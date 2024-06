Herpes zóster afecta al 99% de los adultos mayores: Todo lo que deberías saber y cómo prevenirlo

Una persona con herpes zóster puede transmitir el virus varicela zóster a cualquier persona que no haya tenido (Foto Referencial)

Las personas mayores de 50 años pueden tener un sistema inmune que va disminuyendo de manera natural y están en riesgo de padecer enfermedades graves. Entre ellas está contraer el herpes zóster, que puede afectar al 99% de los adultos.

El herpes zóster también está asociada con un costo significativo para las personas que viven con la enfermedad, ya que un 57% ha reportado ausencias laborales durante un promedio de 9 días.

Gloria Huerta, gerente médico de Vacunas en GSK México, señaló que se estima que el 99% de los adultos de 50 años y más ya tienen en su cuerpo el virus que causa el herpes zóster. La variedad de factores pueden aumentar el riesgo de padecerlo, principalmente la edad avanzada, pero también la inmunodeficiencia o la inmunosupresión, así como otras afecciones crónicas como EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la diabetes mellitus y el asma.

“Las diferencias o enojos suelen generar estrés y liberar en el cuerpo hormonas que alteran el ritmo cardíaco y estragos en el sistema inmune al debilitarse, incrementando las posibilidades de padecer infecciones u otras enfermedades”, dijo en entrevista con Publimetro.

Explicó que un sistema inmune debilitado en personas mayores de 50 años es una de las principales causas para que se reactive el virus de la varicela zóster, provocando herpes zóster, una enfermedad muy dolorosa también conocida como culebrillas. Esta se manifiesta con vesículas o ampollas características en el cuerpo y la cara, que arden y producen dolor intenso.

Herpes zóster tiene una duración de 2 a 4 semanas. (Foto: Especial)

¿Qué es el herpes zóster?

El herpes zóster, también conocido como culebrilla, es una enfermedad producida por la reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ). Este virus no es el causante del herpes labial ni genital, sino el que causa la varicela. Una vez que la persona padece varicela, el virus permanece inactivo en el tejido nervioso y puede permanecer de esta manera durante años, incluso durante toda la vida. Una de las manifestaciones del herpes zóster consiste en la presencia de un salpullido o ampollas dolorosas en la piel que generalmente se presentan en un lado del cuerpo o de la cara.

Herpes zóster puede presentarse en cualquier persona que haya padecido varicela

que haya Aproximadamente 99% de las personas nacidas antes de 1980, tuvieron varicela , incluso sino lo lo recuerdan o paso desapercibida

, incluso sino lo lo recuerdan o paso desapercibida El incremento de la edad se relaciona con una disminución normal y paulatina del sistema de defensa, y es la principal causa de esta enfermedad

y es la principal causa de esta enfermedad Personas de 50 años y más presentan herpes zóster con mayor frecuencia

Signos y síntomas del herpes zóster

Generalmente, inicia como dolor, ardor u hormigueo en un lado de la espalda o el pecho; seguido por enrojecimiento y/o pequeñas ampollas en la piel. Estas ampollas pueden romperse y al secarse formar costras que se caen en 2 a 3 semanas, pudiendo dejar cicatrices prolongadas.

Puede acompañarse de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor articular, debilidad muscular e inflamación de los ganglios.

También puede afectar la cara, los ojos y los oídos. Si afecta un nervio de la cara, puede manifestarse como dificultad para mover los músculos de los ojos o labios, caída del párpado, problemas o pérdida de visión; incluso disminución de la audición y del gusto.

Ampollas herpes zóster

Formas de contagio

El herpes zóster no se contagia de persona a persona, ya que para padecerlo es necesario haber tenido varicela. Una persona con herpes zóster puede transmitir el virus varicela zóster a cualquier persona que no haya tenido varicela o que no esté vacunada contra la varicela.

Por lo general, la transmisión del virus se da por contacto directo con las ampollas del virus. Después del contacto, las personas vulnerables pueden desarrollar varicela, pero no herpes zóster. Para proteger a las personas que conviven con un caso de este virus, es recomendable:

Mantener las ampollas o lesiones en la piel cubiertas

Evitar rascarse o tocar las ampollas

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

Este padecimiento por lo regular tiene una duración de 2 a 4 semanas y puede generar complicaciones serias y duraderas como la neuralgia posherpética (dolor intenso que puede extenderse por meses), que según las escalas de dolor, en algunos casos se describe de mayor intensidad que el dolor del trabajo de parto.

“El herpes zóster puede tener un impacto significativo en la calidad de vida, provocando depresión, ansiedad, insomnio y pérdida de peso. En algunos casos, incluso, pueden provocar complicaciones graves que involucran el ojo, los pulmones, la audición, inflamación o incluso la muerte”, mencionó Huerta.

La vacuna contra el herpes zóster tiene una efectividad del 87.7% (Foto: Especial)

Prevención del herpes zóster

La forma más eficaz de prevención del herpes zóster es mediante la vacunación, que puede proporcionar hasta al menos una década de protección frente a este virus después de la vacuna inicial.

Gloria Huerta, gerente médico de Vacunas en GSK México, según el estudio ‘Zoster-049′, arrojó datos de una eficacia del 87.7% de la vacuna en adultos de 50 años o más. En el grupo de edad de 70 años o más, la eficacia reportada en el estudio fue del 73.1%.

“Lo más importante es que todas las personas de 50 años y más, así como adultos de 18 años en adelante con sistema inmune debilitado, ya cuentan con una de las herramientas más efectivas para prevenir la enfermedad: la vacunación”, finalizó la gerente médico.

Huerta hace un llamado para que las personas en riesgo consulten a su médico acerca de las alternativas de prevención del herpes zóster, así como obtener más detalles acerca de las causas, síntomas y consecuencias del herpes zóster.