Nyra Troyce: Cómo conectar tu espacio con la naturaleza y el diseño ancestral con su colección Milpa

En la milpa todo funciona como parte de algo más grande, en este sistema agrícola los cultivos de frijol, calabaza, maíz y plantas medicinales crean una relación simbiótica en donde la vida existe gracias a la existencia de otro ser y las formas y colores se fusionan para dar paso a un hermoso ecosistema que cautiva por la esencia de sus matices y figuras.

Esto ha servido como inspiración para la diseñadora e interiorista Nyra Troyce, quien recientemente ha sacado a la luz su colección Milpa, una serie de textiles que adopta en su corazón la cosmología, significado y diseño de uno de los sistemas agrícolas mesoamericanos con más impacto en México.

Con un núcleo que encuentra la satisfacción en reconocer las necesidades de los demás, y que apuesta por volver a diseños que conecten con la naturaleza y un carácter más espiritual, Milpa destaca por su estilo atemporal y basado en la sustentabilidad.

Además, se puede integrar a todo tipo de mueblería. (Diego Reyes / Publimetro)

Colección natural que será tu compañera de vida

Después de la pandemia, el diseño de interiores vio el resurgir de los diseños naturales, pues el confinamiento hizo evidente la necesidad de contar con espacios más conectados con la tierra, que ayuden a desconectarse de la virtualidad y fomenten la tranquilidad a través de un ecosistema que retome lo esencial de la vida.

Con esto en mente, Nyra se propuso crear una serie atemporal y dinámica para perdurar en el tiempo y que se estableciera como un testigo y acompañante de vida.

Cada uno de los patrones que integra las piezas de esta colección rinde tributo a la cosmología de los pueblos originarios. Sus formas se incrustan en la retina y son perfectos para complementar un estilo natural en cualquier espacio.

Se puede encontrar en ocho patrones diferentes. (Diego Reyes / Publimetro)

Al mirarse de cerca los rombos, las grecas, los cuadros entrelazados y las líneas intermitentes partidas por puntos crean un baile que evoca a los atavíos de los antiguos cantares mayas.

En su paleta cromática, que busca representar los cultivos que crecen en este entorno agrícola, puedes encontrar tonos rojizos se enfrían hasta los naranjas; los verdes que recuerdan al nopal y las flores de las hortalizas; y los grises de la ceniza y las piedras en la tierra.

¿Cómo integrarlo en los espacios?

Para quienes buscan decorar su entorno interior con un diseño basado en lo natural pueden integrarlo en sillones, sillas, cabeceras o cortinas doble vista que permiten crear diseños mixtos en la oficina o el hogar.

Distintos complejos hoteleros han decidido integrar esta colección en sus remodelaciones. (jaime ferrer/Jaime Ferrer)

Mientras los que desean adornar su exterior es recomendable que la incorporen en piezas como tumbonas para albercas o sillas de jardín, pues su material es altamente resistente a los rayos ultravioleta, por lo que garantiza no deteriorarse o perder su color por la exposición prolongada al sol.

En su paleta cromática, que busca representar los cultivos que crecen en este entorno agrícola, puedes encontrar tonos rojizos se enfrían hasta los naranjas, los verdes que recuerdan al nopal y las flores de las hortalizas y los grises de la tierra.

Composición pensada en el planeta

Cada una de las hebras de este repertorio de telas se crea a partir de fibras de poliéster reciclado y polipropileno, esto le otorga cualidades únicas para resistir el día a día ante diversos escenarios.

Te dará una mayor seguridad para incorporar mueblería en lugares propensos a accidentes. (Diego Reyes / Publimetro)

Dentro de los beneficios de esta colección puedes encontrar que es: ignífuga, sumamente lavable, sin que se altere su construcción, y resistente al paso del tiempo.

Además, su estructura de polímeros le permite adaptarse a todo tipo de mueblería ya que su composición la hace resistente ante estragos de la intemperie en exteriores y también soporta los accidentes que se suscitan dentro de la casa.

Entrevista con Nyra Troyce

Esta colección tiene un trasfondo que la hace única, pues Nyra es una artista multidisciplinaria que además posee una profunda conexión con el campo desde pequeña. En entrevista con Publimetro ha platicado un poco más acerca del significado de esta colección.

A Troyce le gusta desarrollar proyectos que la ayuden a explorar nuevas facetas de su creatividad. (Diego Reyes / Publimetro)

¿Desde cuándo vienes trabajando la idea de Milpa?

Mi abuelo trabajó muchos años en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por lo que tuve la fortuna de poder recorrer México con él cuando se podía, así me enamoré del campo.

Además, pasa algo muy chistoso y es que la traducción de mi nombre significa surco en la tierra, por lo que he tenido una conexión con México y con la tierra desde hace muchísimo tiempo.

Mi abuela me enseñó a tejer, a bordar, a hacer todas estas partes manuales, a tener un hilo y poder crear algo. El diseño ha sido parte de mi vida todo el tiempo. Todo se puede resolver con diseño y soy muy creativa, soy muy hiperactiva. Y ahí he logrado canalizar toda esta energía para crear cosas y transformar espacios.

¿Qué te motiva a apostar por un diseño natural y atemporal?

Creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó, uno, a ver nuestros espacios con mucho más detenimiento, porque antes la gente iba y venía a su casa, pero no la vivía, hoy sí la viven

Y lo bonito es que los diseños que seleccioné son tan atemporales que pueden perdurar en el tiempo y no es algo de una moda. Es algo que va a poder sostenerse muchos años y se va a seguir viendo muy bien en los espacios.

¿Qué tanto colaboras con las personas de los pueblos originarios?

Tengo mucha conexión con Oaxaca, en Teotitlán del Valle tengo a Samuel y a su equipo de tejedores. Ellos hacen tapetes de lana, yo pongo la idea y ellos hacen la creación.

(Diego Reyes / Publimetro)

También colaboro en Chiapas y tengo un grupo de tejedoras de telar de cintura. Esta colección va a ir acompañada con cojines de telar de cintura que van a estar hechos bajo pedido y va a ser como la cereza de todo el pastel de la milpa, en donde vamos a poder trabajar cojines decorativos con esta comunidad y todo ese rubro va a ser directamente para ellas.

Para que no se pierdan esas manos mágicas que trabajan y que han sido mis maestras porque he aprendido de ellas por más de 25 años. Mis prácticas y cualquier proyecto que tengo me acerco a ellas y ellas lo ejecutan de una manera preciosa.