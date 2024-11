En este Buen Fin 2024: Cómo usar tus tarjetas de crédito de forma inteligente

Las tarjetas de crédito son una buena opción de pago, siempre y cuando estés consciente que el crédito autorizado es un préstamo que debes pagar y lo principal evita solo el pago mínimo porque esto significa una mayor porcentaje de interés y que tardarás años en liquidar ese adeudo.

Lo anterior sale a colación porque se acerca el Buen Fin 2024, el fin de semana donde los mexicanos se dejan llevar por la embriaguez del momento, por las promociones y por los meses sin intereses.

De acuerdo con Gianco Abundiz, especialista en finanzas personales, conferencista e influencer, en entrevista con Publimetro, explicó que existen tres condiciones básicas para utilizar las tarjetas de crédito:

La primera y fundamental es considerar que es dinero prestado que debes pagar y entre más pronto mejor

Hay que recordar que este instrumento financiero no es nominativo, porque en realidad no sientes cada gasto que haces.

Debe de existir una regla fundamental en cuanto a la línea de crédito: Esto es de lo que tú ganas debes de tener máximo cuatro veces en tarjetas, no más, para que puedas tener una deuda del 20% de tu ingreso.

En opinión del especialista, la tarjeta de crédito es un crédito revolvente, lo que significa que si ganas 10 mil pesos mensuales y tienes una línea de crédito de 40 mil pesos y utilizas 18 mil pesos, pero los pagas a corto plazo, te vuelven a dar otra vez los 40 mil pesos disponibles.

“La tarjeta de crédito se debe utilizar en función de necesidades determinadas, tu tarjeta de preferencia debe de estar apagada y guardada en el cajón, porque la calentura, la emoción, te llevan a realizar compras no planificadas, solo la debes prender cuando se tenga un gasto programado”, precisó.

Totaleros o pago mínimo: dependiendo de ello va tu tranquilidad

Cuestionado sobre cómo deben realizarse los pagos de la tarjeta de crédito, respondió:

“Lo ideal es ser totaleros, es decir pagar el total de la deuda contraída, pero si no puedes ser totalero, por alguna razón, trata de pagar la compra en un plazo que no rebase los seis meses, y frena todo tipo de gastos, ya que si tú utilizas el crédito de la tarjeta para darte gustos, estos gustos los vas a pagar más caros, y no se trata de regalar dinero pagando intereses”, explicó.

Indicó que hay personas que ‘le dan vuelo a la hilacha’ con su tarjeta de crédito y al tener un patrón de gasto que se convierte en algo crónico y desorganizado, lo que deben de hacer es reestructurar su crédito.

Sobre las personas que pagan el mínimo de su tarjeta alertó que es como tener una enfermedad crónico degenerativa, porque van a tardar muchos años en liquidar el monto de su deuda.

“Este tipo de personas deben acercarse al banco o a la institución que les dio el crédito para hacer una reestructura de sus pagos y solicitar un esquema de pagos fijos en dos o tres años, pero ya sabes que vas a pagar este monto en determinado tiempo”, precisó.

Una última recomendación sobre los meses sin intereses

El especialista finalmente lanzó una última recomendación para todos los lectores, sobre los meses sin intereses para saber si son reales o son inventados:

“¿Cómo saber si los meses sin intereses son reales o un invento del comercio que te ofrece el producto?, si el precio de contado es el mismo que a meses, entonces la oferta es real, si el precio de contado es menor que la supuesta promoción de meses, si te están cobrando intereses disfrazados, y esto hay que tomarlo en cuenta porque hay mucho engaño en supuestas promociones”, concluyó.