Novedades 2025 en LA: Cultura y entretenimiento de impacto

Con el objetivo de invitar a los visitantes a descubrir experiencias inolvidables en cada rincón de la ciudad, Los Angeles Tourism & Convention Board destaca los sitios más importantes y las visitas obligadas en sus diversas regiones en este 2025

Capital del deporte

El Sofi Stadium albergará diversos eventos deportivos.

La ciudad se prepara para una década repleta de grandes eventos deportivos:

NBA All-Star 2026

US Women’s Open Golf Championship 2026

FIFA World Cup 2026 (8 partidos en LA)

Super Bowl LXI (2027)

Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2028

El SoFi Stadium será el primer recinto en la historia en albergar la Copa del Mundo, el Super Bowl y los Juegos Olímpicos en un lapso de tres años.

PST Art

Arte y ciencia en el mayor evento de arte de Estados Unidos

El evento de arte más representativo del sur de California, anteriormente conocido como Pacific Standard Time, regresó en septiembre de 2024 y estará en marcha hasta febrero de 2025.

Con la participación de más de 818 artistas y 50 exposiciones, se posiciona como el evento de arte más grande de Estados Unidos.

Este año, la temática explora la fascinante intersección entre arte y ciencia, abordando temas como la biotecnología, la agricultura sostenible, las cosmologías antiguas y la ciencia ficción indígena.

Otras exhibiciones destacadas en Los Ángeles incluyen World Without End: The George Washington Carver Project en el California African American Museum y Cyberpunk: Envisioning Possible Futures, en el Academy Museum of Motion Pictures.

NHM Commons

Una nueva era en el Museo de Historia Natural

Tras una transformación de $75 millones de dólares, el Museo de Historia Natural de Los Ángeles inauguró en noviembre de 2024 su nueva ala interior-exterior de 18 mil 288 metros cuadrados, reforzando su conexión con la comunidad de Exposition Park.

Visita alguno de sus museos acompañado de tus amigos o familia.

Entre sus atractivos, destaca el histórico mural de la artista Bárbara Carrasco, LA History: A Mexican Perspective, así como una exhibición de especímenes notables descubiertos por científicos comunitarios y estudiados por los propios expertos del museo.

Aniversarios culturales: LACMA y el Observatorio Griffith

El 2025 marca el 60º aniversario del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) y el 90º aniversario del Observatorio Griffith.

LACMA, el museo de arte más grande del oeste de EE.UU., es reconocido por su enfoque innovador y su capacidad de reinterpretar el arte desde nuevas perspectivas. Su expansión continuará en 2026 con la apertura de las David Geffen Galleries, diseñadas por el arquitecto Peter Zumthor.

Desde su inauguración en 1935, el Observatorio Griffith se ha convertido en el observatorio público más visitado del mundo, recibiendo a más de 1.6 millones de visitantes cada año. Su oferta incluye telescopios públicos, un planetario y exposiciones interactivas, todo con vistas espectaculares del Hollywood Sign.

Entretenimiento

Los Ángeles sigue siendo el epicentro del entretenimiento, con nuevas atracciones en música, cine, bienestar y más. En 2025, la ciudad se prepara para recibir a visitantes con experiencias inmersivas que reflejan su espíritu innovador.

Nueva escena de Jazz y R&B. Los amantes del jazz encontrarán dos nuevas joyas en la ciudad:

Andy’s Jazz & R&B Club , inaugurado por Anderson Paak, en West Hollywood.

, inaugurado por Anderson Paak, en West Hollywood. Blue Note Jazz Club, abrirá dos salas de conciertos en Hollywood este marzo.

Nuevos distritos de entretenimiento

West Harbor en San Pedro, un nuevo complejo frente al mar con restaurantes y tiendas.

en San Pedro, un nuevo complejo frente al mar con restaurantes y tiendas. Cinevita, una experiencia de cine en vivo dentro del spiegeltent más grande del mundo, ubicado en Hollywood Park, junto al SoFi Stadium.

Actividades interactivas para toda la familia

Nuevo Hello Kitty Café en Universal Studios: Ubicado dentro de Universal Studios Hollywood, este café temático en tonos pastel ofrece deliciosos pasteles y bebidas especiales, perfecto para complementar la experiencia del icónico Studio Tour.

Ubicado dentro de Universal Studios Hollywood, este café temático en tonos pastel ofrece deliciosos pasteles y bebidas especiales, perfecto para complementar la experiencia del icónico Studio Tour. Museo Grammy: Entrada gratuita para menores de 17 años. Desde el 25 de enero, el Museo Grammy ofrecerá entrada gratuita a todos los visitantes menores de 17 años. Entre sus exhibiciones destaca Sonic Playground, una nueva instalación interactiva permanente.

Entrada gratuita para menores de 17 años. Desde el 25 de enero, el Museo Grammy ofrecerá entrada gratuita a todos los visitantes menores de 17 años. Entre sus exhibiciones destaca Sonic Playground, una nueva instalación interactiva permanente. Museo del Globo, explorando la ligereza y el vuelo: En el Sloomoo Institute de Fairfax, los visitantes pueden experimentar juegos sensoriales con slime, arena cinética y espejos interactivos.

Bienestar y spas de clase mundial

Los Ángeles ha experimentado una ola de emocionantes aperturas y renovaciones hoteleras, agregando nuevas experiencias de lujo a la vibrante escena de hospitalidad de la ciudad.

Entre las más recientes, el W Hollywood ha pasado por una transformación completa, posicionándose como el nuevo buque insignia de la marca W Hotels en la costa oeste.

Conoce alguno de sus nuevos hoteles y desde su terraza contempla la ciudad.

The Olivia Hotel, en Westwood, ofrece una experiencia boutique elegante e inspirada en la naturaleza, con 56 habitaciones y un tranquilo patio-jardín.

A principios de 2025, nuevas propiedades como Hotel Lucile en Silver Lake y Jordan San Gabriel en el Valle elevarán aún más la oferta hotelera de LA con alojamientos modernos y únicos. Con estas recientes aperturas y renovaciones, Los Ángeles sigue redefiniendo el lujo y la hospitalidad para todo tipo de viajeros.

Gastronomía

La ciudad cuenta con varios restaurantes de Estrella Michelin.

Los Ángeles cuenta con 189 restaurantes destacados en la Guía Michelin, incluyendo 11 nuevas incorporaciones en 2024. Algunos de los nuevos reconocimientos incluyen: