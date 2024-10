Lo mejor de la relojería de ultralujo en un solo lugar

Peso Pluma con un Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Chiron; David Beckham, con un Tudor Black Bay Chrono Pink; Belinda, con un Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM; Alejandro Speitzer, con un Bvlgari Octo Finissimo; Anya Taylor-Joy, con un Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds; y Brad Pitt –la cereza de cualquier pastel– con un IWC Ingenieur “Jumbo” SL Automatic Ref. 1832 de 1976 con la carátula personalizada de color verde.

Este modelo Breitling 140 aniversario de edición limitada podrá verse en este evento. (franz j. venzin/Cortesía)

El termómetro de los likes en las redes sociales no miente. La relojería es mucho más que una industria al acecho de las tendencias de la moda para implementarlas en sus novedades, porque la relojería es la tendencia.

Estas marcas son parte de las 49 que participarán en la 18ª edición del Salón Internacional Alta Relojería (SIAR) México, que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en The St. Regis Mexico City. Y varias de las increíbles piezas que se mencionan arriba, junto con otras que han lucido distintas celebridades, podrán verse aquí, con la posibilidad de ponérselas en la muñeca para la preciada selfie.

Ningún otro evento en el continente americano reúne a tantas firmas relojeras de ultralujo, entre las manufacturas históricas más importantes que son el pilar del sector, firmas jóvenes con una visión avant-garde y fashionista, y casas independientes que crean exquisitos relojes de autor con asombrosos diseños out of the box.

Con el inseparable telón de fondo de la tradición y el legado, el SIAR, como la relojería misma, ha abrazado el glamour como parte esencial de su naturaleza. Es un glamour con profundidad, validado por la historia de las marcas y los relojes, así como por la excelencia mecánica y la innovación fuera de serie de no pocos mecanismos.

Y qué decir del trabajo artesanal de muchos relojes, logrado mediante técnicas ancestrales como guilloché, esmaltado, pintura miniatura o engastado de piedras preciosas, entre otras, equiparables a los oficios de la Haute Couture. En última instancia, la alta relojería reúne todos los elementos que hacen que el lujo sea lo que es.

Las marcas participantes exhiben sus grandes iconos, ediciones limitadas dedicadas a México y piezas únicas y extraordinarias que no pueden verse en otro lugar.