotografía.

Amante de la naturaleza

Antonio Pastrana, fotógrafo de naturaleza, comparte sus experiencias al capturar la belleza del mundo con su smartphone.

“He tenido la fortuna de crecer con la marca, he trabajado desde el principio con el P6, P7, P8, P9, 30, 40 etc. y he visto como hemos evolucionado de tres a 50 megapixeles, pasamos del zoom digital 1X a 10X, incursionamos en estabilizaciones manuales hasta llegar a estabilizaciones con Inteligencia Artificial, pasamos de un acercamiento a un mega super ultra macro que tenemos en el Pura 70. Huawei ha sido pionero de la Inteligencia Artificial con el P30, lo cual marcó un antes y un después en la fotografía digital”, señaló.

Pastrana ha capturado fotografías asombrosas de la fauna mexicana usando diferentes dispositivos móviles. (Cortesía)

Con la tecnología de ultra velocidad de la serie Pura 70, Antonio ha logrado capturar imágenes que antes solo podían ser un sueño, redefiniendo los límites de la fotografía móvil y demostrando el poder sin límites de dichos dispositivos.

“Con los teléfonos he fotografiado muchísimos pasajes, flora y fauna, la mayoría en México, porque soy un apasionado de nuestro país. Por eso, los invito a que tomen fotos, capturen momentos porque todos ustedes nacieron con una cámara integrada, utilicen la tecnología, jueguen con la cámara y compártanlo”, afirmó.

Una exposición que vale la pena admirar. (Cortesía)

Premios

Esta muestra fotográfica es la más grande en la historia de la marca, y es, junto con dos exhibiciones similares más en China y Emiratos Árabes Unidos, parte de las actividades relacionadas con los premios XMAGE 2024, la competencia anual que no solo reconocen la excelencia técnica, sino que también fomentan la exploración creativa y la expresión artística en todas sus formas.

Ahora, en su octavo año consecutivo, los premios XMAGE también incluyen nuevos galardones como Best of Pura Series (serie de lo mejor de Pura) y Best of Mate series (serie de lo mejor de Mate) para que todos exploren y compartan su visión única del mundo a través de la lente de un teléfono móvil.

La inscripción ya está abierta para todos aquellos que deseen participar y cerrará el 15 de septiembre de 2024 a las 24:00 hora de Beijing (GMT+8).

Para obtener más información puedes visitar: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

No te pierdas “Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía”, ubicada en la Casa Castelar de Polanco, CDMX y disfruta de una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo y te inspirará a capturar la belleza que te rodea, todo con la palma de tu mano.

La exposición estará abierta al público del 30 de mayo al 2 de junio.