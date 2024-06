Descubre los secretos de un buen asado

La Terraza Wild Fork resultó la ubicación ideal para que el chef Garo Castro diera una master class sobre todo lo que pueden hacer los amantes de los asados para proporcionar una experiencia gastronómica superior a sus invitados, con los productos adecuados que ofrece esta cadena.

Por si no las conoces, debes saber que Wild Fork es una cadena de tiendas especializada en la venta de productos alimenticios congelados de alta calidad, originaria de Estados Unidos y que en nuestro país se ha consolidado como una opción preferida para quienes buscan alimentos frescos, nutritivos y fáciles de preparar, apoyados en la conveniencia y la diversidad de su oferta.

Las tiendas están organizadas de manera que los clientes puedan encontrar fácilmente lo que necesitan. (Publimetro/Ignacio Campos)

Su oferta de valor

Una de sus principales características es el extenso catálogo de productos congelados. Ofrecen una variedad de carnes, incluyendo cortes de res, cerdo, pollo, y cordero, todos seleccionados con estrictos estándares de calidad. Además, también ofrece mariscos frescos y de calidad superior, incluyendo camarones, langosta, y filetes de pescado, ideales para preparar platillos gourmet en casa.

Pero más allá de las carnes y mariscos, también proporciona una amplia gama de productos complementarios como vegetales, frutas, panes, y productos de repostería, todos congelados para preservar su frescura y nutrientes. Estos productos permiten a los clientes tener una solución completa para sus necesidades culinarias, facilitando la preparación de comidas completas y balanceadas.

La experiencia culinaria

Durante esta master class, el chef Garo Castro, embajador de la marca, presentó una selección de platillos que destacaron por su frescura y calidad, empezando por las brochetas de rib eye de cerdo, en las que los participantes nos dedicamos a ensartar en los pinchos para posteriormente ponerlas en el grill, donde expertos parrilleros estuvieron al pendiente que se asaran en el término exacto para apreciar sus sabores.

Las brochetas de panceta de cerdo fue un gran comienzo. (Publimetro/Ignacio Campos)

Para el plato fuerte seleccionó un corte New York que, de acuerdo con el chef Garo “es un corte de nuestra categoría Inspect, la cual marinamos con un caldo hecho a base de huesos de res hervidos y sal para asegurarnos de que, a pesar de que tiene marmoleo moderado, va a ser muy jugoso y el consumidor ya no le tiene que hacer nada.”

Wild Fork Los cortes que se pusieron en el asador eran New York, calidad Inspect, que resultaron jugosos, suaves y de gran sabor. (Publimetro/Ignacio Campos)

Parten de la idea que cuando se adquiere carne de un proveedor certificado, el cliente no tiene por qué agregarle sazonadores, ablandadores o cualquier otro ingrediente para darle sabor, sino únicamente sal y pimienta porque un corte de buenas características y marmoleo no requiere nada más para no alterar su sabor.

New York con ajos rostizados y hierbas aromáticas. (Publimetro/Ignacio Campos)

Mientras el New York se cocinaba en el asador, los asistentes machacamos ajos rostizados hasta adquirir la consistencia de un puré al que le añadimos hierbas aromáticas y lo esparcimos por el plato para montar la carne cuando estuviera en su punto y realmente el resultado fue estupendo: un corte jugoso y suave impregnado suavemente de hierbas aromáticas, acompañado de espárragos al Provolone como guarnición.

Dulce final

Como suele suceder, una buena comida no está completa si no es acompañada por un postre que esté a la altura que, para ser bastante honesto, no me entusiasmaba mucho la idea de finalizar con un postre del congelador, pero con esto me di cuenta de lo equivocado que estaba en mi percepción.

El postre superó las expectativas de los asistentes. (Publimetro/Ignacio Campos)

Previamente de estar en el asador el tiempo correcto, los maestros parrilleros sirvieron un Apple Crumble Blossom, un postre de sabor delicioso elaborado con una masa de hojaldre con mantequilla, relleno de manzanas de Canadá, sazonadas con canela y cubierto con una capa crujiente de avena, canela y azúcar morena que dejaron más que satisfechos a los asistentes.

De este modo, concluyó una clase llena de aprendizaje, exploración y, por supuesto, deliciosos sabores que a los asistentes nos hizo apreciar más las ventajas de adquirir productos congelados y derribar mitos de que pierden propiedades o sabor.