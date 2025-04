Cultura, vino, aventura y hospitalidad son los emblemas de Chihuahua

Chihuahua es mucho más que desierto y sierra: es un mosaico de experiencias únicas que van desde la majestuosidad de las Barrancas del Cobre hasta la riqueza cultural del pueblo rarámuri, pasando por sus viñedos emergentes y una oferta gastronómica que sorprende.

En entrevista, Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, compartió las razones por las cuales el estado está apostando fuerte en el Tianguis Turístico 2025, destacando su oferta local y su potencial internacional.

Ofrecen un sinfín de aventuras, paisajes espectaculares y tradiciones vivas que todo viajero debería considerar. (Cortesía)

¿Qué atractivos promoverán este año?

— Llevamos nuestros productos base, esos que nunca pasan de moda y que tanto nacionales como extranjeros desean conocer: el Chepe, las Barrancas del Cobre, nuestros Pueblos Mágicos, y las experiencias con nuestros hermanos rarámuris, a quienes estamos promoviendo con mucha fuerza.

Este año el enfoque es cultural: llevamos a nuestros artesanos para que los asistentes puedan ver su trabajo en vivo, y realizaremos la clásica bendición rarámuri, una muestra de respeto y conexión con su cosmovisión.

También participamos en temas de gastronomía, con la presencia de nuestros someliers, vinos locales y el sotol, una bebida endémica de Chihuahua.

buscan que la experiencia del visitante sea cultural, gastronómica e histórica. (the.phtgrphr/Cortesía)

¿Promoverán también sus vinos al mundo?

— Sin duda. Baja California es el referente del vino mexicano, pero Chihuahua también tiene propuestas valiosas. Este año nos acompañan dos viñedos de Chihuahua Capital, que han desarrollado más infraestructura.

Aunque aún estamos sensibilizando a más empresarios para que inviertan, ya hay proyectos que incluyen habitaciones para pernoctar en los viñedos, y otros que cuentan con salones para eventos. Lo importante es que la gente podrá probar el vino chihuahuense en el Tianguis, y ustedes mismos serán quienes juzguen su calidad.

¿Promoverán las actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) 2025?

— Claro, el FITA ha estado presente en algunos eventos clave, aunque al Tianguis no ha asistido, pero creemos que este año sería muy valioso que lo hiciera.

El turismo de aventura es uno de los pilares del estado. (Cortesía)

También estamos en conversaciones con los organizadores de la Baja 1000, la famosa carrera de automovilismo todoterreno, para que puedan realizar una versión en Chihuahua: un Baja 400, como le llaman por ser una ruta más corta.

Tenemos muchas similitudes con Baja California en términos de turismo de aventura y queremos hablar el mismo idioma turístico en el Tianguis.

¿Qué expectativas tienen para este Tianguis binacional?

— Es un evento distinto, y por eso tenemos muchas expectativas. Nuestro principal mercado extranjero es Estados Unidos, así que asistir a este tianguis tiene mucho sentido.

Esperamos que lleguen buenos compradores, no solo por el carácter binacional del evento, sino por el beneficio que representa para toda la cadena de valor turística del país. La expectativa es alta, y estoy seguro de que no solo para Chihuahua, sino para todos los estados participantes.

(Cortesía)

Finalmente, una invitación para que la gente visite Chihuahua: — No dejen de venir. No hay persona que me diga: “No sabía que esto se hacía en Chihuahua, no conocía esto, no sabía que se comía tan bien aquí”. Cada visita es una sorpresa grata.

Lo que no te puedes perder

La vigésimo novena edición del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) 2025 que año con año consigue una importante exposición nacional e internacional para el destino.

- El programa cuenta con un total de 90 eventos confirmados en 42 municipios y se prevé, genere una derrama económica de más de 290 millones de pesos.

- Habrá actividades en 14 disciplinas que incluyen: ciclismo, ruta de vehículos ATV´S y UTV´S, carreras pedestres, ultramaratones, motociclismo, triatlón, cabalgata y rally automovilístico, entre otras”.

Las dunas en la región ofrecen postales inolvidables. (Cortesía)

- Por primera ocasión se incluye el Chihuahua By UTMB en la Sierra Tarahumara, evento de la familia de ultra maratones Mont Blanc, realizado todos los años en Chamonix, Francia y que llegará a la entidad en octubre.

- El FITA Chihuahua tiene como objetivo el promover los destinos turísticos de Chihuahua mediante actividades vinculadas con la naturaleza, para generar la afluencia de visitantes y el apoyo a la economía local.

De esta manera se cuida la integridad de la naturaleza y sus comunidades. (Cortesía)

- El calendario oficial se encuentra disponible en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y de FITA Chihuahua.