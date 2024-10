Beyoncé reinventa los vaqueros para honrar la fuerza de las mujeres

La cantante Beyoncé se convirtió en la nueva embajadora de Levi’s.

Tras el lanzamiento de “LEVII’S JEANS” —una aclamada canción del álbum Cowboy Carter, que explora y redefine la cultura americana— Beyoncé asume el papel de protagonista en Reiimagine, una campaña inspirada en el legado de la marca y la visión de futuro de una de las figuras más influyentes de la cultura moderna, reafirmando el lugar perdurable de la marca en el centro de la cultura.

La cantante busca hacer historia con esta campaña. (Cortesía)

Inspirada por el enfoque innovador de Beyoncé hacia el arte, la cultura y la narración, la campaña reimagina los looks clásicos y sus anuncios.

En una serie de capítulos, la nueva campaña reinterpreta varios de los anuncios más icónicos de Levi’s, trayéndolos a la era moderna a través de la visión transformadora de la célebre cineasta Melina Matsoukas.

La visión vanguardista de una de las figuras más influyentes del mundo de la música. (Cortesía)

Un gran legado

El primer cortometraje, inspirado en Launderette, el anuncio de 1985 que hizo que I Heard It Through the Grapevine regresara a las listas de Billboard, pone a Beyoncé en el centro del escenario y celebra este legado como un lienzo para la autoexpresión, usado por agentes de cambio y figuras icónicas por igual.

“Mi canción ‘LEVII’S JEANS’ celebra lo que creo que es el uniforme americano por excelencia, algo que todos usamos con orgullo,” dijo Beyoncé.

“Es un honor para mí trabajar con ellos y crear una iconografía estadounidense esencial. El denim sobre denim a menudo se ha visto desde una perspectiva masculina, por lo que esta campaña de reimaginación, que celebra la icónica perspectiva femenina, es importante para mí. Espero explorar formas innovadoras en las que nuestras visiones se alineen para empoderar a las mujeres y honrar su fortaleza”.

“Levi’s siempre ha sido y será el uniforme no oficial para aquellos que avanzan en la búsqueda de un futuro mejor. Creemos que una parte clave de eso es romper y construir continuamente los códigos de la cultura,” dijo Kenny Mitchell, director global de marketing en Levi Strauss & Co.

“En colaboración con Beyoncé, exploramos el poder de la reimaginación a través de esta campaña, ayudándonos a conectarnos con nuestros fans de nuevas maneras y apoyando el crecimiento de nuestro negocio para mujeres como la marca de estilo de vida denim por excelencia”.

Por todo el mundo

La campaña completamente integrada — que incluirá televisión, medios exteriores, digital, redes sociales, prensa, activaciones de marca y productos exclusivos — arrancó con proyecciones digitales en mercados clave como San Francisco, Houston, Chicago, Nueva York, Atlanta, París, Londres y Berlín, generando expectación y dando a los fans un adelanto de lo que está por venir en la campaña.

Impondrá su estilo para crear nuevos outfits. (Cortesía)

El 30 de septiembre, se lanzaron medios exteriores de alto impacto en todo el mundo para inaugurar la campaña.

El cortometraje fue creado a través de la lente de Marcell Rév, un cinematógrafo ganador del Emmy. Fuera del mundo visual inmersivo de los cortometrajes, Levi’s trabajó con el fotógrafo Mason Poole, quien capturó una colección de imágenes atemporales para la campaña, sumándose al canon de la increíble fotografía de íconos en jeans Levi’s, desde Marlon Brando hasta Marilyn Monroe, y ahora Beyoncé.

La campaña fue concebida en colaboración creativa con TBWA\Chiat\Day LA y producida por de la revolućion/PRETTYBIRD.