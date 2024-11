¿Cuáles son los descuentos de hasta 65% en marcas premium?

Sabiendo que es fácil perderse entre el mar de ofertas que se dan por el Buen Fin, en Publimetro nos dimos a la tarea de recopilar algunas de ellas, las cuales tendrán varios productos.

Por lo tanto, para que no pierdas más tiempo investigando y mejor lo aproveches en tus compras dale un vistazo a esta guía. ¿Estás listo?

Hechos en Suiza

Productos de la reconocida marca Victorinox y fabricados en Suiza con la mejor calidad, relojes, mochilas, navajas, cuchillos y fragancias tendrán preparados regalos inolvidables en la compra de sus productos, esta promoción aplica en tiendas departamentales, ecommerce y brand stores de la marca.

Al alcance de todos

STF es una marca mexicana de gadgets y tecnología que sorprendió con diversos lanzamientos este año y ahora está preparado para ofrecer un 40% de descuento Pre-Buen Fin y hasta 65% de descuento en Buen Fin aplicado para toda la tienda.

Tecnología para tu estilo de vida

Stuffactory es otra de marca de gadgets que ofrece tendencia en miles de productos de la mejor calidad y para las diferentes necesidades como audio, mochilas, gaming, smartwatches, accesorios multidispositivos y de cómputo .Ofrecerá 35% de descuento Pre-Buen Fin y hasta 60% off en el Buen Fin.

Fragancias

Ferrioni fragancias te acompaña a donde sea que vayas con mochilas, estuches y variados kits en la compra de alguna fragancia, aprovecha para conocer el lanzamiento de Ferrioni Green y las fragancias Rose, Blue Deep, Uomo y Woman.

Un osito encantador

Los puntos de venta te sorprenderán con increíbles regalos muy al estilo de Moschino, en la compra de una fragancia te regalará una miniatura de lujo y en la compra de dos recibirás un cofre de lujo. Es el momento perfecto para conocer la familia Toy de Moschino que este año incorporó la fragancia ungender Toy 2 Pearl.

Lujo a tu alcance

Versace te sorprenderá en puntos de venta ya que en la compra de una fragancia podrás llevarte una miniatura de lujo o un travel deluxe set. En la compra de las fragancias en presentación de 200ml podrás elegir entre un pouch for man, pouch for woman, bag for man o bag for woman.

Estilo atemporal

En la compra de una fragancia de Michael Kors llevarás a casa contigo un crossbody para celular o un monedero. Al realizar la compra por dos o mas fragancias recibirás una tote bag que te acompañará a donde sea que vayas.