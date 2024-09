Encuentra el espíritu vibrante de la Gran Manzana con la nueva colección Fall Station 2024

En una noche llena de glamour y celebración, Steve Madden nos presenta su campaña de otoño de 2024, “Never Miss a Beat”, dirigida por Steven Brahms de Golden Projects. Inmersos en los elementos más icónicos de la Gran Manzana disfrutando el éxito Groove is in the heart, de Deee-Lite, Never Miss a Beat nos presenta esta nueva colección dentro de un vagón de metro, la cual nos invita a nunca perder ninguna tendencia y jamás perder el ritmo que rodea a la moda.

La marca se ha destacado por mantenerse relevante a lo largo de los últimos 30 años. (Publimetro/Ignacio Campos)

Steve Madden se ha destacado por mantenerse relevante a lo largo de los últimos 30 años, siempre invitando a sus consumidores a estar a tono de lo que sucede en el mundo; esta nueva campaña se inspiró en la ciudad que los vio nacer, Nueva York; además, está enfocada en toda la diversidad y en el melting pot que representa. Todas las edades y todos los gustos son bienvenidos en cada una de las propuestas que nos presentan, nos recuerdan que conectar con el consumidor es lo más importante.

Cada momento de la velada nos confirmó que cualquier persona puede disfrutar las últimas tendencias de la moda, que para cada estilo de vida hay una prenda, accesorio o zapato que puede satisfacer los gustos que son sumamente diversos.

Bolsos y zapatos de la colección Fall Station 2024 de Steve Madden. (Publimetro/Ignacio Campos)

Steve Madden está hecha para las personas auténticas que no tienen miedo de ser quien son; uno de sus valores principales es apreciar la diversidad y buscar la convivencia entre diferentes culturas y tribus urbanas.

La campaña captura la esencia de una verdadera experiencia en la ciudad de Nueva York, ofreciendo a los espectadores una mirada interna a los elementos más icónicos de la ciudad; desde el metro, la cultura del skate, dragqueens, los artistas y moda callejera, los vendedores de hot dogs y pretzels e incluso en su video de lanzamiento aparece una rata, capturando perfectamente la energía inconfundible de la ciudad.

La marca invita a sus consumidores a estar a tono de lo que sucede en el mundo. (Publimetro/Ignacio Campos)

En verdadero homenaje a la cultura callejera de la ciudad, ‘Never Miss A Beat’ combina el estilo característico de Madden con el ritmo de la ciudad. Desde skaters hasta dragqueens en el metro, la campaña nunca pierde la oportunidad de mostrar la vitalidad y autenticidad que define la experiencia de Nueva York.