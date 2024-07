La auténtica cocina toscana llega a Reforma, descubre su delicioso menú

Si eres un apasionado de la cocina italiana, no puedes perderte la innovadora propuesta gastronómica de Terraza Santino, que abrió sus puertas el pasado mes de febrero dentro del hotel Marquis Reforma.

El ambiente de la terraza combina un estilo italiano con toques vanguardistas, creando un espacio acogedor que te deslumbrará no solo por su oferta culinaria, sino también por sus espectaculares vistas a Reforma y su sofisticada decoración que invita a la sobremesa.

Ubicado en el corazón de la ciudad. (Cortesía)

La cocina de Terraza Santino se especializa en la auténtica gastronomía toscana casera, con un enfoque en pastas frescas, panadería italiana y mariscos mediterráneos, todos preparados con la más alta calidad bajo la batuta del chef Julián Martínez.

Este talentoso chef se une a la familia Santino en colaboración con el Chef Ejecutivo, Juan Carlos Jirón, para crear un menú con sabores y texturas que deleitarán hasta el paladar más exigente.

Con el chef Julián Martínez. (Erika Padrón / Publimetro)

Gran trayectoria

Julián Martínez es un chef mexicano reconocido por su brillante trayectoria en la gastronomía italiana. Desde pequeño, acompañaba a su padre a pescar en las costas de Guerrero, donde nació su amor por los ingredientes frescos y el cuidado del medio ambiente.

“Llevamos varios meses trabajando en conjunto. Tenemos un menú extenso junto con las propuestas que ofrece el bar, promoviendo el consumo local de pesca sustentable. Aquí conocerán la autenticidad de la cocina italiana, enfocada en la cocina toscana”, afirmó.

Platillos con un sabor único. (Cortesía)

A lo largo de su carrera, Martínez ha trabajado en prestigiosos restaurantes y ha colaborado con grandes figuras de la cocina italiana como Enrico Cripta y Massimo Bottura.

Sus logros incluyen la apertura de varios restaurantes exitosos y la obtención de reconocimientos como el Best Award of Excellence y el Marchio Ospitalità Italiana.

“Defino mi cocina como saludable, rica y deliciosa, hecha con mucha pasión y me encanta cómo la gente la disfruta. Tengo más de 30 años de experiencia y 28 en la cocina italiana, la cual me atrapó por lo simple de sus productos, porque con dos o tres ingredientes haces algo espectacular”, señaló Martínez.

Desde su apertura, Terraza Santino ha conquistado el paladar tanto de sus visitantes nacionales como extranjeros. (Erika Padrón / Publimetro)

Momentos únicos

Cada visita a Terraza Santino será memorable, ya que la experiencia va más allá de la gastronomía. Los clientes podrán disfrutar de shows de saxofón, violines electrónicos y percusiones acústicas mientras degustan la exquisitez de cada platillo.

La pizza, otro de los platillos imperdibles. (Cortesía)

Sobre la expectativa generada por la apertura de este nuevo espacio, el chef aseguró: “Siempre he dicho que si no te enfrentas a retos te quedas en una zona de confort. Nuestra expectativa es estar a la altura de los nacionales y extranjeros que visitan el hotel. Eso es lo que me atrapó para estar en este proyecto, ya que es uno de los hoteles más importantes de CDMX, sobre Reforma. Por eso tomé el reto, porque sé la expectativa que tiene el comensal”, agregó.

No olvides, cerrar con un postre. (Erika Padrón / Publimetro)

Finalmente, el chef compartió algunas sugerencias del menú para quienes deseen visitar la terraza: “Recomiendo probar el carpaccio de res, la pasta o el ravioli di Paolo, que pueden maridar con nuestra mixología clásica o de autor o con vinos italianos. Tenemos un poco de todo, para todos los gustos y para cualquier mercado. Invitamos a todos a disfrutar de nuestra propuesta gastronómica y de maridaje porque nuestra misión es crear una auténtica experiencia en todos los sentidos”, concluyó.