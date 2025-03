8M: Aprende a encontrar el equilibrio entre trabajo y vida personal

El plano empresarial está cambiando, y poco a poco, son más las mujeres que se han ganado puestos de liderazgo en un mundo que parecía ser comandado por hombres, sin embargo, los señalamientos continúan en medio de la lucha por alcanzar los sueños profesionales, ¿hasta qué punto se sacrifica un sueño por el otro?

Combinar tus ambiciones profesionales con tus anhelos personales es una realidad y aquí te hemos dejado algunas consideraciones que podrías tomar en cuenta para que tu vida laboral no interfiera en la personal y exista una verdadera armonía entre ambas.

No tienes porque sacrificar tu vida para alcanzar el éxito. (Cortesía)

Consejos para lograr un balance

Olvida los viejos mitos y creencias que enmarcan que un balance entre vida laboral y personal requiere de un 50% y un 50%, repartiendo el tiempo por igual, es más bien el correcto uso del mismo, y enmarcar bien cuáles son tus prioridades, metas y objetivos, entendido esto, entenderás los puntos que debes conocer para que exista una armonía y vivas una vida plena entre ambas.

1. Establecer tus prioridades

¿Hacia qué lado se inclina la balanza? Una dinámica que te ayudará a ver cómo logras este equilibrio es “La Rueda de la Vida”, una técnica que te ayuda a analizar de forma gráfica a qué partes de tu vida das prioridad, en las que se encuentran: el amor, los amigos, tu profesión, desarrollo personal, dinero, salud y ocio, con la finalidad es crear una armonía en ella.

Recuerda que el tiempo pasa rápido, así que préstale prioridad a lo que más te importa. (Cortesía)

2. Olvídate del perfeccionismo

Hay un factor común entre quienes desean alcanzar puestos de liderazgo y es el de desarrollar a una temprana edad una idea sobre el perfeccionismo que, al paso de los años, se va haciendo más complejo y los retos aumentan; es por eso, que es importante entender que “nadie es perfecto” y hacer a un lado estas exigencias.

3. No trabajar en casa después de las horas de trabajo

Desconéctate, date un tiempo para ti, establece tus horarios, organiza tu agenda y disfruta de tus tiempos libres, esta gestión del tiempo no solo ayudará en tu vida personal, te darás cuenta de que la parte profesional también es útil, pues ayuda a mejorar la productividad. Si no respetas este punto, los niveles de cansancio aumentan y no podrás rendir en ningún ámbito.

4. Tener un pasatiempo

Tener un pasatiempo es una forma de priorizarse a sí mismo y es fundamental para ayudar a la salud mental, ya sea la fotografía, pintura, el baile o ser coleccionista, tener un momento para ti hace la diferencia.

Incentivar tu creatividad te ayudará a apreciar la vida de manera diferente. (Cortesía)

5. Fomentar un estilo de vida saludable

Este punto se conecta con el anterior, pues es indispensable que fomentes tu autocuidado; la salud es primordial, alimentarte sanamente y cuidar de tu mente es primordial.

Esto permitirá no solo tener una mejor calidad de vida, también ayuda a lidiar con el estrés, lo que, a su vez, permite ver todo con mayor claridad, indispensable para la toma de decisiones.

¿Cómo hacen las mujeres líderes empresariales para lograrlo?

Nueva Mujer realizó dos entrevistas a mujeres líderes empresariales, Alicia Santamans vicepresidenta senior y directora financiera para PepsiCo México y Fernanda ‘Fery’ Palma, fundadora de Palmas Pocket y Tipis Palma, quienes compartieron cómo logran crear una armonía entre su vida laboral y personal, mientras son un éxito en el mundo de los negocios y son madres de familia.

La importancia de tu bienestar

Por su parte, Alicia Santamans resaltó la importancia de poner como prioridad tu bienestar, así, lograrás dar lo mejor de ti a ambos espacios:

Para alcanzar el éxito es necesario sentirse bien. (Cortesía)

La empresaria aclaró, “Primero tengo que priorizar mi bienestar por encima de todo, si yo no estoy bien y no me cuido a mí misma, pues claramente al resto no voy a poder darles lo mejor de mí. Por esto es vital organizar muy bien mi agenda. ‘¿Qué tiempo le dedico a cada uno?’ Y saber que tengo que dedicar tiempo tanto al trabajo, como a casa, como a mis hijos, Intento dar mucha calidad, más que cantidad”.

No se reparte el tiempo en partes iguales

Por otro lado, Fernanda ‘Fery’ Palma, más conocida como la ‘Barbie Empresaria’, destacó que no existe un equilibrio, pues es una fiel creyente en la calidad y no en la cantidad, por lo que invierte su tiempo en cada una según lo requiera, según sea el momento.

“No estoy así como 50% y 50%, no, no tengo un equilibrio como tal. Hay veces que mi hija me requiere el 100% y estoy ahí y el negocio a veces necesita el 100% de mi tiempo, entonces hay que estar ahí. No te puedo decir que paso ocho horas con mi hija y ocho horas en el negocio, pero si mi hija requiere que esté todo el día con ella, prefiero calidad que cantidad”, reconoció Fernanda