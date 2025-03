¿Dónde ver la Mejor Película de Animación 2025 por streaming?

El gato es un animal solitario, pero cuando su hogar es devastado por una gran inundación, encuentra refugio en un barco habitado por varias especies y tendrá que trabajar en equipo con ellas a pesar de sus diferencias.

De eso se trata Flow, la película que fue reconocida con un Oscar por Mejor Película de Animación y que desde este mes podrás ver en Filmelier+, el nuevo servicio de setreaming que ya está disponible en México.

“Flow”, ganó el Oscar a Mejor Película Animada. (Cortesía)

Además de la aclamada animación, el canal tendrá dos películas más de los Premios de la Academia 2025; el documental también ganador No Other Land llegará en abril, junto al documental igualmente nominado Black Box Diaries.

El nuevo servicio de streaming Filmelier+ ya está disponible en México por suscripción en Prime Video, con un catálogo que presenta al público una selección de joyas del cine mundial y que tendrá nuevos estrenos cada mes.

Su primer lanzamiento exclusivo es Flow, la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada llegará al catálogo el 13 de marzo. Además, en abril llegarán la también ganadora del Oscar a Mejor Documental No Other Land y Black Box Diaries, nominada en la misma categoría. La plataforma también está disponible en Brasil, Chile y Colombia, y es un lanzamiento de SOFA DGTL, que opera el canal de streaming Adrenalina Pura.

"Flow" está disponible a partir del 13 de marzo en esta nueva plataforma. (Cortesía)

Nominada en dos categorías y ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, Flow se ganó el corazón de los mexicanos y ya ha vendido más de 2 millones de boletos en salas de cine. La película realizada con software gratuito le valió a Letonia su primer Premio de la Academia y se convirtió en un símbolo en su país. El director Gints Zilbalodis cuenta la historia de un gato solitario que pierde su hogar en una gran inundación y se refugia en un barco lleno de diversas especies que, a pesar de sus diferencias, deberán unirse para sobrevivir.

No Other Land, ganador del Oscar a Mejor Largometraje Documental y que actualmente se exhibe en cines, ha ganado 62 premios, cuenta la historia de un activista palestino y un periodista israelí que registran la destrucción de una comunidad por la ocupación israelí. Los directores Yuval Abraham y Basel Adra fueron los responsables del discurso más potente en la ceremonia del Oscar 2025.

Escena de la película "No Other Land", ganadora del premio Oscar a Mejor Documental. (Cortesía)

Black Box Diaries, nominada al Oscar al Mejor Documental, sigue la lucha de la directora y periodista Shiori Ito para enfrentarse al sistema judicial retrógrado de Japón y denunciar al hombre influyente que abusó sexualmente de ella. Seleccionada en festivales y premios como Sundance (Estados Unidos), BAFTA (Reino Unido) e IDFA (Países Bajos), recibió más de 20 galardones internacionales.

“Black Box Diaries”, estuvo nominada a Mejor Documental en la pasada entrega de los premios Oscar. (Cortesía)

¿Qué más podrás ver?

En tiempos de sobreoferta de películas y series en los principales servicios de streaming, se ha vuelto más difícil encontrar buenas películas en un solo servicio. Reforzando una tendencia creciente en Estados Unidos, los servicios de streaming especializados resuelven este problema y se centran en la curaduría selectiva para simplificar la vida del usuario.

El lanzamiento de Filmelier+ coincide con un día histórico para el cine independiente en los Oscar 2025. Junto a Anora, The Brutalist y Aún estoy aquí, las películas Flow y No Other Land se convirtieron en referentes de este momento de la industria y ayudaron a reafirmar que las buenas historias no necesitan un gran presupuesto para encantar al mundo.

“La curaduría de Filmelier+ se basa en esto: las mejores historias vienen primero. Con inteligencia de datos, analizamos patrones de consumo, escuchamos a nuestra audiencia y monitoreamos tendencias para seleccionar películas que la gente quiere ver hasta el final”, dice Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL.

La selección de Filmelier+ destaca buenas historias de varios géneros cinematográficos, el canal pretende reunir obras que sean más que entretenimiento y que sean experiencias, creen recuerdos y generen conexiones. Este nuevo servicio de streaming es el resultado de casi diez años de experiencia de Filmelier.com, un sitio web especializado en el mundo del cine con 3 millones de usuarios únicos mensuales en América Latina, y lanzado como un servicio confiable de recomendación de películas cuya misión es brindar una selección experta y mitigar la dificultad de elegir qué ver.

Para armar el catálogo de Filmelier+ su equipo de curaduría selecciona narrativas auténticas de todos los rincones del mundo con personajes que conmueven, representan y se acercan al espectador. La selección inicial incluye títulos de cineastas de renombre como Pedro Almodóvar o Amos Gitaï, clásicos como La masacre de Texas de Tobe Hooper, grandes thrillers como La última venganza de Karl R. Hearne, otros estrenos destacados como El último pub de Ken Loach y dramas como Swingers: El límite del amor de Tomasz Winski.