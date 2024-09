¿Quién dice que el pavo sólo debe comerse en Navidad?

Pavoroso es un restaurante que abrió sus puertas en abril en la colonia Roma con una propuesta diferente, pues todos sus platillos son a base de pavo. Sí, aunque no sea Navidad aquí podrás degustar un menú que se sirve durante todo el día, es decir, para el desayuno y la comida.

Resulta que Pablo Seldner es hijo de un comercializador de pavo en el país con más de 50 años en el mercado y de ahí le surgió la idea de tener un punto de venta directo al consumidor, pues además de restaurante también tiene el servicio de venta directa de carne de esta ave y, por otro lado, quiere quitarle la idea a la gente de que solamente debe consumirse en diciembre, cuando hay muchas formas sabrosas de prepararlo durante todo el año.

Esta es la fachada del restaurante. (Publimetro/Ignacio Campos)

Tan es así que presume que se la pasan experimentando y en los fines de semana ofrecen platillos especiales como la sopa de lima, el chicharrón de pavo, la chistorra de pavo o carnitas de pavo.

El lugar

Si bien acaba de abrir en abril, parece que varias personas les simpatiza la idea y más en un vecindario como lo es la Roma, pues el día de la visita pude observar algunos extranjeros degustando muy felizmente sus platillo, además de los nacionales.

La barra cuenta con cinco periqueras. (Publimetro/Ignacio Campos)

El local es pequeño con una barra con 6 periqueras, a la izquierda después de cruzar la puerta, y tres mesas del lado derecho, aunque se resuelve con más mesas afuera. La iluminación en color rojo de la pared izquierda resalta el logotipo del pavo en lo alto y un mueble en madera alberga algunos vinilos y el tocadiscos en el que suena muy buena selección de música que le confiere al lugar una atmósfera íntima y placentera.

¿Qué hay en su menú?

Ofrece opciones para desayunar y comer, aunque hay que aclarar que se sirven durante todo el día, así que si vas por la tarde y quieres pedir waffles con tiras de pavo e infusión de maple con mantequilla, adelante, no te quedes con el antojo.

Hay más opciones como bowl de fruta de temporada, chilaquiles, enfrijoladas, enmoladas, todas con pavo o, incluso, un toast también con lo mismo, porque aquí el protagonista es el guajolote.

Para la comida hay más opciones y también cuenta con una carta de destilados, coctelería, cervezas, postres, además de venta de algunos productos como playeras y gorras.

Primeros platos

Empezamos con unos Turkey Tenders, a sugerencia del chef, que son deliciosas tiras de pavo empanizadas y fritas bañadas en salsa de ajo parmesano, BBQ o búfalo, acompañadas de aderezo blue cheese y verdura. Nosotros elegimos la búfalo porque es de sabor picosito, resultando en una explosión de sabor en la boca al acompañarlas del aderezo. Una entrada muy habitual, pero efectiva en cuanto a calmar el hambre que ya sentíamos a las cuatro de la tarde.

(Publimetro/Ignacio Campos)

Después pedimos para compartir la Ensalada de pavo y parmesano, una mezcla de hojas verdes, pavo ahumado, manzana, aguacate, pepino y aderezo parmesano casero, que nos supo bastante rica por la interesante mezcla de ingredientes y que me hizo evocar la tan popular ensalada César.

La ensalada alcanza muy bien para dos personas. (Publimetro/Ignacio Campos)

Platos fuertes

Debo confesar que traía mucha hambre, tanta que iba con la idea de comerme un pavo entero, pero con los dos primeros platillos, mi acompañante y yo coincidimos en que solamente hubiéramos pedido cualquiera de los dos para no sentirnos casi llenos, sin embargo, por la investigación culinaria (¡Ay, ajá!), la otra persona pidió un Sándwich de pavo rostizado, preparado con pan hecho en casa, pavo horneado, jitomate, aguacate, espinaca, mayonesa especial y queso gouda, que estaba tremendamente bueno. Tiene 10 de 10.

El sándwich de pavo rostizado está riquísimo y la mayonesa especial que usan realza su sabor. (Publimetro/Ignacio Campos)

Por mi parte, solicité las enmoladas, para así tener idea de la cocina mexicana y digamos, la internacional. La verdad es que estaban muy ricas, mejor que otras que he comido en lugares especializados en comida mexicana y este acierto, sin duda, se debe a la calidad del mole oaxaqueño que utilizan para prepararlas, mientras que el pavo desmenuzado está previamente salteado en una mezcla de algo para darle buen sabor.

Las enmoladas usan mole oaxaqueño y pavo desmenuzado. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Y el postre?

Hay opciones de panadería que preparan ahí mismo como galleta de chispas de chocolate, roles de crema pastelera y nuez, coyota de piloncillo, muffin de zanahoria o scone de chocolate, estos últimos dos fueron los que elegimos y resultaron ser el complemento perfecto para cerrar con broche de oro esta sorprendente y deliciosa degustación.

Un muffin de zanahoria como postre. (Publimetro/Ignacio Campos)

Mi sugerencia es que vayas hasta la vitrina donde los tiene y hagas tu selección, porque de la vista nace el antojo. Otra recomendación es que, aunque seas fan del café, te des la oportunidad de probar uno de sus magníficos tés de hoja suelta de Distrito Fusión, como el de Coco Bahamas que yo probé y que me encantó.

Sus tés orgánicos son de lo mejor. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Ir o no ir?

Pavoroso tiene una propuesta diferente, pero bastante deliciosa, gracias a que el chef Javier Ibarra ha sabido “sacarle jugo” a esta ave y con su creatividad presentarla en diferentes opciones que le dé gusto tanto a los comensales nacionales, como a los internacionales, eso sin contar lo saludable que es el guajolote, pues es bajo en grasas y más rico en proteínas que el pollo y al ser una carne magra, es buena opción para quienes buscan reducir su consumo de grasas.

A todo esto hay que añadirle la buena atención del personal, su carta de destilados y cócteles, el ambiente del lugar ahh, y la buena selección de playlist que contribuyen a crear un ambiente agradable.

Un descubrimiento que no me esperaba, pero que seguramente volveré para probar otros platillos que se me antojaron.

Pavoroso

Puebla 329, Roma Norte

Redes sociales: https://www.instagram.com/pavorosso.mx/

Horarios

Lunes a miércoles de 9:00 a 18:00 hrs.

Jueves a sábado de 9:00 a O:00 hrs.

Domingos de 9:00 a 17:00 hrs.

