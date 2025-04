Lucero Mora Ardila, la fotógrafa mexicana que conquistó los Sony Awards con su visión urbana

Lucero Ardila, fotógrafa de 23 años originaria de Tamaulipas y residente en la Ciudad de México, ha ganado reconocimiento internacional por su visión única de los espacios urbanos mexicanos y por haber obtenido con su fotografía El Norte, el primer lugar del Latin America Regional Award, una iniciativa creada por la World Photography Organisation y Sony para respaldar a las comunidades fotográficas locales de todo el mundo.

Su obra fusiona fotografía tradicional y digital, explorando temas como la moda sustentable, el surrealismo y el arte latinoamericano.

Su obra fusiona fotografía tradicional y digital. (Farid Pérez)

¿Cuál es la historia detrás de esta foto? ¿Fue planeada?

— Creo que fue una mezcla, porque sí llevó tiempo planearla. Es decir, nos reunimos todo el equipo, vimos temas de vestuario, pero al llegar al espacio dimos rienda suelta.

Lo que se planea es, digamos, el outfit y el concepto detrás; pero ya en el momento, es caminar por la calle como locos a ver qué cosas surgen. Por otra parte, mi familia ha trabajado siempre en el mercado, eso me marcó mucho.

También me interesa la moda, pero no encajo en esos parámetros egocéntricos de lo que significa ser un fashion icon.

Así que lo que quisimos hacer con la foto —la tomamos en el mercado de Ciudad Victoria, Tamaulipas— fue decir que la moda está para experimentar y que puede hacerse desde cualquier lugar y contexto.

El Norte, su fotografía ganadora. (Farid Pérez)

¿Cómo ha impactado este reconocimiento en tu carrera?

— Estoy muy emocionada. Cuando me llegó la noticia, no me la creía; tampoco imaginaba que mi foto tendría tanto alcance internacional.

Me sorprendió muchísimo, porque no esperaba nada de esto. Tengo años participando en los Sony World Photography Awards, más que nada por costumbre, porque es un concurso gratuito y decía: “¿Qué puedo perder?”. Y en esta ocasión, vaya sorpresa: gané los regionales.

En 2023, participó en Imagenation Paris, ganó el Premio Estatal de la Juventud Tamaulipas, adicionalmente ha recibido diversas nominaciones en Fine Art Photography Awards. (Farid Pérez)

¿Qué retos has enfrentado en la industria y qué consejo darías a quienes buscan destacar en el mundo de la fotografía?

— El reto principal ha sido económico. Cuando hablamos de fotografía, hablamos de arte, pero no siempre se habla de que también se necesitan fondos.

Por eso, recomiendo a los fotógrafos emergentes que aprovechen este tipo de convocatorias, porque no saben cuánto pueden cambiarte la vida.

Después de este reconocimiento, me llegaron muchas nuevas oportunidades. Así que no las desaprovechen, verán cuánto pueden crecer.

“Me llena de orgullo y alegría ver que la foto que tomé en el lugar donde trabaja mi familia, en mi ciudad natal, ha recibido este reconocimiento. Cada espacio tiene una historia que contar, y estoy profundamente agradecida con los Sony World Photography Awards por darme esta plataforma”. — Lucero Mora Ardila

¿Cómo defines tu estilo?

— Me gusta mucho el arte mexicano y el espacio urbano del país. Lo aprendí a apreciar por mi historia familiar.

Además, crecemos bajo estándares que nos dicen cómo deben verse las cosas, pero con el tiempo aprendí a usar lo que tengo a mi alcance.

Creo que hay muy buenos fotógrafos en México y en Latinoamérica, por eso mi recomendación es que exploren los espacios cotidianos y urbanos, porque hay muchas historias que contar.