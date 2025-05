¿Un playlist vale más que mil flores? Esto es lo que enciende la pasión en las mujeres

Si pensabas que las flores y las cenas románticas eran la clave para encender la chispa del deseo, podrías estar equivocado. Según una encuesta reciente del sitio Ashley Madison, la música juega un papel más poderoso del que imaginas.

De acuerdo con el estudio, el 71% de las mujeres asegura que escuchar su playlist favorita es su mejor forma de entrar en modo romántico, en contraste con el 51% de los hombres.

El rock lidera la lista de géneros preferidos para encender la pasión (50%), seguido del R\&B (38%) y el pop (33%).

música y pasión

¿Qué tipo de música y relaciones prefieren?

Cuando se trata de canciones relacionadas con infidelidades o relaciones abiertas, ellos se inclinan por himnos como Mr. Brightside de The Killers o Mambo No. 5 de Lou Bega. Ellas, en cambio, prefieren la intensidad de Unfaithful de Rihanna o el desquite de Before He Cheats de Carrie Underwood.

Más allá de la música, el estudio revela otro dato revelador: las mujeres miembros de Ashley Madison—conocido por conectar a personas en relaciones comprometidas que buscan aventuras— son más propensas a participar en relaciones no monógamas (29%) que los hombres (25%), lo que indica una mayor apertura femenina hacia nuevas formas de explorar la intimidad.

Series y películas que despiertan la pasión

La pantalla también influye. Series como The Affair, Sex/Life y Polyamory: Married & Dating figuran entre las favoritas de quienes buscan inspiración o simplemente una representación de vínculos fuera de lo tradicional. En el cine, títulos como Atracción Fatal, Ojos bien cerrados e Infiel siguen marcando el ritmo de las fantasías y los dilemas emocionales.

En conjunto, estos datos muestran cómo la cultura pop moldea las conversaciones sobre deseo, fidelidad y libertad sexual. Desde una canción hasta una escena icónica de película, los estímulos culturales pueden abrir paso a relaciones más honestas, consensuadas y adaptadas a los nuevos tiempos.