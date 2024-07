Una mansión de la época del amor en California, a la venta

Grace Slick, la reina de la escena musical de San Francisco en los días hippies y amorosos de la ciudad en los años 60 y 70, cantó algunas de las canciones más emblemáticas de la época, como White Rabbit, Somebody to Love, We Built This City y Nothing’s Gonna Stop Us Now.

Del modelaje a los escenarios musicales

Grace, ex modelo de I. Magnin, cambió de carrera a mediados de los 60 cuando se convirtió en la cantante principal y estrella de Jefferson Airplane y luego de Jefferson Starship.

Cantó en The Smothers Brothers Comedy Hour de CBS , actuó en los festivales de música de Monterey y Altamont y despertó a la multitud de Woodstock a las 6 a. m, seguida de sus interpretaciones amplificadas de Somebody To Love y White Rabbit.

Excepto en raras ocasiones, Grace se retiró de la actuación a principios de los 90, y le dijo a VH1 que “todos los rockeros mayores de 50 años se ven estúpidos y deberían retirarse”. Desde que se jubiló, Grace ha estado escribiendo y pintando. Su arte se exhibe en algunas de las mejores galerías de Estados Unidos y se vende por hasta 10 mil dólares.

Hogar veraniego

En 1970, Grace no se alejó mucho de sus raíces musicales en San Francisco cuando compró una casa de cuatro habitaciones en la playa en la pequeña ciudad costera de Bolinas, a unos 24km al norte de San Francisco. La antigua casa de playa de Grace está a la venta por 12.995 millones de dólares.

Es ideal para vivir o pasar las temporadas vacacionales en familia. (Tom Rohrer)

Esta casa de la década de 1920, que ofrece vistas panorámicas a la playa y al océano desde Stinson Beach hasta San Francisco, 122m de frente de playa y la privacidad de un pequeño pueblo costero, fue una vez un hotel, salón de baile y casino que ha sido totalmente renovado y actualizado, pero aún conserva la sensación clásica de una casa de playa.

Espacio y habitaciones

La casa cerrada con más de mil 219 metros cuadrados en un terreno de 2 mil 833 metros cuadrados incluye cuatro dormitorios y cuatro baños, sala de estar, sala de juegos, pisos de madera, cocina de chef, vigas blancas a la vista y tejas de madera.

También cuenta con una chimenea, vistas panorámicas al océano y una gran sala familiar que, según el anuncio, era la ubicación de “el escenario de práctica donde los miembros de Jefferson Airplane, Grateful Dead y otros músicos legendarios creaban canciones y tocaban hasta altas horas de la noche”.

La entrada de luz natural le otorga una atmósfera maravillosa. (Tom Rohrer)

En el exterior de la casa hay una hermosa y artística puerta de entrada, una piscina con forma de guitarra que Grace diseñó en los años 70, jardines bien cuidados, hermosos árboles, un jacuzzi, una ducha al aire libre y un patio.

Hay una gran cantidad de terrazas, balcones y patios para contemplar las olas, los surfistas y las coloridas puestas de sol. Bolinas es una de esas ciudades especiales que a veces se encuentran cerca de los principales centros metropolitanos y que parecen muy diferentes a la gran ciudad.

Ciudades que parecen un tanto estancadas en el pasado, lo que las convierte en un lugar maravilloso para vivir o visitar.

Bolinas es la ciudad más antigua de la parte costera del condado de Marin, pero no es muy conocida por la mayoría de los visitantes de San Francisco o incluso por los residentes de San Francisco de toda la vida.

Toda la arquitectura de la ciudad cuenta con un estilo rústico. (Tom Rohrer)

Esto podría deberse a los lugareños de Bolinas, que son conocidos por quitar las señales de tráfico con las indicaciones de las carreteras hacia su ciudad. Además de sus paisajes vívidos, sus grandes playas y el surf, Bolinas ofrece muchas cosas para hacer: visitar las galerías locales, visitar el Museo de Arte de Bolinas gratuito, observar a la gente, las casas coloridas y los restaurantes únicos.