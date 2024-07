Nesting Fuld: la silla de oficina más minimalista y ergonómica del mercado

Este pasado 24 de junio se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los los Red Dot Award Design, esta ocasión en su 20° edición. Una vez más se han reunido expertos internacionales con el fin de reconocer lo mejor del diseño en tecnología, moda y lounge.

Con más de setenta años de tradición, esta celebración logra incentivar la innovación en paradigmas de construcción de los ámbitos mencionados.

El jurado de Red Dot está compuesto por 40 expertos internacionales que prueban, discuten y evalúan cada propuesta individualmente. Los diseños se puntúan en función de cuatro cualidades del buen diseño: función, seducción, facilidad de uso y responsabilidad.

Diversos grupos empresariales y despachos de diseñador de talla internacional participan en la convocatoria. (Dreamstime)

Diseño y funcionalidad innovadora

Durante estos premios, Herman Miller se complació en anunciar que la silla Nesting Fuld, diseñada por Stefan Diez, ha recibido el prestigioso premio Red Dot: Best of the Best en la categoría de Diseño de Producto, el máximo galardón que otorga el concurso internacional de diseño en la categoría de sillas de oficina.

Presentada en septiembre de 2023, Fuld es la primera exploración de Herman Miller en las sillas tipo Nesting, concepto que destaca del resto por su adaptabilidad al espacio y facilidad de guardado.

Maximiza los espacios de tus áreas de trabajo. (Cortesía)

Su diseño se distingue por la elegancia y el minimalismo, que permite configuraciones flexibles para diferentes usos, ya sea, para una sesión de trabajo, corporativo o un evento educativo.

En su construcción se sustituye la típica forma en X de las sillas, de este formato, por una estilizada forma en Y invertida con brazos cilíndricos. El respaldo tiene un toque de elasticidad que mantiene a las personas cómodas.

Con sus líneas únicas y su variedad de colores, incluidas las opciones monocromáticas bañadas en color, este pilar de la sillería reimaginado anima cualquier espacio, incluso cuando se guarda a la intemperie.

También se puede incorporar a los cuartos de cualquier hogar. (Cortesía)

El compromiso con el medio ambiente que Diez mantiene desde hace tiempo impulsó el diseño de la silla, la cual incluye una construcción minimalista y pionera de una sola pieza en la que el respaldo, los brazos y las patas traseras son una sola pieza continua.

Para contribuir aún más a su diseño responsable, Fuld se compone sólo de dos materiales que facilitan su reciclaje al final de su ciclo de vida. El asiento textil 3D Knit opcional está fabricado con un 50% de contenido reciclado postconsumo y como se teje a la medida exacta de la silla, no se desperdicia tejido.

Para celebrar este logro, la Fuld Nesting Chair estará en exhibición en el Red Dot Design Museum de Essen, aparecerá en el Red Dot Design Yearbook y en otras comunicaciones.