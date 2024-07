Vive experiencias inolvidables en tus próximas vacaciones de verano

Imagina el sol brillando, el murmullo de un suave oleaje que acaricia la costa y una brisa refrescante reanimando tu rostro mientras contemplas la belleza del horizonte, sin duda, una escapada a la playa es la manera perfecta de relajarse y recargar energías.

Ya sea que busques aventura, relajación o un poco de ambos, un destino de playa es el lugar ideal para desconectar de la rutina diaria, así que prepárate para empacar tu traje de baño, protector solar y una gran sonrisa, porque un verano inolvidable te espera en Karisma Hotels & Resorts.

Esta cadena se caracteriza por la calidad de sus alimentos en todos sus restaurantes. (Cortesía)

Esta cadena hotelera de lujo es reconocida por sus propiedades de alta calidad y servicios excepcionales. Fundada en 2000, la compañía se ha especializado en ofrecer experiencias vacacionales únicas en destinos exóticos, principalmente en México, el Caribe y América Latina.

Para tus próxima vacaciones te recomendados estas tres opciones en territorio mexicano:

Reconectar en familia

Con el reconocido concepto Gourmet Inclusive de la marca hotelera, Azul Beach Resort Riviera Cancún reúne amplias instalaciones con actividades y servicios todo incluido para todos. Está diseñado para permitir que grupos, familias y amigos de todas las generaciones se reconecten y se relajen bajo el sol.

Tú te mereces unas vacaciones como siempre las has soñado, en estos extraordinarios hoteles. (Cortesía)

Destaca por sus restaurantes de clase mundial, bebidas de primera calidad, servicio elevado y actividades extraordinarias para todos los miembros de la familia, además de Le Chique, su restaurante con estrella Michelin que ofrece una experiencia gastronómica solo para adultos, por un precio adicional como actividad premium. Aquí, los huéspedes podrán deleitarse con un menú de degustación de 22 tiempos, aclamado como el mejor restaurante de México.

Lujo tropical

Inspirado en las letras y el estilo de vida de Jimmy Buffett, Margaritaville Island Reserve Riviera Cancún ofrece el escenario perfecto para los huéspedes que desean un cambio de latitud y disfrutar del lujo tropical.

Aquí, las comodidades de clase mundial se encuentran con un ambiente relajado y playero, lo que lo convierte en el destino perfecto para las personas que valoran la calidad excepcional sin pretensiones.

Esta propiedad se localiza en una isla, por lo que vivirás una aventura diferente. (Cortesía)

Los aspectos más destacados del complejo incluyen Rita’s Taco House, que sirve comida tradicional mexicana con fenomenales vistas al mar; S.O.S. Swim Up Bar, completo con camas colgantes; License to Chill Bar, solo para adultos y el St. Somewhere Spa con más de 2 mil 438 metro cuadrados de áreas de tratamiento, que ofrece a los huéspedes la oportunidad de deleitarse con tratamientos de inspiración tropical que llevan la relajación a otro nivel.

Sorpresas divertidas

El Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya es un resort experiencial de 5 estrellas lleno de sorpresas divertidas diseñadas para encender la chispa del juego para huéspedes de todas las edades.

Ubicado a 28 km al sur del aeropuerto de Cancún en uno de los principales destinos del mundo, esta propiedad de lujo cuenta con todas las suites en la piscina frente al mar, el Nickelodeon Place y Aqua Nick de 3.6 hectáreas, el Club Nick para niños y el lugar de entretenimiento Plaza Orange.

Este hotel temático deja recuerdos inolvidables entre quienes lo visitan. (Cortesía)

Los fanáticos de Nickelodeon de todas las edades emprenderán un viaje culinario inigualable con los ingredientes más frescos y finos, y disfrutarán de la máxima relajación con servicio a la habitación las 24 horas, servicios personalizados, camas de playa y spa.