Ingrediente, la serie que enaltece a la cocina mexicana y a sus agricultores

La industria gastronómica ha estado en el panorama mundial en los últimos años.

México sorprendió a todos con la publicación de la Guía Michelin México 2024, donde se otorgaron un total de 18 estrellas.

Esto causó que las personas tuvieran ganas de conocer las nuevas propuestas culinarias de los chefs que recibieron el reconocimiento de esta renombrada empresa.

Y que también ampliaran su interés por conocer más sobre la oferta gastronómica, así como los procesos de los artistas en la cocina.

Una serie que te hace apreciar lo maravilloso de nuestra cocina. (Cortesía)

El ingrediente especial de México

Para compartir un poco de lo que se vive en este amplio mundo de la cocina, KitchenAid -empresa de electrodomésticos- anunció el lanzamiento de la serie documental original, Ingrediente, dirigida por Jill Bond y presentada por el reconocido Drew Deckman, chef estrella Michelin y embajador de Baja California.

En este programa, los espectadores disfrutarán de estos encuentros con la escena gastronómica de cada región de México.

Así, la empresa especializada en utensilios y aparatos electrónicos de cocina ingresa al mundo del streaming para llevar a los espectadores a la exploración de ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

“Esta serie nos emociona porque damos voz a las comunidades, lo que hay detrás y eso a veces no se da, por eso nos motivó muchísimo participar como productores. Fue difícil escoger qué ingredientes mostrar porque tenemos una diversidad importante, pero estos seis capítulos reflejan la gran herencia culinaria de nuestro país”, afirmó Tatiana Vela, Directora de Marketing en Whirlpool Corporation.

Un homenaje a nuestras cocineras tradicionales. (Cortesía)

“Son seis episodios que glorifican el compromiso y visibilizan una cadena productiva que inicia desde los ingredientes hasta su preparación, celebrando el arte del proceso con una autenticidad inspiradora”. — Tatiana Vela, Directora de Marketing en Whirlpool Corporation.

El documental nos lleva a un viaje por diversas regiones, mostrándonos un propósito memorable que nos invita a reconectar y honrar la tradición.

Refleja la lucha diaria de agricultores y productores por mantener modelos sustentables e innovadores, y da voz a quienes están detrás de cada ingrediente. Además, se enriquece al exponer prácticas ancestrales, convirtiendo cada episodio en una experiencia única.

“Nunca he hecho un comparativo, ni tuvimos un programa que nos sirviera como guía o inspiración para hacer Ingrediente. La diferencia es que nosotros estamos intentando ser transparentes, honestos sin una agenda, no hay guión en sí, tenemos una idea que el director me entrega, pero seguimos el camino que los invitados nos dan, son conversaciones en vivo donde los locales me muestran su vida e historia y yo recibo todo eso, tal vez eso sea la gran diferencia frente a otros programas”, señaló Drew Deckman al ser cuestionado sobre lo que distingue a Ingrediente frente a otras series.

¿Qué lugares y figuras participan?

Desde Baja California hasta Yucatán, la serie se adentra en la riqueza, el alma y la variedad de ingredientes y prácticas locales de pueblos pesqueros y encantadoras ciudades, que permite conocer a productores, agricultores y chefs que no solo abrazan su herencia, sino que están comprometidos con su conservación.

La serie te dejará con ganas de visitar todos los destinos para probar su comida. (Dreamstime)

“Estamos emocionados de compartir esta serie con el mundo. La gastronomía mexicana es una de las más ricas y diversas, y a través de estos episodios queremos mostrarlo. La gastronomía de México es cultura en cada bocado”. — Drew Deckman, chef estrella Michelin y presentador de la serie.

La obra cuenta con la participación de reconocidos chefs, como Thalía Barrios, José Ramón Castillo y Ángel Vázquez, quienes, junto con Drew, ilustran el origen y la maravilla de la gastronomía a través de sus prácticas culinarias.

Buscan honrar y dar a conocer la labor de todas las manos necesarias para elaborar un platillo. (Cortesía)

Uno de los propósitos principales al crear este proyecto era compartir historias de agricultores y chefs que están transformando la industria alimentaria, y ver los resultados de esta herencia cultural en la cocina moderna.

La serie también es un viaje de descubrimiento y conexión que te sumerge en antiguas tradiciones y técnicas agrícolas que aún se practican hoy en día.

Así que no te pierdas la serie a través de Amazon Prime.