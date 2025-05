Viajar con tranquilidad: Decameron fortalece su protocolo de seguridad integral para sus hoteles en AL y el Caribe

Decameron no solo mantiene un enfoque de prevención, sino que refuerza su compromiso continuo con el bienestar de sus huéspedes Foto: Decameron

Conscientes de la importancia de ofrecer un entorno seguro y confiable, Decameron All Inclusive Hotels & Resorts sigue consolidando una estrategia integral y en constante evolución, para generar entornos seguros, saludables y confiables para quienes visitan sus hoteles en las diferentes regiones de Latinoamérica y El Caribe.

Esta, se apoya en tres pilares fundamentales: tecnología de punta, un robusto programa de seguridad e higiene con más de dos décadas de trayectoria y un sistema de articulación con autoridades locales y nacionales.

“La seguridad de los huéspedes no solo es una obligación, sino un pilar clave para el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Decameron no solo mantiene un enfoque de prevención, sino que refuerza su compromiso continuo con el bienestar de sus huéspedes, garantizando experiencias memorables en un entorno protegido”, afirmó Mauricio Patiño, vicepresidente de operaciones de Decameron All Inclusive Hotels & Resorts.

Foto: Decameron

Como parte de su apuesta tecnológica, la cadena hotelera está en proceso de actualización de su sistema de videovigilancia para que sea basado en inteligencia artificial mediante cámaras IP (Internet Protocol), en aras de lograr una vigilancia proactiva, aún más precisa y de alta fidelidad.

Actualmente, algunos hoteles ya están en la segunda fase del proyecto, y se espera que a finales de este año toda la cadena cuente con esta tecnología. Esta iniciativa incluye también centros de monitoreo con personal especializado, capaces de analizar en tiempo real cualquier anomalía o situación crítica.

Foto: Decameron

A la par de este avance, Decameron viene implementado un programa corporativo de seguridad e higiene, pionero en América Latina y reconocido en diversas ocasiones por su impacto positivo y por sus certificaciones como la HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), que ha recibido en tres ocasiones de manera consecutiva.

Durante los últimos 22 años, este sistema ha sido fundamental en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y agua, garantizando la calidad y seguridad en todos sus hoteles.

Foto: Decameron

“Este programa es el estándar interno más exigente y se ha convertido en referente regional, al punto de haber servido como hotel escuela para ministerios de salud de países como Panamá, México y Jamaica, capacitando incluso a los inspectores encargados de regular la industria hotelera”, compartió Lorena Coler, coordinadora corporativa del programa en Decameron.

En adición a lo anterior, el complejo hotelero implementa una serie de iniciativas integrales, comenzando con una capacitación continua en higiene, bioseguridad y manejo de emergencias para todo su personal. Cada nuevo colaborador debe completar una formación obligatoria antes de iniciar labores, mientras que se realizan entrenamientos anuales para reforzar estos conocimientos.

Además, la cadena mantiene alianzas estratégicas con las autoridades locales, incluyendo la policía y unidades especializadas, para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad, ya sea un delito o una emergencia médica.

En algunos destinos, también se han establecido programas municipales de asistencia psicológica, orientación y protección a víctimas, lo que refuerza su compromiso con un enfoque preventivo y de atención integral.

Foto: Decameron

Para complementar esta visión integral, Decameron también ofrece un modelo de atención 360° que acompaña a sus huéspedes antes, durante y después de sus vacaciones. Desde la planificación del viaje hasta el regreso a casa, la cadena garantiza una experiencia segura y sin contratiempos, con servicios que incluyen asistencia médica disponible las 24 horas, traslados aéreos y terrestres, tours en destino, actividades recreativas diseñadas para que todos los miembros de la familia se entretengan, y seguimiento post-estancia para asegurar la satisfacción total y continuar trabajando en las mejoras que sean necesarias.

Con estas acciones, Decameron ratifica su compromiso con la seguridad, el bienestar y la confianza de sus huéspedes, consolidándose como un referente en la industria hotelera. La empresa continúa fortaleciendo su papel como aliado estratégico de los destinos donde opera, promoviendo un turismo responsable y sostenible que impulsa el desarrollo económico y social de las comunidades.

Foto: Decameron

Acerca de Decameron All Inclusive Hotels & Resorts

Decameron Hotels & Resorts, líder desde hace 36 años en el segmento del todo incluido de América Latina, es reconocido por el servicio, la calidad y la inmersión en el destino. Con casi 30 propiedades en siete países y atendiendo más de 4 millones de guest nights al año, Decameron opera hoy más de 7,000 habitaciones en Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá y Perú, con un múltiple portafolio que atrae a los huéspedes y los enamora de sus destinos. Para más información visita www.decameron.com.