Estos son los cuatro ataques cibernéticos más recurrentes y a la población que más afectan

Tres de cada 10 adultos mayores son víctimas de fraude cibernético, entre los que destacan phishing, que suplanta la identidad de una persona o de una compañía mediante correo electrónico para obtener los datos personales y bancarios de los usuarios, el smishing, lanzado a través de los sistemas de mensajería instantánea y de los mensajes de texto (SMS), el vishing en donde los atacantes intentan consumar el engaño a través de llamadas telefónicas y el biting, en el cual los protagonistas son los dispositivos de almacenamiento extraíbles.

El modus operandi para consumar este tipo de delitos cibernéticos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es hacerles creer que hay cargos no reconocidos en sus tarjetas bancarias y así obtener información confidencial de sus cuentas, para posteriormente hacer mal uso y sustraer el dinero o realizar compras vía electrónica.

Asimismo, la unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 52% de las personas adultas mayores han sido víctimas de delitos de fraude, acoso cibernético 19%, extorsión 19% y suplantación de identidad 10%.

Agregó que los adultos mayores también son víctimas de fraude en los cajeros automáticos y con la Pensión del Bienestar.

Este tipo de fraudes son cíclicos y de alguna u otra forma captan víctimas

En entrevista con Publimetro, Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos en México, resaltó que el phishing es una modalidad de ataque cibernético que se caracteriza por el envío de mensajes vía correo electrónico cuyo fin es engañar al destinatario para que caiga y suelte información de tipo personal e incluso números de tarjetas bancarias.

“Todo usuario de un teléfono celular o una computadora puede caer en el engaño, pueden utilizar diversos temas, como que el usuario tiene una demanda y debe abrir un archivo adjunto, que se un software maligno”, precisó.

Agregó que luego de ello, le dicen a la víctima que tienen control de sus dispositivos electrónicos y que si no deposita determinada cantidad de dinero, se van a divulgar datos personales, así como fotografías y videos que tienen en su poder.

Finalmente dijo este tipo de ataques son cíclicos y de alguna u otra forma captan víctimas, por lo que la recomendación más importante para no caer en este tipo de estafas es no abrir ningún correo electrónico o archivo adjunto por whatApp que provenga de fuentes no confiables o destinatarios no reconocidos.