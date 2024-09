¿Invertir en un experto o hacerlo tú mismo? Decisiones para renovar y construir con éxito

Actualmente el diseño de interiores y la arquitectura se ha difundido más entre la población gracias a diversas publicaciones, logrando con esto que se tome más interés por querer contar con espacios bonitos en los sitios que habitan o trabajan.

Desde cómo construir un jardín hasta cómo renovar una recámara, cocina o baño, estos creadores nos invitan a transformar espacios con nuestras propias manos.

Pero, a pesar de la inspiración y las guías paso a paso, surge una pregunta clave, ¿cuándo es viable hacerlo nosotros mismos, y cuándo es mejor contratar a un especialista?

Hay varias reparaciones en el hogar que necesariamente se ocupa de un experto en el tema. (Dreamstime)

La respuesta a estas inquietudes las resuelve Sodimac, la tienda de mejoramiento del hogar, que este 2024 cumple siete años en México.

Hacerlo tú mismo, el atractivo del DIY

Hacerlo tú mismo (Acrónimo de Do It Yourself, por sus siglas en inglés) puede ser una opción gratificante y económica para proyectos pequeños y específicos, como pintar una habitación, cambiar accesorios de iluminación, o construir muebles sencillos para el jardín.

El DIY permite un mayor control creativo, una experiencia personal satisfactoria, y, en muchos casos, una reducción significativa en costos. Además, los videos tutoriales ofrecen orientación clara sobre técnicas y herramientas, lo que hace más accesible el aprendizaje de nuevas habilidades.

Sin embargo, el DIY también conlleva riesgos y limitaciones, especialmente cuando se trata de proyectos más complejos que requieren conocimientos técnicos y experiencia.

Actualmente, la gente se preocupa más por decorar sus espacios a su gusto. (Dreamstime)

¿Cuándo es mejor invertir en un experto en construcción?

1. Proyectos que involucran sistemas estructurales o técnicos: si el proyecto implica cambios en la estructura de la vivienda, como la eliminación de paredes, ampliaciones, o trabajos en cimientos, es imprescindible contar con un experto en construcción.

Estos proyectos requieren cálculos de carga, permisos y cumplimiento de normativas de seguridad que un profesional puede gestionar adecuadamente.

2. Renovaciones que involucran sistemas eléctricos, hidráulicos o de gas: cualquier modificación que afecte la instalación eléctrica, de agua o gas debe ser manejada por un especialista certificado. Los errores en estas áreas pueden provocar riesgos graves, desde incendios hasta inundaciones, sin mencionar el costo elevado de una reparación de emergencia.

3. Construcción de exteriores y paisajismo: para proyectos como la construcción de un jardín con terrazas, un experto garantizará que se tomen en cuenta factores como el drenaje adecuado, la calidad del suelo, y los materiales apropiados para resistir las inclemencias del tiempo.

Consecuencias de no contar con el conocimiento adecuado

Hacer una renovación o construcción sin tener los conocimientos mínimos puede resultar en una serie de problemas:

1. Costos adicionales inesperados: un error en la instalación o la elección incorrecta de materiales puede llevar a gastos no planificados. Reparar un trabajo mal hecho suele ser más caro que haber contratado a un experto desde el principio.

2. Riesgos de seguridad: una instalación incorrecta de sistemas eléctricos, de gas o estructurales puede poner en peligro la seguridad del hogar y de sus ocupantes.

3. Pérdida de tiempo: un proyecto mal gestionado puede alargarse indefinidamente, consumiendo tiempo y energía que podrían haberse invertido en otras actividades.

Evalúa tus capacidades y consulta a un experto

Invertir en un experto en construcción no siempre es necesario, pero es crucial en ciertos casos. Cuando te enfrentes a la decisión de hacerlo tú mismo o contratar a un especialista, evalúa tus habilidades, el alcance del proyecto, y los posibles riesgos.

Recuerda que contar con la asesoría adecuada, ya sea a través de un desarrollador de contenido o de un profesional en construcción, puede marcar la diferencia entre una renovación exitosa y un costoso error.

En última instancia, la clave está en encontrar un equilibrio entre la inspiración y la acción, confiando en expertos cuando el proyecto lo amerite y aventurándose en el DIY cuando las condiciones lo permitan.