The Bear: La serie que transformó un restaurante familiar en un icono de Chicago

Entre tanta oferta de contenidos que ofrecen las plataformas de streaming, son pocas las que destacan por su calidad narrativa y admirables interpretaciones. The Bear entra en esta categoría; la serie protagonizada por Jeremy Allen White, estrena su tercera temporada este miércoles 17 de julio en Disney+.

Y aunque en su mayoría la historia es ficción, la multipremiada serie está inspirada en personajes reales, que incluso puedes conocer si visitas Mr.Beef, restaurante de sándwiches italianos en Chicago.

Christopher Zucchero es el actual dueño de Mr.Beef, spot culinario inaugurado por su padre en 1979. El carismático hombre siempre está dispuesto a contar su historia, incluso ya reconoce que cada vez que se estrena una nueva temporada del show televisivo, se avecina una oleada de turistas.

Zucchero apenas pasa los 40 años y a pesar de su personalidad extrovertida y su gusto por interactuar con los clientes de Mr.Beef, prefiere estar detrás de los reflectores, no le gusta ser protagonista, pero el destino se encargó de convertirlo en un rockstar.

Nacimiento del Oso

Una amistad fue el detonante de la exitosa serie, “el creador del show y yo, somos amigos de la infancia, nos conocemos desde que estábamos en el jardin de niños”, platica Zucchero sobre su relación con el también llamado Christopher, de apellido Storer.

Fue en 2007 cuando sentados en una de las bancas de Mr.Beef, Storer le confesó a Zucchero que estaba escribiendo una historia basada en el restaurante, a lo que sin pensarlo y disculpándose por el lenguaje, soltó: “seguro que va a ser una gran mierda”.

Lo dijo en tono sarcástico, y ahora The Bear es uno de los shows de televisión más exitosos de los últimos años. Desde entonces, los beneficios para Mr.Beef son casi incalculables, ya que cientos de fans de la serie acuden constantemente para hacerse una foto, conocer el spot y probar los deliciosos sandwiches italianos.

Un tímido muy famoso

En medio de la popularidad que alcanzó The Bear, Christopher Zucchero ha tenido que dar la cara por Mr.Beef y es que el asedio de fans, medios de comunicación e infinidad de curiosos, lo han convertido en una celebridad de Chicago.

Ser una estrella de televisión nunca estuvo en los planes de Zucchero, pero las circunstancias lo pusieron bajo los reflectores. De hecho, cuando el restaurante se popularizó, Joseph, papá de Christopher, lo enviaba por delante para hablar del lugar, ya que él se consideraba muy tímido.

“Mi papá era un tipo tímido, yo soy más hablador y cosas así, así que mi papá me sacaba para hablar con todos y con las noticias, hablar con ellos, pero me sentía muy avergonzado, no me importaba hacerlo pero después de terminar, nunca podía verlo, me avergonzaba demasiado verme, así que con el programa The Bear es un poco lo mismo, mi restaurante está en cada escena, así que me avergüenza mucho eso, así que no quiero verlo”, reconoce Chris.

Pese a no querer formar parte de la serie, Christopher recibió una invitación de parte de su amigo de infancia y creador del show para tener una aparición especial en uno de los episodios.

Cierto día recibió una llamada de una agencia de castings, dándole una cita para probar su talento delante de la cámara. Esto lo puso muy nervioso, le llamó a su esposa para pedirle ayuda, estaba desesperado.

“No sé qué hacer, no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. No puedo, ya tengo suficiente problema poniéndome los zapatos, eso es por lo que no tengo hijos. Ya tuve suficiente cuidando de perros”, recordó Chris.

Al final su experiencia fue grata, “muy divertido”, reconoce Zucchero. De tal manera que poco a poco digirió el éxito de la serie que nuevamente puso a Mr.Beef bajo los reflectores.

Lo que inició como un proyecto entre amigos, hoy es una de las historias más premiadas y reconocidas de los últimos años, dándole fama a quienes no la pidieron, pero que al final agradecen.

Cabe mencionar que siendo Christopher Zucchero una de las piezas claves de la serie, él no ha visto más que dos capítulos de la primera temporada, como si eso impidiera que su cara aparezca en diversos espacios.