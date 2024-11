Cinco playas en Ixtapa-Zihuatanejo para pasar las vacaciones decembrinas

Si piensas que visitar la playa es solo para las vacaciones de verano, estás equivocado; el clima megadiverso de México le permite contar con regiones que tienen ambientes cálidos y reconfortantes durante todas las temporadas.

Para aquellos que buscan una escapada perfecta al sol, relajarse en arena suave y aguas cristalinas, Ixtapa-Zihuatanejo es el lugar que deben tener en el radar.

Existe una actividad para cada tipo de aventurero. (Cortesía)

Reconocido mundialmente

Este destino ha sido reconocido como uno de los Top 10 en los Best of The Best Traveler’s Choice Awards 2024 de TripAdvisor, en la categoría de mejores playas, siendo Las Gatas y La Ropa las elegidas por los viajeros, convirtiéndolo en una parada obligada para aquellos que aman el mar.

Ya sea que busques aventura, tranquilidad o un poco de ambas, Ixtapa-Zihuatanejo tiene una playa perfecta para ti.

Se ha ganado el reconocimiento internacional por su oferta turística de excelencia (Cortesía)

Aquí no solo podrás encontrar paisajes espectaculares, sino también una vibra auténtica y relajada que te hará sentir en casa desde el primer momento.

Las mejores playas

Este increíble destino en la costa guerrerense te espera con una gran variedad de playas, cada una con su propio encanto. Aquí te dejamos una guía de las mejores playas para que empieces a planear tu próxima aventura:

Playa La Ropa: La playa más extensa de la Bahía de Zihuatanejo cuenta con secciones de alto oleaje, muy interesantes para surfear, y otras con olas moderadas donde se puede nadar; es una de las playas con certificación Blue Flag.

Cuenta con una marea única. (Cortesía)

Playa Las Gatas: Una de las playas preferidas para practicar esnórquel y buceo por la rica biodiversidad que se encuentra en sus arrecifes. También se puede nadar tranquilamente por tener poca profundidad y un rompeolas con historia.

Tómate un tiempo para disfrutar de la belleza del lugar mientras te relajas. (Cortesía)

Playa Quieta: Es otra de las playas que puedes disfrutar para ver el atardecer, nadar, practicar kayak y es apta para niños por su oleaje ligero, además de ser una playa incluyente.

Sumérgete en la busca de aventuras extraordinarias. (Cortesía)

No olvides explorar también otras joyas escondidas como Playa Linda, El Palmar, La Madera, entre muchas otras, sin olvidar hacer una parada en Barra de Potosí.

Actividades para todos

Ixtapa-Zihuatanejo no es solo playas; este destino cuenta con una gran oferta de actividades para todos, desde el imperdible recorrido por el Paseo del Pescador, un paseo en bicicleta por la ciclopista que conecta a Ixtapa con Zihuatanejo, o practicar golf en alguno de los 2 maravillosos campos.

Además, el aeropuerto cuenta con 4 aerolíneas que vuelan desde 4 destinos nacionales y 7 internacionales desde 12 destinos. (Cortesía)

Algunas actividades que deberás practicar en tu próxima visita son:

- Avistamiento de ballenas (de diciembre a marzo)

- Liberación de tortugas

- Surf

- Esnórquel y buceo

- Vela, windsurf y jet ski

- Paddle surf o yoga

- Paseo a caballo

La gastronomía local te espera en cada rincón, ya sea en un restaurante frente al mar o en uno de los acogedores lugares del Paseo del Pescador.