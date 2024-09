Meche Barragán: De la radio al podcast, un viaje de crecimiento

Su historia de transformación, desafiando creencias limitantes y cultivando una disciplina inquebrantable, la ha convertido en un faro de esperanza y orientación para miles de personas en todo el mundo. En entrevista con Publimetro, Meche platicó como es que ha trazado un camino único hacia el éxito y la realización personal.

¿Cómo describirías a Meche Barragán?

- Voy descubriendo a esta Meche que tengo, que tienes aquí al frente, desde hace un par de años. Pero este 2024, podría decirte que Meche es la realización de los sueños y la cosecha de los frutos de todo el esfuerzo, básicamente. He mantenido una disciplina muy radical en mi vida, en mis cosas, con decisión y enfoque, y creo que este 2024 se están materializando los sueños que tenía en mí bucket list y que ahora se están haciendo realidad.

¿Consideras que ser una mujer deportista te ha ayudado?

- Efectivamente. Creo que el deporte me ha dado toda la disciplina que necesito para lograr mis objetivos laborales, empresariales y físicos. Me ha ayudado a enfocarme, a entender que las cosas se consiguen con constancia. Así que sí, creo que la filosofía deportiva va de la mano con mi filosofía de vida. Las cosas que pasan en el deporte también ocurren en mi vida. Siempre quise ayudar a cambiar la vida de las personas, pero no lo materializaba del todo porque tenía otras prioridades en ese momento. Estaba luchando batallas internas; necesitaba educarme y autogobernarme para tener la autoridad de ayudar a otros. Si yo misma no me convertía en esa persona, ¿cómo iba a ayudarlos a través de mis libros, mi podcast, mis consultas o mis charlas?

Meche Barragán - Coach transpersonal, especialista en relaciones y gestión emocional.

¿Cómo decidiste entrar a los medios?

- Los medios de comunicación siempre han sido mi casa. A lo largo de mi carrera como presentadora y locutora de radio, me di cuenta de que tenía esta facilidad para llegar a las personas. Mis programas fueron evolucionando hasta centrarse en el autocrecimiento, el autoconocimiento y la gestión emocional. Después empecé a hacer másters, cursos y certificaciones, de modo que pude usar los medios como una vía para ayudar a los demás. Ahora eso es lo que hago a través de mi podcast, un programa de radio enfocado en el crecimiento personal, y mediante mis consultas, mi libro y mis conferencias.

¿De dónde surge la idea de crear un podcast?

- El propósito del podcast es hacer algo diferente, con la finalidad de llevar mis consultas a personas que no pueden pagarlas. Por ejemplo, gente que no tiene los medios para contratar un mentor o un coach. Empecé a hacer episodios con el único fin de ayudar a las personas a salir de su dependencia emocional, de sus apegos, a tener relaciones amorosas y familiares más saludables, a entenderse, trabajar en sí mismos, gobernarse y educarse. Al hacerlo con esa idea y pasión de ayudar, me di cuenta de que el amor que ponía en el proyecto era lo que hacía que el podcast se viralizara. Uno de los episodios más virales fue sobre el apego ansioso, y a partir de ahí, el podcast despegó en el área de la autogestión y las relaciones. Fue una combinación de suerte y de enfocar mi cariño hacia los demás a través de esta herramienta.

¿Tu libro fue una consecuencia de todo esto?

- “Manual para recuperar tu autoestima en 30 días” comenzó como un manuscrito, una tesis. Inicialmente, estaba en inglés porque era el trabajo final de una certificación. Luego me di cuenta de su potencial y decidí traducirlo, organizarlo y convertirlo en un libro simple, sencillo y fácil de seguir. Quería que este manual tuviera 30 capítulos, uno por cada día, para que la persona pudiera leerlo y trabajar en su autoestima en ese periodo de tiempo.



Cuéntanos un poco de tu experiencia como coach.

- Estoy muy agradecida por la apertura de la gente. Soy una coach y mentora muy directa, igual que en mi podcast. A veces puedo parecer un poco dura, pero esa dureza no implica falta de cariño o interés por la persona. Mi estilo ha funcionado muy bien con quienes trabajan conmigo. Te pongo al borde de la piscina, y a veces te empujo para que aprendas a nadar ya dentro. He tenido muy buenas experiencias. Pocas veces me han cuestionado, diciendo que los coaches no sirven. En mi caso, quienes me ayudaron a salir del hueco emocional en el que estuve por muchos años fueron mis mentores y coaches, y les tengo una gratitud enorme porque fueron muy duros y directos conmigo. Me ayudaron a crecer, a evolucionar, a renacer y, por sobre todo, a tener éxito en mi vida. Ahora tengo paz y tranquilidad, y eso es lo que quiero transmitir a las personas que trabajan conmigo.

Vives en Barcelona. ¿Crees que haya una parte de ti que quiera establecerse completamente en México o en otro lugar?

- Hace 10 años crucé el charco y vivo en Barcelona, en lo que llamo un autoexilio voluntario. Decidí dejar todo atrás, quemar todas mis naves y empezar de cero. Me encanta el cambio y la idea de vivir en el mundo. Ahora soy una nómada digital, viajo por todo el mundo con mi trabajo. México es un país que me ha abierto las puertas desde el primer día. Mi podcast es número uno aquí, el libro es número uno en ventas, y estoy muy agradecida con México por todo el amor que he recibido.



¿Qué sigue para ti en el futuro?

- Me encanta la vida, viajar y conocer nuevos lugares. Soy una viajera, una trotamundos, y siento que todavía me falta mucho por conocer. Como profesional, lo único que quiero es seguir aportando a la vida de las personas, hacer las cosas con la mejor actitud y con todo mi amor, para que el podcast siga ocupando los primeros lugares y yo pueda seguir llegando a más gente.