Viaje con flow: de la jungla urbana al agua cristalina de Las Estacas

Salir de la rutina, dejar atrás la ciudad y poner rumbo hacia la naturaleza siempre es un buen plan. Pero hacerlo al volante de la MG ZS Turbo lo convierte en una experiencia de otro nivel.

Conecté mi playlist favorita, ajusté el aire acondicionado a mi mood tropical y arranqué desde la CDMX rumbo a Las Estacas, uno de los balnearios naturales más bonitos de Morelos. Un viaje perfecto para probar esta SUV que no solo tiene actitud, sino también personalidad.

Esta nueva SUV garantiza que tengas un trayecto cómodo y seguro. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Primera impresión: urbana pero con carácter

La MG ZS Turbo tiene ese balance ideal entre estilo y deportividad. Su diseño es moderno, con líneas agresivas pero elegantes, y detalles como la parrilla tipo panal y los rines bitono que le dan un aire premium sin romper el presupuesto. Desde el primer momento, sientes que no es una SUV cualquiera: tiene presencia y estilo para destacar en cualquier escenario, ya sea en la ciudad o en carretera y caminos secundarios.

En carretera: potencia y seguridad para disfrutar el viaje

El motor turbo de 1.3 litros con 160 caballos de fuerza me sorprendió. La aceleración es responsiva y suave, ideal para salir del tráfico capitalino sin estrés y luego disfrutar los tramos abiertos del viaje rumbo a Morelos. La caja automática de seis velocidades hace el manejo muy cómodo, y el sistema de asistencia de arranque en pendiente fue clave en algunas subidas del trayecto.

MG ZS Turbo El nuevo modelo se ofrece en versión Híbrida y Turbo. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Pero lo mejor fue cómo se sintió en las curvas: firme, estable y con buena suspensión. No se trata solo de llegar, sino de disfrutar cada kilómetro. Y con los asistentes de manejo como el monitor de presión de llantas, la cámara de reversa y los sensores de proximidad, la sensación de seguridad es constante.

Conectividad y confort: viajar como debe ser

Para los que no podemos vivir sin estar conectados, la ZS Turbo cumple. Su pantalla táctil de 10.1” con Apple CarPlay y Android Auto es muy intuitiva, y los puertos USB en ambas filas hacen que todos puedan cargar sus dispositivos sin esperar a que se desocupe uno de ellos.

Los asientos son cómodos y el espacio interior sorprende, ideal si vas con amigos o llevas equipo para pasar un día completo en el agua. Además, el sistema de sonido se disfruta bien, justo cuando el paisaje empieza a cambiar del gris urbano al verde tropical.

La cabina está llena de comodidades, además de tecnología en seguridad y asistencias de conducción. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Destino: Las Estacas, el complemento perfecto

Las Estacas es un lugar maravilloso para disfrutar de lo que ofrece, pero le verdad es que me quedé con las ganas de que el trayecto fuera más largo para seguir disfrutando del manejo de esta nueva SUV que está muy completa.

La MG ZS Turbo no solo me llevó: fue parte esencial de la experiencia. Me recordó que el verdadero lujo no siempre está en lo que llevas puesto, sino en cómo te mueves, qué lugares descubres y cómo te sientes en el camino.

Hay en diversos colores disponibles para escoger. (Pubimetro/Ignacio Campos)

También hay una versión híbrida, pero no tuve la oportunidad de manejarla, aunque los expertos de la fuente automotriz oí que comentaban que combina un motor de 1.5 litros con propulsión eléctrica para otorgar una potencia de 191 caballos de fuerza. Con este sistema, no solo mejora el desempeño sino que optimiza el consumo de combustible que, según MG, es de hasta 24.7 kms. por litro.

Mi opinión

Si estás buscando una SUV con actitud juvenil, diseño atractivo, conectividad total y buen rendimiento en ciudad y carretera, la MG ZS Turbo es una opción que no deberías pasar por alto. Es para quienes aman moverse, explorar, improvisar y vivir el viaje tanto como el destino.