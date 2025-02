EDC México 2025 rompió los esquemas con un festival inolvidable

De nueva cuenta, el festival de música electrónica más grande del país, EDC México, culminó sus actividades por todo lo grande al presentar diversas sorpresas y activaciones a lo largo de sus tres días de duración, en los cuales llenó de energía, ritmo y buena vibra a toda la Ciudad de México.

Aquí te mostramos una recopilación de lo que sus asistentes pudieron vivir este año.

Sets de talla internacional

El cartel del festival contó con algunas de las figuras más representativas de cada uno de los subgéneros de la electrónica.

Todos los escenarios se encontraban llenos, casi desde las primeras horas.

El primer día Martin Garrix sorprendió a todos los amantes del EDM al realizar el cierre del escenario KineticField, en donde se dedicó a mezclar sus mejores éxitos como In the Name of Love, Animals y Forbidden Voices, canciones con las que conquistó a millones de fanáticos hace más de una década y que aún a día de hoy siguen figurando como las favoritas de los entusiastas de la música electrónica.

Para el segundo día de celebración, Zomboy tenía todo preparado para hacer retumbar las bocinas del escenario Wasteland, en donde el hardstyle se apoderó de los sentidos de cada uno de los espectadores para lograr un ambiente de euforia lleno de baile descontrolado y pasión.

Mientras que para el cierre del festival, Tiësto fue uno de los encargados de despedir por todo lo alto esta nueva edición de EDC México, pues después de años sin pisar tierras aztecas, uno de los DJ más reconocidos e icónicos de la escena de música electrónica regresó para hacer vibrar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Experiencias inmersivas

Una vez más, cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de disfrutar de diferentes atracciones como la clásica rueda de la fortuna, photo opportunities y juegos mecánicos únicos.

Sin embargo, para esta edición del festival se agregó una nueva actividad en el escenario Dos Equis, en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de crear su vaso personalizado con su nombre y diferentes stickers, con el fin de representar su personalidad única en cada trago. Además, hubo estaciones de pulseras modificables y una zona para diseñar tote bags.

Además, la organización implementó un sistema de sustentabilidad con los vasos reutilizables y personalizables, con lo que logró reducir la huella de carbono, comparado con ediciones anteriores, estableciendo un nuevo estándar para eventos masivos en el país.

Cada edición se crean nuevas maneras de disfrutar de la música con el menor impacto ambiental posible.

Los espacios interactivos fueron uno de los mayores aciertos de esta edición. El área de realidad virtual transportó a los asistentes a universos paralelos donde podían interactuar con visuales sincronizados con la música en tiempo real. Esta fusión de tecnología y arte creó momentos inolvidables para miles de ravers que experimentaron la música de una forma completamente nueva.

Innovación escénica

El diseño escenográfico de catedral en el escenario kineticFIELD sorpredió a todos los asistentes, pues superó las expectativas al incorporar LED programables y un sistema de proyección que permitió crear efectos visuales nunca antes vistos en un festival latinoamericano.

Los elementos móviles del escenario se sincronizaban con cada beat, creando una experiencia sensorial que trascendía la simple audición musical para convertirse en un espectáculo multisensorial.

Además, se incluyeron sets de bailarinas durante las presentaciones de los DJ´s.

La tecnología de sonido implementada este año incluyó sistemas de audio direccional que optimizaban la experiencia sonora en diferentes zonas, reduciendo la contaminación acústica y maximizando la claridad del sonido independientemente de la ubicación del espectador.

Un debut inolvidable

Una de las sorpresas que se dio en el último día del festival fue que Guillaume Duverdier, CEO de Heineken México, sorprendió al debutar como DJ, esto bajo el nombre artístico de DJ GuiGui.

El ejecutivo francés ha sido siempre un apasionado de la música electrónica. Inspirado por artistas como Robert Miles y por la escena de Ámsterdam, donde vivió en los años 2000, comenzó a practicar en el sótano de su casa, perfeccionando su estilo a lo largo del tiempo.

Duverdier tomó el escenario Dos Equis para dar un espectáculo inolvidable en donde su creatividad y liderazgo se transformaron en ritmos house. De esta manera, el CEO demostró la conexión de la compañía con sus consumidores más jóvenes.

El empresario demostró que nunca es tarde para lograr con nuevas metas.

Con esta presentación, el ahora también músico evidenció cómo las pasiones personales pueden inspirar una gestión más auténtica e innovadora. Además, logró romper estereotipos, demostrando que los hobbies pueden trascender cualquier ámbito, incluso el corporativo.

La comunidad EDC

El verdadero éxito del festival radica en la comunidad que ha cultivado a lo largo de los años. Los “headliners” —como se conoce a los asistentes en el universo EDC— llegaron de todos los rincones del país e incluso del extranjero, vistiendo atuendos elaborados que reflejaban su creatividad y espíritu festivo.

La filosofía PLUR (Peace, Love, Unity, Respect) se vivió intensamente en cada rincón del festival, creando un ambiente de armonía y aceptación que distingue a EDC de otros eventos masivos. Este sentido de pertenencia y hermandad es quizás el logro más significativo del festival, que año tras año refuerza estos valores en una celebración que va mucho más allá de la música.

Con innovaciones tecnológicas, propuestas artísticas vanguardistas y un enfoque en la experiencia integral del asistente, EDC México ha establecido un nuevo estándar para los festivales en América Latina, demostrando que la escena electrónica mexicana se encuentra en su mejor momento histórico.