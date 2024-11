Resistentes, funcionales e inteligentes, así son los nuevos C63 y C61

La nueva serie C de realme llega con dos modelos que prometen revolucionar el segmento de los smartphones de entrada: el C63 y el C61.

Ambos dispositivos destacan no solo por su resistencia excepcional, sino también por su diseño innovador y rendimiento sobresaliente.

Gracias a la tecnología ArmorShell Protection, se convierten en auténticos guerreros frente a caídas, golpes e impactos, posicionándose como opciones ideales para jóvenes que buscan dispositivos confiables y atractivos a un precio competitivo.

Si estás en busca de un smartphone de gama básica con durabilidad extrema y algunas funciones premium, aquí te contamos por qué estos modelos podrían ser tu próxima elección.

A prueba de caídas. (Cortesía)

Resistencia sin igual

En análisis pasados hablamos de la tecnología ArmorShell Protection que está marcando un antes y un después en la resistencia de los smartphones.

Este avanzado sistema incluye una estructura de aluminio fundido a presión, marco interior metálico, cristal reforzado y un diseño InSeal que protege a los teléfonos contra agua y polvo, es decir, debido a que tienen estas características se les otorga la certificación IP54.

Durante su presentación en México, reconocidos boxeadores y taekwondistas pusieron a prueba estos dispositivos, dándoles golpes y patadas frente a una audiencia que quedó asombrada al ver cómo los smartphones salían ilesos.

Atletas mexicanos participaron en el reto de resistencia de estos teléfonos. (Erika Padrón / Publimetro)

Así, ambos modelos cuentan con pantallas y marcos ultra resistentes que soportan rayaduras e impactos, convirtiéndolos en aliados perfectos para los jóvenes activos que necesitan un teléfono que aguante su ritmo de vida.

Además, incorporan la tecnología Rain Touch, que permite usar la pantalla incluso estando mojada, una característica inusual en este rango de precios.

Estos equipos son de gran durabilidad. (Erika Padrón / Publimetro)

C63: Innovación con estilo premium

El C63 no solo destaca por su resistencia, sino también por su diseño elegante, con una tapa trasera de cuero vegano. Este material, reservado anteriormente para dispositivos de alta gama, mejora el agarre y es resistente a manchas, manteniendo su aspecto impecable por más tiempo.

En cuanto a rendimiento, cuenta con un chipset octa-core, hasta 256 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM dinámica y una carga rápida de 45W que permite alcanzar el 50% de batería en solo 30 minutos. Su cámara principal de 50 MP garantiza fotografías nítidas, mientras que su batería de 5000 mAh promete una duración prolongada.

Su tapa trasera con piel vegana le da un aspecto premium. (Cortesía)

C61: Durabilidad y garantía excepcional

El C61, por su parte, se enfoca en la durabilidad y ofrece una garantía líder en la industria de cuatro años en la salud de la batería, reflejo de su alta calidad.

Aunque su diseño es más sobrio en comparación con el C63, comparte un excelente rendimiento gracias a su chipset octa-core, 12 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento interno.

Incluye características clave como la minicápsula de segunda generación, que facilita la gestión de notificaciones, música y otras funciones de forma intuitiva. También cuenta con la certificación IP54, que lo hace resistente al agua y al polvo.

Un equipo básico pero duradero. (Cortesía)

Ambos equipos comparten:

• Pantallas y estructuras reforzadas con tecnología ArmorShell.

• Certificación IP54, resistente al agua y al polvo.

• Cámara principal de 50 MP.

• Funciones inteligentes: Incorporan diversas funciones inteligentes, como la minicápsula, que te permiten acceder rápidamente a tus notificaciones y aplicaciones favoritas así como el uso de IA en llamadas para la reducción de ruido.

• Batería de 5000 mAh con 48 meses de fluidez garantizada.

Sin embargo, el C63 destaca por su diseño premium con cuero vegano y carga rápida de 45W, mientras que el C61 ofrece una durabilidad más accesible, manteniendo una excelente relación calidad-precio.

Características C63

• Gran batería de 5000 mAh con carga SUPERVOOC de 45 W.

• Pantalla con modo de comodidad ocular de 90 Hz /Tamaño de la pantalla: 17.1 cm.

• RAM dinámica de hasta 8 GB + 8 GB + ROM de 256 GB

• Procesador UNISOC T612.

• Cámara de 50 MP con IA / Cámara frontal de 8 MP.

• Compatibilidad con 4G doble en espera.

• Reducción de ruido en llamadas basada en IA.

La cámara responde bien en condiciones de buena luz. (Erika Padrón / Publimetro)

Es una cámara básica por lo que no tendrás un gran zoom. (Erika Padrón / Publimetro)

Característica C61

• Gran batería de 5000 mAh con carga SUPERVOOC de 45 W.

• Pantalla con modo de comodidad ocular de 90 Hz / Tamaño de la pantalla: 17,1 cm.

• RAM dinámica de hasta 6 GB + 6 GB + ROM de 256 GB.

• Procesador UNISOC T612.

• Cámara de 50 MP con IA.

La calidad de las tomas son decentes. (Erika Padrón / Publimetro)

Recuerda que es un equipo de entrada por lo que sus funciones fotográficas son básicas. (Erika Padrón / Publimetro)

Conclusión

La nueva serie C de realme representa una evolución notable en la gama media-baja, combinando diseño, tecnología y resistencia.

Con el C61, los usuarios obtienen un smartphone robusto y duradero, ideal para quienes priorizan rendimiento constante. Por otro lado, el C63 ofrece una experiencia más premium con acabados de lujo y carga rápida avanzada.

Ambos modelos destacan por su enfoque en la resistencia, respaldados por la tecnología Armor Shell, y están diseñados pensando en las necesidades de las generaciones jóvenes que buscan equipos capaces de resistir la vida diaria sin sacrificar estilo ni funcionalidad.

También son equipos asequibles que no comprometen la calidad ni la innovación. Estos dispositivos no solo se adaptan a las demandas actuales, sino que también marcan un estándar elevado en su segmento, no solo aguantan el uso rudo, sino que también ofrecen un diseño atractivo y rendimiento sobresaliente.

Ya sea que prefieras el estilo elegante del C63 o la practicidad duradera del C61, ambos son una opción perfecta si deseas un equipo confiable y preparado para el uso rudo.