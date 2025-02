Galaxy S25: Todo sobre sus funciones de IA y cómo aprovecharlas

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es solo una herramienta dentro de los smartphones, sino un asistente personal que simplifica la vida de los usuarios.

Desde búsquedas contextuales hasta la edición avanzada de imágenes y traducción en tiempo real, los dispositivos móviles han evolucionado para anticiparse a nuestras necesidades.

Con la llegada de la Serie Galaxy S25 a México, Samsung refuerza su liderazgo en la integración de IA en la tecnología móvil.

Por ello, para conocer más sobre cómo esta innovación está transformando la experiencia de los usuarios, conversamos con Karen Goldberg, Directora de Mobile eXperience de dicha compañía, quien nos reveló las últimas novedades y cómo esta tecnología está marcando una nueva era en la interacción con los smartphones.

Diseño más delgado, mejores opciones. (Cortesía)

¿Cómo han aceptado los usuarios la Inteligencia Artificial en los teléfonos celulares?

— Antes del lanzamiento del Galaxy S24, teníamos cierto temor sobre la reacción del usuario, especialmente en la parte educativa. Queríamos asegurarnos de que no se percibiera como una tecnología demasiado compleja. Sin embargo, la realidad es que las funciones son muy intuitivas y fáciles de usar, sin necesidad de conocimientos avanzados. Esto se reflejó en un crecimiento de dobles dígitos en nuestras ventas, lo que nos confirma que el consumidor mexicano está dispuesto a adoptar dispositivos con IA para mejorar su vida diaria.

Ahora el teléfono puede analizar tu foto favorita y crear un filtro que capture la escena. (Cortesía)

¿Ya podemos hablar de la democratización de la Inteligencia Artificial en México?

— Definitivamente. Desde el lanzamiento del Galaxy S24, la IA se ha expandido a otros modelos, alcanzando a millones de usuarios. Por ejemplo, una de nuestras funciones favoritas, Circle to Search by Google, ha sido utilizada por más de un millón de personas. A través de herramientas como el traductor, la edición de imágenes y video con eliminación de ruido, la IA está llegando a más dispositivos, haciendo que su uso sea accesible para todos.

Hablemos de su más reciente lanzamiento.

— Con el Galaxy S25, llevamos la IA a un nuevo nivel con Galaxy AI, mejorando la comunicación, la productividad, la creatividad y hasta el monitoreo de la salud. Una de las grandes diferencias con este modelo es la integración de agentes de IA con multimodalidad, lo que permite interacciones más intuitivas y personalizadas.

Podrás recibir información personalizada y coaching, como un análisis de tu sueño, actividad y frecuencia cardíaca. (Cortesía)

¿Podemos decir que funciona como un asistente personal?

— Exactamente. La experiencia con IA en el Galaxy S25 es mucho más intuitiva y está diseñada para comprender el contexto del usuario. Puedes darle instrucciones como: “Encuéntrame un restaurante italiano pet-friendly con mesas al aire libre en cierta zona de la ciudad y haz una reservación para mañana a las 8 PM. Luego, envía un mensaje con la información”. Todo esto lo hace de manera natural, como si hablaras con un amigo o un asistente personal.

Karen Goldberg, Directora de Mobile eXperience de Samsung. (Cortesía)

¿Podría decirse que han sido pionero en la personalización de smartphones?

— Sí, llevamos décadas invirtiendo en investigación y desarrollo para estar a la vanguardia. Aunque otras marcas están integrando IA, nosotros no solo fuimos los primeros, sino que seguimos llevándola a un nivel más personalizado. Hoy, más de 200 millones de dispositivos tienen Galaxy AI y más de un millón de personas la utilizan a diario. Por ejemplo, la función Interpreter, que traduce en tiempo real, se activa más de 10 veces al día.

Diseñados para llevarse prácticamente a cualquier lugar. (Cortesía)

¿Qué hay de nuevo en el Galaxy S25?

— Destacamos Now Brief, que anticipa necesidades diarias con resúmenes de sueño, clima, recordatorios y rutinas personalizadas. También presentamos Now Bar, que permite acceso rápido a notificaciones esenciales, controles multimedia y recordatorios desde la pantalla de bloqueo. Estas funciones harán que la interacción con el dispositivo sea más fluida y eficiente.

Circle to Search con Google te permite buscar lo que sea en tu pantalla y obtener información más rápido con resúmenes de AI. (Cortesía)

¿Cuáles son las mejoras en fotografía y video?

— Seguimos liderando en fotografía nocturna y ahora sumamos mejoras en video en condiciones de poca luz. Además, incorporamos Audio Eraser, que permite eliminar ruidos no deseados en videos separando capas de audio. Otra innovación clave es Live Translate, que ahora soporta 20 idiomas y transcribe, graba y resume llamadas en tiempo real. Todo esto se complementa con nuestro Personal Data Engine, que garantiza la privacidad y protección de datos sin almacenarlos ni utilizarlos para entrenar modelos de IA o anuncios personalizados.

¿Qué consejos le darías a los usuarios para aprovechar al máximo su teléfono?

— En nuestras redes sociales compartimos mucho contenido educativo sobre el uso de Galaxy AI. También contamos con la aplicación Samsung Members, donde los usuarios pueden compartir experiencias, consejos y descubrir nuevas funciones para sacarle el mayor provecho a sus dispositivos. La comunidad es clave para explorar al máximo todas las innovaciones que ofrecemos.