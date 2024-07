7 razones para visitar Oakland este verano

Oakland, ciudad vibrante y diversa a orillas de la Bahía de San Francisco, se ha establecido como un destino imperdible para los viajeros aventureros. Con su rica historia, escena gastronómica en auge y belleza natural, esta urbe californiana ofrece una experiencia auténtica lejos del bullicio turístico de su vecina San Francisco.

Es un lugar increíble para disfrutar del buen ambiente de verano. Con una gran variedad de eventos y actividades que se celebran en The Town aprovechando los días festivos del Día del Trabajo, todo el mundo puede disfrutar de algo. Tanto de día como de noche, Oakland es el lugar ideal para planear la cita perfecta, reunirse con los amigos o disfrutar en familia.

Por esto te compartimos, junto a Visit Oakland -agencias de promoción turística del Estado-, las razones para considerar esta región costera como la sede de tus próximas vacaciones.

Celebraciones del Juneteenth

Juneteenth es una fiesta muy importante para la comunidad afroamericana. Marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos y nos recuerda las luchas y los logros de los afroamericanos.

Es una hermosa tradición que rescata la cultura migrante. (Dreamstime)

El Área de la Bahía, y en particular Oakland, tiene una rica historia de emigración afroamericana desde el Sur, por lo que Juneteenth es una celebración importante en The Town.

Disfruta de eventos como los Premios Juneteenth en celebración a la libertad, el 5º Jubileo anual Juneteenth en the Town y la Hella Juneteenth The Cookout.

Hermoso cuerpo de agua

Durante generaciones, el lago Merritt ha sido un hermoso lugar de reunión en el corazón de Oakland, proporcionando un escenario perfecto para pícnics, barbacoas, eventos especiales y mucho más.

Este verano habrá un nuevo brillo en esta joya de Oakland. Gracias a la campaña Love Our Lake Podrás disfrutar de paseos por el lago, conciertos gratuitos, oportunidades de voluntariado comunitario y mucho más mientras encendemos la alegría y la vitalidad en el lago Merritt este verano.

Música, festivales y actuaciones en vivo

La escena musical y teatral está viva y vibrante con los festivales de música, conciertos y espectáculos del verano.

Diversas estrellas nacionales e internacionales se presentan diariamente en los recintos artísticos (Cortesía)

Asiste a la conmovedora actuación de Michael Wayne Turner III en el estreno de The Ghost of King, ve Cowboy - una historia de Bass Reeves, una de las figuras más notables del Viejo Oeste en el recientemente renovado Henry J. Kaiser Centro de las Artes, o disfruta de la música en directo en locales íntimos como Yoshi’s, New Parrish y el Continental Club.

Para espectáculos más grandes con elencos reconocidos tales como Missy Elliott, Chris Brown y Usher, echa un vistazo a los próximos conciertos en lugares clave como el Fox Theater, el Paramount Theatre y el Oakland Arena.

Los festivales sucederán alrededor de The Town con Oakland First Fridays y Friday Nights at OMCA. Los eventos de temporada incluyen el Montclair Beer, Wine & Music, Lakefest en Lake Merritt y muchos más. Consulta la lista completa de eventos aquí.

Aventura al aire libre

Oakland es hogar de 80 parques, 1.900 km de rutas de senderismo, 30 km de costa con atracciones marítimas y el lago Merritt, un lago urbano de 4 km de perímetro, perfecto para hacer footing, caminar y montar en bicicleta.

El Redwood Regional Park y el Joaquin Miller Park de Oakland ofrecen miles de hectáreas de bosque de secuoyas y kilómetros de senderos para explorar. Ya sea paseando en kayak por la ribera, en bicicleta por senderos de montaña o caminando por el bosque, Oakland rebosa de actividades para gozar del verano al aire libre. Busca aquí el espacio al aire libre perfecto para tu próxima aventura.

Magia Culinaria

Oakland está repleta de restaurantes y bares que sirven una increíble cocina global y deliciosos cócteles que celebran la diversa cultura de The Town.

Con diseños y combinaciones únicas, aquí se han creado los mejores platillos del país. (Cortesía)

Desde restaurantes reconocidos con estrellas Michelin, con el reconocimiento de James Beard o establecimientos amados por las familias. Oakland es una de las ciudades más gastronómicas de EE. UU.

Durante todo el verano, los chefs de Oakland celebran lo mejor de la temporada y colaboran en cenas, crean platillos extraordinarios y organizan eventos especiales para satisfacer cualquier apetito.

Diversión en familia

Cuando se trata de pasar tiempo de calidad con los niños durante sus vacaciones, Oakland definitivamente cumple. Visita el zoológico de Oakland, el Chabot Space & Science Center, el Children’s Fairyland y el Children’s Playspace del OMCA.

Con la exploración de los interiores, toda la familia puede ampliar sus horizontes con un aprendizaje innovador e interactivo en los impresionantes museos y galerías de Oakland, que muestran de todo, desde arte e historia hasta ciencias naturales y viajes espaciales.

Arte y cultura

Oakland exhibe con orgullo más de 600 murales públicos y numerosas galerías que celebran a los artistas locales.

En todos los rincones se pueden apreciar obras fascinantes. (Cortesía)

Tanto si decides hacer una visita autoguiada, como participar en un paseo guiado por un especialista de Oakland Art Murmur, las posibilidades artísticas son infinitas.

Disfruta de la riqueza cultural de lugares como el Museo de California de Oakland (OMCA) y el Museo y Biblioteca Afroamericanos. Conoce la historia del Partido de las Panteras Negras y mucho más. Más información aquí.

Sean cuales sean tus deseos de verano en Oakland, pasar la temporada en Oakland promete emocionantes descubrimientos y la creación de grandes recuerdos.