Michel Domit te ayuda a encontrar tu misión de vida

Encontrar tu misión de vida puede ser el factor determinante para alcanzar la verdadera felicidad, por ello descubrirla no solo te proporcionará un propósito claro y una dirección, sino que también te ayudará a encontrar satisfacción y significado en tus acciones diarias.

Esta claridad te permitirá enfocarte en lo que realmente es trascendental para ti, y te ofrecerá una base sólida para tomar decisiones correctas tanto en el presente como en el futuro.

Sin embargo, si aún te sientes perdido o no sabes cómo encontrarla, Michel Domit, destacado empresario y guía espiritual y quien ha dedicado su vida a ayudar a miles de personas, te invita a emprender un viaje de transformación personal a través de su seminario Renäser.

Dicho programa te ayudará a elaborar un nuevo plan de vida y a generar un cambio profundo en los patrones que te impiden encontrarte con tu verdadero ser.

En este seminario descubrirás quién eres mediante una sencilla metodología para iluminar el alma y tu entorno rápidamente. Te dará herramientas para cambiar tu vida por completo de un día para otro, y saldrás de ahí siendo una persona totalmente transformado.

Será un parteaguas porque busca trabajar energéticamente en meditaciones para elevar la frecuencia y lograr sintonizar a un nivel superior con el objetivo de observar nuestra voz interna.

Aprenderás a eliminar patrones de conducta negativos y a instalar nuevos programas para que, en automático, respondas de una manera diferente.

Paralelo a su faceta como empresario y arquitecto, Domit ha desarrollado una notable carrera como guía espiritual. Desde muy joven, sintió la inquietud de analizar la conducta humana y el desequilibrio entre los medios y los fines.

Por ello, se dedicó a estudiar diversas corrientes y filosofías como Dinámica Mental, Logoterapia, Semiología, Meditación Creativa, Meditación Trascendental y Meditación PREM RAWAT, todas las cuales le han ayudado a reconectar al ser humano con su esencia.

“Mi misión de vida fue clara: transformar el materialismo del mundo y ayudar a las personas a conocer su espiritualidad. A los 20 años, me convertí en empresario para salvar la empresa de mi padre, pero a pesar del éxito, no era feliz. Me di cuenta de que lo que realmente buscaba era amar y ser amado, y eso me hizo despertar y planificar mi vida“.

El seminario Renäser se basa en el inspirador libro de Domit, SER, HACER y TENER, que te ayudará a definir tu plan de vida de manera concreta y práctica.

Aprenderás a identificar quién deseas ser, qué acciones necesitas tomar y qué deseas lograr en todas las áreas de tu vida, desde lo personal y profesional hasta lo espiritual y emocional.

“En 1985, mis guías espirituales me dijeron: no viniste a tener, viniste a definir quién quieres ser. Así que tienes que escribir un libro. Me lo dictaron y había un capítulo sobre la muerte que era muy fuerte, pero después del terremoto de la CDMX, me di cuenta de que lo escrito no era nada en comparación con la realidad. Así nació este libro”.

— Michel Domit.