Nueva York abre sus puertas a mexicanos e invita a explorar sus cinco distritos

Si hay un destino que cautiva a los mexicanos con su inigualable oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, ese es Nueva York.

La Gran Manzana se ha consolidado como uno de los lugares favoritos para los turistas de México, gracias a su vibrante energía, su diversidad y su inagotable oferta de experiencias.

Con más de 547 mil visitantes mexicanos en 2024 y una proyección de más de 608 mil para 2025, la ciudad refuerza su invitación para que los turistas descubran no solo Manhattan, sino también Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island.

67.1 millones de viajeros en 2025, espera recibir Nueva York. (Cortesía)

Mayores facilidades

Durante una reciente conferencia de prensa en la Ciudad de México, Julie Coker, presidenta de NYC Tourism + Conventions, destacó la importancia de diversificar la experiencia de los viajeros y fomentar el turismo en todos los distritos de la ciudad.

Acompañada por un equipo de ejecutivos clave, como Tiffany Townsend, Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicación Global, y Britt Hijkoop, Vicepresidenta de Comunicaciones Internacionales, Coker subrayó cómo la expansión de rutas aéreas, la mejora en infraestructura y la digitalización de procesos migratorios optimizarán la experiencia de los visitantes.

Nueva York tiene una gran variedad gastronómica. (Cortesía)

Un destino en constante evolución

Los cinco distritos de Nueva York ofrecen una variedad de experiencias que van desde eventos culturales de primer nivel hasta innovadores espacios para conferencias.

La ciudad no solo busca consolidarse como el destino más visitado de Estados Unidos, sino también mejorar su oferta turística con estrategias que faciliten la movilidad y el acceso de los viajeros internacionales.

Julie Coker descartó que las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos vayan a afectar la llegada de turistas.

“Nuestra ciudad seguirá dando la bienvenida a los visitantes y mantendrá su auténtico espíritu”, aseguró.

Tiffany Townsend, Julie Coker y Britt Hijkoop. (Erika Padrón / Publimetro)

Además, mencionó que NYC Tourism + Conventions trabaja activamente en la reducción de los tiempos de espera para la emisión de visas, lo que facilitará el acceso de más mexicanos a la ciudad.

Para mejorar la experiencia de los turistas, en la primavera de 2025 se lanzará Libby, una plataforma de chat con inteligencia artificial que ayudará a los viajeros a explorar los cinco distritos.

Esta herramienta multilingüe se presentará justo antes de que Nueva York acoja la final de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, un evento que promete atraer a millones de visitantes adicionales.

“El impacto económico del turismo refuerza la estabilidad financiera de la ciudad y permite innovar en la oferta de experiencias”. — Julie Coker, Presidenta de NYC Tourism + Coventions

Conectividad y accesibilidad

La ciudad de Nueva York cuenta con el sistema aeroportuario más transitado del mundo.

Britt Hijkoop destacó que cada semana llegan dos mil 900 vuelos internacionales a los aeropuertos JFK, Newark, LaGuardia y Stewart, consolidando a Nueva York como la puerta de entrada principal a Estados Unidos.

Además, la ciudad ofrece acceso a eventos gratuitos, conectividad con otras ciudades y una operación continua de sus servicios, lo que la convierte en un destino atractivo sin importar la duración de la estancia.

La innovación en su infraestructura y su planificación estratégica refuerzan su posición como un lugar de referencia para turistas de todo el mundo, incluyendo a los visitantes mexicanos.

Explora los cinco distritos de Nueva York

1. Bronx: Cultura, béisbol y sabores auténticos

Ubicado al norte de Manhattan, el Bronx es un destino lleno de historia y energía. Aquí se encuentra el famoso Yankee Stadium, hogar de uno de los equipos más icónicos del béisbol. Para los amantes de la naturaleza, el Zoológico del Bronx y el Jardín Botánico de Nueva York son paradas imperdibles.

En el Bronx se filmaron algunas partes de la película Joker. (Cortesía)

Explora barrios únicos y vibrantes como Riverdale, donde los visitantes pueden beber una Guinness en An Beal Bocht,. No olvides visitar Mott Haven, donde The Lit. Bar es un paraíso para los lectores y Chocobar Cortés deleita con su exquisito chocolate.

2. Brooklyn: Arte, gastronomía y vida local

Cautiva con su esencia bohemia y su vibrante escena artística. Desde los cerezos en flor del Jardín Botánico hasta el arte de clase mundial en el Museo de Brooklyn, cada rincón tiene algo especial.

Brooklyn mantiene una fuerte identidad. (Cortesía)

No te pierdas una caminata por el puente de Brooklyn ni una visita a Williamsburg, el barrio de moda lleno de galerías, cafeterías y boutiques. Para una experiencia clásica, prueba un hot dog en Coney Island y disfruta del paseo marítimo con vistas al Atlántico.

3. Manhattan: Iconos, glamour y entretenimiento

El corazón de Nueva York es sin duda Manhattan, donde cada calle tiene una historia que contar. Aquí encontrarás lugares emblemáticos como Times Square, Central Park, la Estatua de la Libertad y el Empire State Building.

La Gran Manzana cuenta con una gran variedad de atracciones. (Cortesía)

Asiste a un espectáculo de Broadway, recorre la Quinta Avenida para ir de compras o visita el High Line para disfrutar de una perspectiva única de la ciudad. Desde los restaurantes más exclusivos hasta museos de renombre mundial.

4. Queens: Diversidad gastronómica y cultura global

Conocido como el distrito más diverso del mundo, Queens ofrece una explosión de sabores y experiencias multiculturales. Disfruta de la mejor comida asiática en Flushing o prueba auténticos platillos latinos en Jackson Heights.

Algunos afirman que el distrito de Queens es el condado étnicamente más diverso del mundo. (Cortesía)

Asiste al U.S. Open de tenis o apoya a los Mets en el Citi Field. Los amantes del arte pueden explorar MoMA PS1, el Museo Noguchi o el Parque de Esculturas de Sócrates. Si buscas playa, Rockaway Beach es el lugar ideal para un día de descanso junto al mar.

5. Staten Island: Naturaleza, historia y tranquilidad

Un viaje en ferry con vistas impresionantes a la Estatua de la Libertad te llevará hasta Staten Island, un refugio de tranquilidad dentro de la ciudad. Explora sus parques naturales, relájate en sus playas o visita el Staten Island Greenbelt para una caminata entre la naturaleza.

Puedes ver la Estatua de la Libertad tomando el ferry. (Cortesía)

Disfruta de una tarde en el Museo Infantil o prueba la famosa pizza de Lee’s Tavern. Para un toque dulce, no dejes pasar por Ralph’s Famous Italian Ices & Ice Cream