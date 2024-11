Fotografía, podcast y moda bajo un mismo techo en The Experience House

La democratización del internet ha permitido que el gran ancho de la población se pueda dedicar a la realización de contenido audiovisual.

Ante este panorama, la ciudad se ha establecido como una cuna influencers con miles de historias que se encuentran en proceso de ser contadas. Solo se ocupa tener las herramientas necesarias para formar un relato cautivador en fondo y forma.

Lo más importante a la hora de publicar en redes es contar con mucha actitud. (Miguel Romero/Diego R. / Publimetro)

¿Qué ofrece este venue?

Por esta razón, The Experience House pone a disposición de todos los creadores de la ciudad un universo enfocado a la producción audiovisual. Este espacio funge como sucesor espiritual de The Selfie House, quienes ahora se han instaurado como un corporativo especializado en el desarrollo de influencers.

Ya sea que te establezcas como un amante de la fotografía, un productor de podcast o video, aquí podrás crear el mejor contenido para tus redes sociales o proyectos. Si tienes pensado realizar alguna sesión de fotos para tus quince años, crear cortos o establecer un espacio de photoportunity, toma en cuenta sus instalaciones totalmente equipadas y diseñadas para materializar tus sueños.

Cada noche, este venue, toma una forma única y diferente. (Diego R. / Publimetro)

Cada cuarto ofrece lo necesario para que pongas a trabajar tu imaginación y logres hacer historias fascinantes. Uno de sus mejores atractivos es que es un espacio adaptable, por lo que marcas y productoras pueden traer sus ideas para hacerlas realidad.

Gracias a su amplio jardín, también funciona perfectamente para realizar grandes fiestas de fin de año o reuniones empresariales increíbles.

Además, cabe resaltar que cuentan con equipo dedicado maximizar la experiencia en el lugar, con fotógrafos, sonidistas, DJ y gaffers profesionales, de esta manera contarás con un registro de calidad listo para compartir en redes.

La idea de sus fundadores es ofrecer un espacio orgánico. (Miguel Romero/Diego R. / Publimetro)

Nos apoyamos muchísimo de los influencers y de los talentos para que todo lo que sean campañas a través de marcas agarren fuerza y tengan todo, desde la infraestructura, la difusión, el contenido. — Ale Trejo, cofundadora de The Selfie House.

Estilismo de moda

Todo fashionista debería contar con un cuarto dedicado exclusivamente a lucir sus mejores prendas. Por esta razón, aquí se ha establecido un espacio diseñado exclusivamente para que vistas lo mejor de la moda urbana.

Modela como tus artistas favoritos. (Miguel Romero/Diego R. / Publimetro)

Si ya eres un experto, tienes a tu disposición algunas prendas para vestir a tu gusto. Sin embargo, también hay asesores que pueden recrear el estilo que más vaya con tu personalidad.

Sesiones de foto

Una buena fotografía de estudio requiere jugar con las luces, fondos y la corporalidad. Pensando en esto, el cuarto de Photo Shooting tiene todo lo necesario para que captures tu creatividad dentro del cuadro de una cámara.

Aquí puedes ajustar el set de luces y fondos personalizados para obtener la imagen perfecta para deslumbrar a todos en tus redes sociales.

Producción sonora

¿Tienes la idea de un podcast pero no cuentas con el equipo necesario? No te preocupes, en The Experience House tienes todo lo necesario para comenzar con tu sueño sonoro.

Monitorea cada uno de los aspectos de tu episodio para lograr una calidad inigualable. (Diego R. / Publimetro)

Con un espacio totalmente equipado con micrófonos, audífonos, consola controladora, equipo de ecualización y un fondo encantador, aquí puedes grabar todos los episodios de tus proyectos. Incluso, si lo que deseas es crear una transmisión especial, puedes adecuar cada espacio de este lugar a tu gusto para ofrecer un cuadro único a tus espectadores.