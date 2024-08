El propósito de la oscuridad: La autobiografía de Amandititita en audiolibro

Amanda Lalena Escalante Pimentel, conocida artísticamente como Amandititita, ha dado un paso más en su carrera al lanzar su segundo material literario, El propósito de la oscuridad.

Este audiolibro es una ventana hacia su universo interior, donde la música y la escritura convergen en un viaje de introspección y espiritualidad.

La compositora mexicana, reconocida por su estilo único en la música, ahora nos invita a conocer los recovecos de su alma a través de 19 capítulos que narran su vida personal y profesional con una honestidad brutal.

Una oportunidad única de conocer a Amandititita desde una perspectiva íntima y personal. (Cortesía)

En esta autobiografía, Amandititita revela los desafíos y triunfos que han marcado su camino en la industria del entretenimiento. Desde sus duros inicios, que dejaron una huella profunda en su salud mental, hasta su crecimiento personal impulsado por la espiritualidad, la artista no escatima en detalles.

Con una voz clara y sin filtros, cuenta a Publimetro, cómo su búsqueda de Dios la llevó a explorar diversas filosofías y prácticas, desde la metafísica y el yoga hasta la cienciología, en un intento por encontrar sentido y paz en su vida.

El propósito de la oscuridad no es solo una autobiografía; es también una guía introspectiva que invita a los oyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias.

¿Qué tan fácil fue describir toda tu vida en un audiolibro?

- Cuando la escribí, yo ya sabía qué era lo que iba a contar. Entonces pensé en narrarlo como si fuera una conversación. Lo más difícil de todo fue entender este nuevo género literario llamado audiolibro, escribir pensando en que lo vas a narrar.

Siempre había reservado mucho de mi vida y de mi interior para cuando estuviera preparada para contarlo y para cuando sintiera que los demás ya habían conocido una parte de mí que me interesaba que conocieran en su época, esta Amandititita rebelde, crítica, que no respeta las reglas. Ahora sentí que ya era el momento de revelar partes de mi vida íntima, de mi proceso mental y de búsqueda.

El propósito de la oscuridad está disponible en ebook y audiolibro en exclusiva a través de Everand. (Cortesía)

¿Fue una catarsis contar tu historia?

- Creo que fue más sencillo porque el papel es un territorio muy difícil. Le tengo mucho respeto a la literatura, por eso solo he publicado un libro y no lo he vuelto hacer, pero siento que en el audio tienes herramientas de acompañamiento auditivo, eso lo suaviza un poco.

Esta es una biografía de mi búsqueda espiritual, no trata estrictamente de mi vida, eso es algo que voy a detallar más adelante en otra obra. En este audiolibro digo que pasaron muchas cosas, pero nunca explico exactamente cuáles son. La luz que yo le quería dar a esto es la palabra “búsqueda”, porque es algo que he estado buscando desde los seis años.

Quise entender qué energía guía este universo, por qué hay gente a la que le pasan tantas cosas, y a la que parece que no le pasa nada. Al final, me interesa saber a dónde vamos, cuál es el sentido de estar en esta existencia tan frágil y cómo no volverse loco en un mundo donde la única constante es la muerte y la destrucción.

Para mí, la única manera de no volverme loca es a través de la búsqueda de la luz, Dios y la espiritualidad, pero tuve que pasar por un proceso de aprendizaje, es decir por una época de ateísmo, rebeldía y oscuridad. Sé que mucha gente está en ese sitio y sé lo horrible y lo doloroso que es estar en ese lugar donde no puedes ver nada.

Este año también piensa sacar a la luz su quinto disco. (Erika Padrón / Publimetro)

Con todos esos años de búsqueda espiritual, ¿hoy estás satisfecha?

- No, nunca voy a estar satisfecha. Creo que el ser humano siempre tiene la capacidad de mejorar, pero siento que voy por un mejor camino, con más disciplinas. Al menos ahorita estoy orgullosa de lo que fui ayer. Cada vez vas haciendo una inversión en ti.

Y eso tiene mucho que ver con la edad porque la verdad, cuando eres joven, se vale que nos equivoquemos tanto, que hagamos juicios, pero hay que ser cauteloso porque luego vienen las bajadas de todas las cosas que hacemos y todo lo que hacemos siempre tiene un costo. Ya estoy en el lugar donde creo que ya pagué y que ahora puedo contar mi historia.

¿Crees que los que escuchen tu libro tendrán una imagen diferente antes y después de Amandititita?

- Espero que sí. Creo que este audiolibro es completamente diferente a todo lo que he hecho y a todo lo que alguien se podría imaginar de mí. Imagino que la gente pensaba que me la pasaba comiendo Cheetos y viendo a quién criticar, pero la verdad es que, paralelo a ese personaje, yo estaba en una búsqueda filosófica existencial y pasando por problemas muy duros de salud mental y de duelo. Ahora me siento sanada y por eso me atrevo a contar esta historia.

¿Crees que las personas que tienen más cultura se enfrentan a cosas más oscuras?

- Sí, creo que entre más piensas es peor, y eso es algo que se dice, que los ignorantes son más felices. Sin embargo, entre más analizas esas preguntas y más sufres, al mismo tiempo tienes más capacidad de asombro, eres más agradecido y la vida se siente mucho más llena cuando estás cultivándote todo el tiempo, pero más difícil.

¿Qué pueden esperar tus lectores de tu nuevo libro?

- Este libro se llama El propósito de la oscuridad y me van a acompañar por muchos caminos en la búsqueda de la salud mental, en la búsqueda de la conciencia que hay detrás de los errores. Se van a encontrar con una personalidad mía que no conocían, que es una buscadora de espiritualidad y de herramientas. Espero que lo disfruten tanto como yo porque traté de que fuera lo más disfrutable posible, aunque es un audiolibro, también es un poco intenso.

¿Qué opinas de los audiolibros?

- Escucho audiolibros mientras cocino o limpio. Me parecen una excelente rama para utilizar el tiempo. Es importante soltar un poco las redes sociales, el celular, porque el libro, la creación del libro, es la creación de la libertad. Entonces hay que darle más espacio a la lectura, lo narrativo y no solo a las imágenes de las que estamos todo el tiempo saturados y nos llevan por caminos no muy luminosos.