Chayanne y Checo Pérez encabezan la Feria de León 2025

El gobierno de Guanajuato anunció las actividades de la Feria Estatal de León 2025, que se llevará a cabo del 10 de enero al 5 de febrero.

Se espera que este evento genere una derrama económica de 3,500 millones de pesos y reciba a más de seis millones de visitantes.

Cada uno de los asistentes a la conferencia se comprometió a entregar una feria inolvidable y llena de diversión. (Cortesía)

Durante la presentación oficial a medios nacionales, la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la feria es una tradición profundamente familiar y un ícono cultural.

“Es un referente y un escaparate para conocer Guanajuato. Además de los artistas invitados, estoy segura de que disfrutaremos de grandes espectáculos, tanto para el público en general como para los niños, quienes podrán divertirse con Nickelodeon y otros shows de primer nivel”. — Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado de Guanajuato.

También destaco la presencia de la Expo Ganadera con productores de todo el país, actividades lúdicas y culturales, conciertos, una pista de hielo, y el Pabellón Guanajuato, donde se exhibirá la riqueza de nuestros 46 municipios con artesanías y productos locales que estarán a la venta.

Se ha asegurado que el evento cuente con una logística impecable. (Cortesía)

Una fiesta para conservar la cultura

La Feria Estatal de León es uno de los eventos más esperados en México y es reconocida por su capacidad de reunir tradición, cultura y entretenimiento en un solo lugar. Donde, por supuesto, no faltará la deliciosa gastronomía local.

Año tras año, atrae a millones de visitantes y genera un impacto económico significativo para Guanajuato, consolidándose como una plataforma de lo mejor del estado y del país.

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, resaltó la proyección del evento. “Queremos que la gente se divierta. Ha sido un esfuerzo conjunto entre el estado, el municipio y el patronato para traer artistas de primer nivel”, aclaró.

Cada edición destaca por combinar las tradición de Guanajuato con espectáculos en tendencia. (Cortesía)

Además, “Con un pase de solo 14 pesos, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos en el Foro Mazda. También invitamos a todos a visitar León, una ciudad viva y vibrante que siempre los recibe con los brazos abiertos. Aprovechen para disfrutar de los espectáculos y salir a conocer la ciudad, donde se divertirán”, expresó.

Conferencias inspiradoras

Una de las grandes novedades de esta edición será el ciclo de conferencias Inspira, que contará con la participación de figuras internacionales como el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y la tenista Serena Williams.

Ambas personalidades han destacado gracias a su excelente disciplina y talento. (Cortesía)

La gobernadora García Muñoz Ledo confirmó la presencia del piloto del equipo Red Bull durante dicha presentación oficial de la feria.

“Es un honor tener a ‘Checo’ Pérez como parte de esta edición especial. Su historia de éxito y perseverancia es un ejemplo para todos los mexicanos y estamos seguros de que su participación será un momento inolvidable para los asistentes”. — Libia Dennise García Muñoz Ledo Gobernadora del estado de Guanajuato.

Por su parte, David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la Feria, enfatizó la importancia de esta iniciativa. “La Feria de León es mucho más que una feria. Estamos enfocados en destacar los valores familiares, y de ahí surge el proyecto Inspira: Ideas que transforman”, añadió.

Esta hecho para que asista toda la familia. (Cortesía)

Además, “Es la primera vez que se realiza una conferencia así y no se ha hecho en ninguna otra feria. Buscamos generar contenido que trascienda a las familias y que los jóvenes escuchen estas historias de éxito y se sientan motivados para alcanzar sus metas”, aseguró.

Con estas actividades y una amplia oferta de entretenimiento, la Feria Estatal de León 2025 promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

“Hola amigos, soy Checo Pérez; estoy muy contento de anunciarles que estaré próximamente en la feria de León en este proyecto llamado inspira. Voy a compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me va dar mucho gusto volver a León, Guanajuato; después de tantos años: me acuerdo cuando corrí Go Karts allí hace muchísimo tiempo. Estoy con muchas ganas de verlos en Enero. Espero verlos a todos ahí”. — Checo Pérez, piloto mexicano de la F1

Atracciones

- Mundo Nickelodeon

Una experiencia única llena de actividades interactivas. Prepárate para sumergirte en un universo de diversión, juegos y sorpresas a través de increíbles zonas temáticas inspiradas en los personajes más icónicos de Nickelodeon.

- Foro Mazda

Los mejores conciertos de talla internacional, se presentan en la Feria Estatal de León.

Disfruta del cartel que han preparado para ti. (Cortesía)

- Illusion on Ice

El show sobre hielo regresa a la #FEL25 con, nuevas y más espectaculares, actuaciones de nivel internacional.

- Circo Robert´s

El espectáculo más querido de la Feria de León, con más de 40 años de color, acrobacias, diversión y experiencias padrísimas e inolvidables para todas y todos.

Cuentan con juegos mecánicos y actividades para chicos y grandes. (Cortesía)

- Phoenix

Mucho más que un espectáculo. Es una explosión de fuego, luz y emoción. En un escenario lleno de adrenalina en el Foro del Lago, el público será testigo de una experiencia única donde el fuego cobra vida.

Tres preguntas a:

María Guadalupe Robles León, secretaria de turismo e Identidad de Guanajuato.

¿Cuáles serían las metas a alcanza en materia turística para este 2025?

- Estamos con el diseño y la elaboración de un diagnóstico muy fuerte de cómo se encuentra actualmente el turismo en Guanajuato, y para ello hicimos seis foros de consulta regionales donde abarcamos los 46 municipios.

La verdad, todos son muy valiosos por la información que nos están dando. Cabe mencionar que estuvo representado la totalidad del sector turístico, desde operadores, guías de turistas, hoteleros, restauranteros, cocineros tradicionales y todo aquel que está en esa cadena de valor.

El objetivo: escuchar las necesidades del sector. El plan estatal de turismo será y lo haremos basado en las necesidades de cada una de las personas que día a día trata con el visitante y con el turista.

Se están tomando medidas para solventar las necesidades del turismo en la región. (Cortesía)

Una gestión marcada por mujeres…

- Sí. Fíjate qué maravilla ser parte del equipo de la primera gobernadora mujer de Guanajuato, pero también del primer gabinete paritario.

Entonces, me siento muy honrada con esta oportunidad que me da la gobernadora y el sector que me apoya, por lo tanto es un gran compromiso.

¿Seguirá la ruta que había marcado el anterior secretario?

— Sí, sin duda siempre hay algo bueno que rescatar. Simplemente es darle una visión diferente, pero hay muchas cosas que se hicieron bien y que hay que seguir trabajando en ello.