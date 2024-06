¡Hasbro City está de aniversario! Así es el icónico parque ubicado en Paseo Interlomas

El único centro de entretenimiento familiar en el mundo donde podrás atracciones de personajes icónicos como Transformers, My Little Pony, Monopoly, Power Rangers, Play-Doh, Potato Head cumple su primer aniversario en el país.

Este parque temático, el primero de su tipo en Latinoamérica, abrió sus puertas en el centro comercial Paseo Interlomas, ofreciendo una experiencia única con una extensa oferta de alimentos y bebidas temáticos, eventos de temporada y la única tienda oficial de Hasbro en México.

¿Qué puedes encontrar?

Publimetro México acudió al sitio para constatar cómo, desde que cruzas su icónico arco de bienvenida, te sumerges en un mundo de fantasía lleno de colores y personajes entrañables. Mr. Monopoly te recibe en el vestíbulo, y a partir de ahí, la aventura no tiene fin. Podrás pasear por calles llenas de vida, visitar tiendas temáticas y disfrutar de espectáculos basados en personajes como el Señor Cara de Papa y los Transformers.

Hasbro City.

Las atracciones en Hasbro City son variadas y para todas las edades. Desde juegos mecánicos emocionantes como la torre de Optimus Prime, donde tendrás una vista increíble de la ciudad, hasta la zona de GI Joe, donde deberás superar obstáculos como todo un héroe de acción. También podrás disfrutar de la montaña rusa suspendida Monopoly The Ride, la pista de carros chocones de Power Rangers Battle y una pista de Go Karts para competir con tus amigos.

Hasbro City.

Para los amantes de los juegos arcade, Hasbro City cuenta con una amplia zona de videojuegos donde puedes ganar tickets que podrás canjear por juegos y souvenirs. Además, próximamente abrirán una zona temática de Nerf y el primer Candyland en el mundo, donde los dulces y las golosinas estarán a la orden del día.

La experiencia no estaría completa sin las opciones gastronómicas. Hasbro City ofrece una gran variedad de restaurantes y cafeterías temáticas, con comidas inspiradas en los juegos y personajes de Hasbro, como hamburguesas de Transformers y dulces de My Little Pony.

Hasbro City.

Una visita a Hasbro City también es una excelente opción para celebrar eventos especiales. El parque cuenta con salones de fiestas temáticos y opciones de entretenimiento personalizadas, ideales para cumpleaños y celebraciones familiares.

¿Cuánto cuesta?

En cuanto a los precios, Hasbro City ofrece diferentes paquetes que se adaptan a todos los presupuestos. El boleto regular, con promoción si se compra desde su página web, cuesta $149 y permite el acceso al parque y a los espectáculos, con excepción de las funciones del Teatro Coca-Cola. También hay un boleto regular de $349 y un boleto plus de $499, que incluyen más bonos para disfrutar de las atracciones y juegos.

En resumen, Hasbro City es una parada obligatoria para cualquier persona en la Ciudad de México y Estado de México que busque diversión y entretenimiento de calidad. Ya sea que vayas con niños o con amigos, las atracciones, el ambiente y la magia de este parque temático te garantizarán un día inolvidable.