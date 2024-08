Pepe Gutti comparte los secretos para preparar cócteles irresistibles en casa

Para cerrar con broche de oro las vacaciones y para celebrar aún en medio de la rutina cotidiana de lo que resta del verano, checa estas preparaciones que convertirán cualquier fiesta en la mejor de todas.

José Luis Gutiérrez Ibarra, sommelier, bartender y embajador de 7up, ha colaborado en el desarrollo de la plataforma Tragops, donde enseña cómo preparar los mejores cócteles desde casa.

Aquí te compartimos los consejos que te ayudarán a elevar al máximo el sabor de tus fiestas.

¿Por qué aprender sobre mixología casera?

- Es importante conectar con el público al que se le olvida cómo lograr un cóctel sencillo y maravilloso. Hay que quitarse de la cabeza que para lograr un buen trago hay que realizar un trabajo muy laborioso; puedes disfrutar de este proceso y hacer algo simple sin perder el toque de complejidad.

A mí me gusta mucho educar a la gente. Yo fui maestro de universidad para materias de gastronomía; hablar de vinos, cócteles, destilados y licores es algo que disfruto.

Cualquier momento es ideal para compartir la cultura del buen beber, porque eso es lo que queremos lograr con nuestra plataforma y los tragos que compartimos.

¿Qué es lo que tiene que llevar un buen cóctel en casa?

- Tiene que ser sencillo, no tiene que llevar un montón de componentes difíciles de lograr, porque hay cócteles que te pueden llevar días preparar los ingredientes. No tienes que contar con todo un laboratorio en tu casa.

Con el equipo básico puedes crear mezclas sorprendentes. (Dreamstime)

Para realizar un trago de alta clase en tu hogar solo necesitas ingredientes de calidad, el mejor hielo que puedas conseguir y que sea fácil de replicar en el tema de sabores. De allí en fuera, ya depende de la creatividad que le quieras meter.

¿Cuáles son las mejores preparaciones del verano?

- Este año hemos decidido enfocarnos en el verano. A través de nuestra campaña quisimos ofrecer una mixología especial para la temporada de calor y vacaciones.

Algunos de los cócteles que preparamos son:

- Paloma Beach: una reinvención de la clásica paloma que integra tequila blanco, jugo de toronja, un toque de jugo de limón y terminamos con un poco de refresco de limón.

- Azulito: este es nuestro estandarte porque abraza cada una de las características de nuestro refresco, mi versión lleva ron blanco, licor de naranja, bebida deportiva de color azul, de igual manera refresco de lima y por último para el garnish, mango enchilado y escarcha de tajín.

Sé el anfitrión ideal de todas tus fiestas con estos cócteles irreverentes llenos de sabor y diversión (Dreamstime)

¿Cuál es el mejor momento para preparar y disfrutar de un buen cóctel?

- Depende mucho del estado de ánimo y la situación en la que te encuentres. No vas a disfrutar igual un trago tropical en el lobby de un hotel que ya en la playa.

Por ejemplo, nuestra Paloma Beach tendría que disfrutarse en un día de mucho calor, en la azotea o mientras estás en la playa, y en el lobby de un hotel puedes tomarte un martini.

Por eso queremos motivar a la gente para que se reúna y sepa cómo preparar un trago bueno y con mucha onda para cada situación.

¿Qué sabor aporta 7up y cómo se puede integrar a los cócteles?

- Creo que la nostalgia debería de ser un sabor, porque eso es a lo que me remite un cóctel que integra esta bebida.

Es dulce, refrescante y tiene unas burbujas que me recuerdan a mis mañanas de recreo en la escuela o las tardes en que prendías el Nintendo 64. No necesariamente tienes que integrarle alcohol para obtener esta sensación.

Además, estas mismas burbujas que tiene el refresco ayudan a realzar los sabores en cualquier cóctel. Sus notas cítricas crean una excelente mezcla con la mayoría de los licores.

Compártenos un poco acerca de tu proceso creativo y cómo podemos mejorar nuestra mixología

- Para mí es muy difícil definir mi proceso creativo. Me llega la creatividad al recordar tragos que he probado con amigos; donde menos me lo espero es cuando me puede llegar la creatividad.

Pero cuando tengo que trabajar en algo específico, elijo un día para sentarme con mis pensamientos y me pongo a desarrollar recetas.

Reviso cosas que he visto en redes sociales, de libros que he leído e incluso de mis propias recetas. Ya de allí voy haciendo pequeños apuntes para después poderlos aterrizar en algún cóctel.

También, cuando me pongo a investigar cosas de mixología para la marca, aprendo mucho y me llega la inspiración.